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Из женевской библиотеки были украдены редкие книги

Женевская библиотека, из которой пропали редкие русские тома.
Пострадавшая от воров Женевская библиотека, называвшаяся до 2006 года «Публичная университетская библиотека», одна из старейших библиотек Швейцарии. Впервые она упоминается в 1561 году в составе Академии, основанной Жаном Кальвином в 1559 году. KEYSTONE/© KEYSTONE / MARTIAL TREZZINI

На прошлой неделе в Грузии и Латвии сотрудниками Европола были задержаны лица, подозреваемые в краже антикварных книг. Предполагается, что эта организованная преступная группа похитила из различных библиотек городов Европы, в том числе и из Женевы, не менее 170 ценных и редких книг.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Общая стоимость украденного оценивается примерно в 2,5 миллиона евро (2,4 миллиона швейцарских франков). Некоторые из украденных артефактов были проданы на аукционах в Санкт-Петербурге и Москве и теперь они фактически утеряны навсегда. В ходе упомянутого задержания подозреваемых было изъято примерно полторы сотни книг. Всего было задержано девять человек. В состав следственной группы, охотившейся за похитителями книг, входили представители и швейцарского Федерального ведомства уголовной полиции Fedpol.

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Банда похищала книги из библиотек городов Чехии, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Латвии, Литвы, Польши и Швейцарии, особенно активно она орудовала в 2022 и 2023 годах. Целью воров были редкие книги в основном на русском языке. Одной из жертв банды стала библиотека в Женеве. В конце октября 2023 года из указанной библиотеки в Женеве были похищены три редких фолианта, в том числе сборник сочинений Александра Пушкина. Возбуждено уголовное дело: такова информация от женевской прокуратуры

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Стоимость похищенных в Женеве книг превышает 173 тыс. швейцарских франков (190 000 долларов). Часто воры выдавали себя за студентов или ученых. Сначала они фотографировали и измеряли книги, потом делали с них копии, после чего подменяли оригинальные книги на копии. По словам экспертов, копии были «отличного качества». Иногда воры они просто проникали в библиотеки и брали то, что хотели. Предварительно они могли посещать здания библиотек, с тем чтобы ознакомится с их внутренним устройством.

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