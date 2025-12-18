Как пандемия изменила досуговые привычки швейцарцев
Новое исследование Федерального статистического Ведомства Швейцарии (BFS) даёт возможность получить и оценить целостную картину культурных и досуговых практик и предпочтений жителей страны.
В Швейцарии эпохи после пандемии значительно вырос интерес к творческим занятиям и цифровым формам досуга, особенно в среде молодёжи 15–29 лет. Одновременно посещаемость культурных учреждений в 2024 году по сравнению с 2019 годом снизилась практически по всем жанровым направлениям. Единственным исключением стал фестивальный формат. Три четверти населения хотели бы чаще посещать культурные мероприятия, но нередко люди сталкиваются с нехваткой времени и с ограниченными финансовыми возможностями.
Новое исследование Федерального статистического ведомства Швейцарии (Bundesamt für Statistik, BFS) даёт возможность получить и оценить целостную картину культурных и досуговых практик и предпочтений жителей страны. Такие обзоры проводятся в Швейцарии раз в пять лет. Пандемия усилила тенденцию к более замкнутым, «частным» форматам досуга: доля тех, кто посещал музеи, выставки, балетные и танцевальные представления, снизилась на 6 процентных пунктов. Концерты и кино потеряли ещё больше публики — минус 7 процентных пунктов.
Зато посещение библиотек, исторических памятников и археологических объектов осталось на прежнем уровне. Падение зафиксировано и в сфере массовых мероприятий. Так, знаменитый цюрихский Street Parade в 2024 году собрал на 7% меньше участников, чем в 2019-м; участие в деревенских, уличных и прочих праздниках сократилось на 8 процентных пунктов, участие в традиционных фольклорных торжествах сократилось на 11%. Клубная культура продолжает терять аудиторию: за период с 2014 года ночные клубы потеряли около пятой части посетителей, и пандемия только ускорила этот тренд.
Интерес к культуре
Тем не менее интерес к культуре остаётся высоким. Почти половина опрошенных хотели бы чаще посещать музеи и выставки; 56 процентов хотели бы чаще ходить на концерты и присутствовать при театральных или танцевальных постановках; 62 процента хотели бы чаще ходить в кино. В целом 79 процентов жителей Швейцарии выражают желание значительно «увеличить свою культурную активность». Главные барьеры — нехватка времени (50%) и ограниченный бюджет (около 30%).
А также по теме:
Показать больше
Все меньше людей в Швейцарии посещают богослужения
На фоне снижения посещаемости культурных институций стремительно растут индивидуальные творческие практики — в некоторых категориях отмечается почти что взрывной рост. Так, в 2024 году 33 процента респондентов занимались любительской фотографией (+8 пунктов по сравнению с 2019 годом), 27 процентов рисовали или писали картины (+6 пунктов, среди молодёжи — +11), 15 процентов занимались гончарным делом (+5 пунктов, +11 среди молодёжи). Танцами увлекаются 14 процентов населения — это почти на 75 процентов больше, чем до пандемии. Среди молодёжи 15–29 лет танцует каждый пятый. Цифровые форматы по-прежнему остаются весьма востребованным видом досуга.
Читать стали меньше
В 2024 году почти половина населения страны смотрела фильмы и сериалы на платных сервисах формата Video-on-Demand, при этом 66 процентов смотрели видео-контент бесплатно в интернете. Музыка в основном слушается в стриминговом формате, но радио остаётся самым популярным медиаканалом в стране: его слушают 81 процент жителей. А вот чтение переживает упадок: в 2025 году доля постоянно читающих снизилась на 5%, хотя при этом электронные книги продолжают набирать популярность — за последние 10 лет их доля на рынке книг почти удвоилась. Не менее половины швейцарцев по-прежнему предпочитают печатные бумажные издания.
Неформальный досуг — встречи с друзьями, пешие прогулки, занятия спортом — остаётся частью повседневной жизни для примерно 90 процентов населения страны, хотя и здесь наблюдается небольшое снижение. А вот разного рода фестивали стали безусловными лидерами культурной сферы, доля их любителей выросла с 38 процентов в 2014 году до 47 процентов в 2019-м и достигла 52% в 2024 году. На первом месте находятся городские фестивали, объединяющие сразу несколько направлений искусства (30%). Далее следуют рок- и поп-фестивали (28%), театральные и танцевальные форумы (15%), затем кинофестивали (12%). Кроме того, каждый четвёртый житель страны хотя бы раз посещал традиционную «Ночь музеев».
Показать больше
Кратко общественные темы от swissinfo.ch
Показать больше
Швейцарцы продолжают активно тратить деньги
Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, адаптирована для целевой аудитории и прошла редакционную обработку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).
Выбор читателей
Самое обсуждаемое
В соответствии со стандартами JTI
Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch
Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!
Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.