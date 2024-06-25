Легенда футбола Роналдиньо открывает ресторан в Женеве

Когда в воскресенье 23 июня 2024 года Роналдиньо прибыл на торжественное открытие, его буквально толпой со всех сторон окружили фанаты. Keystone / Martial Trezzini

Звезда бразильского футбола Роналдиньо открыл свой первый ресторан в Швейцарии, в районе Шателен (Châtelaine, община Вернье / Vernier) рядом с Женевой на западе страны. В ресторане подают бургеры, заведение носит название R10 в память номера на трико знаменитого футболиста.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 1 другом языке English en Football legend Ronaldinho opens restaurant in Geneva Оригинал Читать далее Football legend Ronaldinho opens restaurant in Geneva

Как сообщает информационное агентство Keystone-SDA, когда в воскресенье 23 июня 2024 года Роналдиньо прибыл на торжественное открытие, его буквально толпой со всех сторон окружили фанаты.

Легендарный бразильский форвард стал в 2002 году чемпионом мира, он обладатель «Золотого мяча» (2005 г.), был лучшим футболистом мира по версии ФИФА в 2004 и 2005 году. Завершив карьеру футболиста обратился к музыке и записывал композиции в стиле рэп.

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В марте 2021 года он и его брат Роберто де Ассис попытались въехать в Парагвай по поддельным документам, были задержаны и провели более 30 дней в тюрьме. В апреле их выпустили под залог и поместили под домашний арест, вернуться в Бразилию они смогли только в августе 2021 года.

Открыть бургерную в Швейцарии было логично: потребление и производство мяса здесь неуклонно растет начиная с 1960-х годов. Есть мнение, что, если страна хочет достичь своих климатических целей, то ситуация должна измениться. Изменится ли? Читайте об этом подробнее ниже.

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