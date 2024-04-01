Как Швейцария шутила 1 апреля

В Швейцарии и в самом деле есть город Лахен, то есть «смех». KEYSTONE

В Швейцарии во всемирный день розыгрышей и шуток СМИ были полны разного рода веселыми сообщениями, не имеющими никакого отношения к реальности. Вот только некоторые самые удачные шутки. А какая у вас любимая первоапрельская шутка?

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

РАДИО В ПОЕЗДЕ

Швейцарский железнодорожный перевозчик SBB запускает якобы радиоканал «SBB в эфире», который будет вещать для пассажиров поездов. Начиная с 22 апреля эта радиостанция, которая будет работать в цифровом формате DAB+, будет представлять лучшие песни на железнодорожные темы, текущую информацию о расписании и интересные факты об общественном транспорте, истории и о развитии железнодорожной системы. Как указал перевозчик, пассажиры нередко надевают в вагоне наушники для прослушивания музыки во время поездки и, таким образом, иногда они пропускают важные объявления. Радиостанция госконцерна SBB намерена исправить эту ситуацию. Шутка? Шутка, хотя… Что-то в этом предложении все-таки есть, не правда ли?

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Показать больше Как следует вести себя в швейцарском поезде? Этот контент был опубликован на Как следует себя вести в швейцарском общественном транспорте, в частности, в поезде? Какие есть неписанные правила и самые невыносимые привычки? Читать далее Как следует вести себя в швейцарском поезде?

SELF-BOARDING

Аэропорт Женевы объявил о новой услуге для пассажиров: теперь при посадке они могут использовать режим самостоятельного следования к самолету на электросамокате по обозначенному маршруту без необходимости долго ждать на контроле безопасности. Такие пассажиры также смогут заглянуть за кулисы аэропорта и, например, посмотреть на процесс обработки багажа. Услугой может воспользоваться каждый, у кого есть билет. При следовании на самокате по летному полю следует уступать дорогу пешеходам, а также выруливающим на старт самолетам. Оригинально, хотя иногда, получив багаж, и в самом деле хочется посмотреть в глаза тем, кто так над ним поиздевался.

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Показать больше «Женевскому аэропорту придется привыкнуть к слабому росту» Этот контент был опубликован на Андре Шнайдер, гендиректор аэропорта Женевы, о том, что можно было бы сделать в ситуации неблагоприятных перспектив развития сферы транспорта. Читать далее «Женевскому аэропорту придется привыкнуть к слабому росту»

ЗАПРЕТ ШОКОЛАДНЫХ ЗАЙЦЕВ

Сайт бесплатной газеты «20 минут» сообщил, что некая общественная организация добилась запрета поедания на Пасху знаменитых шоколадных кроликов. Это, мол, оскорбляет честь и достоинство животных, а потому с 2025 года шоколад должен будет иметь иную форму, например, форму автомобиля. Опять же, оригинальная шутка, но очень близкая к реальности — вспомним, что недавно в Швейцарии проходил региональный референдум о признании за высшими приматами прав человека. И кстати, форма автомобиля — это неплохая задумка. Но какой марки должен быть кузов? Наше предложение — коль скоро речь идет о продуктах питания, сам бог велел, чтобы пасхальные автомобили имели форму «БуханкиВнешняя ссылка».

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Показать больше А вы готовы платить за швейцарский шоколад еще больше? Этот контент был опубликован на Накануне Пасхи магазины в Швейцарии переполнены шоколадом во всех мыслимых формах и форматах. Какую цену готовы заплатить за него потребители? Читать далее А вы готовы платить за швейцарский шоколад еще больше?

ПЕШИЙ ТУРИЗМ

Пеший туризм, весьма популярный в Швейцарии вид досуга, должен стать олимпийской дисциплиной. Летом 2024 года пеший туризм будет официально представлен Оргкомитетом летних Олимпийских игр в качестве новой дисциплины. Об этом сообщила отраслевая организация Swiss Hiking Trails. Популярный вид спорта будет протестирован этим летом в рамках демонстрационных соревнований. Каждый год в Швейцарии, и это сущая правда, на швейцарские туристические тропы выходят более 4 млн человек. Наше предложение: почему бы не сделать олимпийским видом спортом пеший туризм в голом видеВнешняя ссылка? Одно время он был очень популярен в некоторых регионах страны (что тоже абсолютная правда), кроме того, вспомним, что в античные времена спортсмены участвовали в Олимпийских играх исключительно обнаженными.

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Показать больше Неторопливое путешествие по швейцарским верхам Этот контент был опубликован на Вчера и сегодня в Швейцарии отмечают День пеших путешествий. Прогуляйтесь вместе с нами по одному из самых живописных маршрутов в регионе Энгадин. Читать далее Неторопливое путешествие по швейцарским верхам

СЛОВА-ПАРАЗИТЫ

Швейцарская «Партия за рациональную политику, всеобщие права человека и участие в политических процессах» (Partei für Rationale Politik, Allgemeine Menschenrechte und Teilhabe / Parat) выступила с идеей введения налога на использование слов-паразитов (Buzzwords). По словам представителей партии, этот налог призван создать стимулы для минимизации «инфляционного использования» таких слов, как «цифровизация», «устойчивость», «жизнестойкость» и «инклюзия». Эта мера призвана повысить качество политических дебатов и в то же время способствовать надлежащему использованию языка. Налог будет взиматься с помощью технологий искусственного интеллекта.

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Шутка? Да, но жаль, что такого налога не будет взиматься в действительности, потому что он давно назрел, а в список слов-паразитов можно было бы добавить такие слова, как «пост» (вместо правильного «должность»), «приз» (вместо «премия» или «награда»), «кусочек» (вместо «частичка»), «праздновать» (вместо правильного «отмечать»), а еще конечно же слово «мужчина», которым в «современном языке» заменяют вообще все иные синонимы, обозначавшие раньше действующих лиц (человек, свидетель, дровосек, повар, преступник, пешеход и так далее).

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Показать больше Швейцарское телевидение «отменило» Жерара Депардье Этот контент был опубликован на Общественно телевидение Швейцарии может перестать показывать фильмы с участием скандально известного россиянина. Читать далее Швейцарское телевидение «отменило» Жерара Депардье

ПОЛИЦЕЙСКИЕ ВЕЛОСИПЕДЫ

Муниципальная полиция города Винтертур объявила о том, что в рамках пилотного проекта она заменяет свои 20-летние маленькие полицейские машины на легкие безопасные для климата мопеды. С помощью этих транспортных средств, похожих на детские велосипеды, полицейские хотят стать еще ближе к нуждам и чаяниям жителей города. Максимальная скорость этих велосипедов, работающих на электричестве, составляет 20 километров в час. Двухколесный транспорт, кроме того, можно сложить и унести, как чемодан, буквально за считанные секунды. Такая «шутка юмора» тоже оказалась ближе к истине, чем кажется: с 1 апреля в Швейцарии были и в самом деле введены новые нормы и правила пользования транспортными средствами, о которых можно прочитать ниже.

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Показать больше Новые правила для транспортных средств в Швейцарии Этот контент был опубликован на С 1 апреля (и это не шутка), в Швейцарии вступают в действие новые правила для транспортных средств. Читать далее Новые правила для транспортных средств в Швейцарии

ЭТО ЖЕ ПАМЯТНИК

В Берне в ходе строительство новой современной очереди Главного вокзала статуя бывшего мэра Берна и генерала Адриана фон Бубенберга (1424–1479), победившего в войне против Карла Смелого Бургундского, должна быть перенесена в замок города Шпиц, на территорию бывшей главной резиденции рода фон Бубенбергов (и это в самом деле исторический факт). Муниципалитет города Шпиц сделал якобы соответствующее предложение городу Берну, о чем сообщали газеты Berner Zeitung и Bund online. В обмен на большую статую Берн получит гораздо меньший по размерам памятник А. фон Бубенбергу, который стоит сейчас на террасе замка в Шпице. Эта шутка тоже не столь уж и далека от истины: судя по всему, памятник этому военачальнику и в самом деле перенесут, но всего лишь на сотню метров дальше от вокзала, потому что на том месте, где стоит памятник сейчас, должен возникнуть выход из нового подземного перехода.

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КОНВЕЙЕР ШУТОК

Новостной портал Ajour.ch выяснил то, чего многие раньше даже и не знали: большая часть первоапрельских шуток, курсирующих по стране, делается, нет, не в Гамбурге, там делают Луну, и не на Малой Арнаутской улице, там делают контрабанду, а в бернской тюрьме Witzwil. Там запущена программа, в рамках которой заключенные могут попрактиковаться в написании первоапрельских шуток под руководством экспертов. Эти шутки, которых каждый год бывает более сотни, затем выставляются на продажу по всей Швейцарии. «С тех пор как была создана эта программа, мы смогли увеличить свою долю на швейцарском рынке первоапрельских шуток до более чем 50 процентов», — рассказал порталу директор тюрьмы Бальц Бютикофер. Тоже неплохая шутка, правда реальность сейчас такова, что никакой самый талантливый юморист давно уже не в состоянии соревноваться с тем, что происходит вокруг нас на самом деле.

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