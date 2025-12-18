Как пандемия изменила досуговые привычки швейцарцев

Новое исследование Федерального статистического ведомства Швейцарии (Bundesamt für Statistik, BFS) даёт возможность получить и оценить целостную картину культурных и досуговых практик и предпочтений жителей страны. Keystone-SDA

Новое исследование Федерального статистического Ведомства Швейцарии (BFS) даёт возможность получить и оценить целостную картину культурных и досуговых практик и предпочтений жителей страны.

5 минут

В Швейцарии эпохи после пандемии значительно вырос интерес к творческим занятиям и цифровым формам досуга, особенно в среде молодёжи 15–29 лет. Одновременно посещаемость культурных учреждений в 2024 году по сравнению с 2019 годом снизилась практически по всем жанровым направлениям. Единственным исключением стал фестивальный формат. Три четверти населения хотели бы чаще посещать культурные мероприятия, но нередко люди сталкиваются с нехваткой времени и с ограниченными финансовыми возможностями.

Новое исследование Федерального статистического ведомства Швейцарии (Bundesamt für Statistik, BFS) даёт возможность получить и оценить целостную картину культурных и досуговых практик и предпочтений жителей страны. Такие обзоры проводятся в Швейцарии раз в пять лет. Пандемия усилила тенденцию к более замкнутым, «частным» форматам досуга: доля тех, кто посещал музеи, выставки, балетные и танцевальные представления, снизилась на 6 процентных пунктов. Концерты и кино потеряли ещё больше публики — минус 7 процентных пунктов.

Зато посещение библиотек, исторических памятников и археологических объектов осталось на прежнем уровне. Падение зафиксировано и в сфере массовых мероприятий. Так, знаменитый цюрихский Street Parade в 2024 году собрал на 7% меньше участников, чем в 2019-м; участие в деревенских, уличных и прочих праздниках сократилось на 8 процентных пунктов, участие в традиционных фольклорных торжествах сократилось на 11%. Клубная культура продолжает терять аудиторию: за период с 2014 года ночные клубы потеряли около пятой части посетителей, и пандемия только ускорила этот тренд.

Интерес к культуре

Тем не менее интерес к культуре остаётся высоким. Почти половина опрошенных хотели бы чаще посещать музеи и выставки; 56 процентов хотели бы чаще ходить на концерты и присутствовать при театральных или танцевальных постановках; 62 процента хотели бы чаще ходить в кино. В целом 79 процентов жителей Швейцарии выражают желание значительно «увеличить свою культурную активность». Главные барьеры — нехватка времени (50%) и ограниченный бюджет (около 30%).

На фоне снижения посещаемости культурных институций стремительно растут индивидуальные творческие практики — в некоторых категориях отмечается почти что взрывной рост. Так, в 2024 году 33 процента респондентов занимались любительской фотографией (+8 пунктов по сравнению с 2019 годом), 27 процентов рисовали или писали картины (+6 пунктов, среди молодёжи — +11), 15 процентов занимались гончарным делом (+5 пунктов, +11 среди молодёжи). Танцами увлекаются 14 процентов населения — это почти на 75 процентов больше, чем до пандемии. Среди молодёжи 15–29 лет танцует каждый пятый. Цифровые форматы по-прежнему остаются весьма востребованным видом досуга.

Читать стали меньше

В 2024 году почти половина населения страны смотрела фильмы и сериалы на платных сервисах формата Video-on-Demand, при этом 66 процентов смотрели видео-контент бесплатно в интернете. Музыка в основном слушается в стриминговом формате, но радио остаётся самым популярным медиаканалом в стране: его слушают 81 процент жителей. А вот чтение переживает упадок: в 2025 году доля постоянно читающих снизилась на 5%, хотя при этом электронные книги продолжают набирать популярность — за последние 10 лет их доля на рынке книг почти удвоилась. Не менее половины швейцарцев по-прежнему предпочитают печатные бумажные издания.

Неформальный досуг — встречи с друзьями, пешие прогулки, занятия спортом — остаётся частью повседневной жизни для примерно 90 процентов населения страны, хотя и здесь наблюдается небольшое снижение. А вот разного рода фестивали стали безусловными лидерами культурной сферы, доля их любителей выросла с 38 процентов в 2014 году до 47 процентов в 2019-м и достигла 52% в 2024 году. На первом месте находятся городские фестивали, объединяющие сразу несколько направлений искусства (30%). Далее следуют рок- и поп-фестивали (28%), театральные и танцевальные форумы (15%), затем кинофестивали (12%). Кроме того, каждый четвёртый житель страны хотя бы раз посещал традиционную «Ночь музеев».

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, адаптирована для целевой аудитории и прошла редакционную обработку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

