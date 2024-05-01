Из женевской библиотеки были украдены редкие книги
На прошлой неделе в Грузии и Латвии сотрудниками Европола были задержаны лица, подозреваемые в краже антикварных книг. Предполагается, что эта организованная преступная группа похитила из различных библиотек городов Европы, в том числе и из Женевы, не менее 170 ценных и редких книг.
Общая стоимость украденного оценивается примерно в 2,5 миллиона евро (2,4 миллиона швейцарских франков). Некоторые из украденных артефактов были проданы на аукционах в Санкт-Петербурге и Москве и теперь они фактически утеряны навсегда. В ходе упомянутого задержания подозреваемых было изъято примерно полторы сотни книг. Всего было задержано девять человек. В состав следственной группы, охотившейся за похитителями книг, входили представители и швейцарского Федерального ведомства уголовной полиции Fedpol.
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Банда похищала книги из библиотек городов Чехии, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Латвии, Литвы, Польши и Швейцарии, особенно активно она орудовала в 2022 и 2023 годах. Целью воров были редкие книги в основном на русском языке. Одной из жертв банды стала библиотека в Женеве. В конце октября 2023 года из указанной библиотеки в Женеве были похищены три редких фолианта, в том числе сборник сочинений Александра Пушкина. Возбуждено уголовное дело: такова информация от женевской прокуратуры
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Ценные книги возвращены из США в швейцарскую библиотеку
Стоимость похищенных в Женеве книг превышает 173 тыс. швейцарских франков (190 000 долларов). Часто воры выдавали себя за студентов или ученых. Сначала они фотографировали и измеряли книги, потом делали с них копии, после чего подменяли оригинальные книги на копии. По словам экспертов, копии были «отличного качества». Иногда воры они просто проникали в библиотеки и брали то, что хотели. Предварительно они могли посещать здания библиотек, с тем чтобы ознакомится с их внутренним устройством.
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