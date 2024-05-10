Малые издательства Швейцарии сражаются за своё выживание

Небольшие швейцарские издательства играют важную культуртрегерскую роль — страдая от инфляции и слишком сильного франка. KEYSTONE

Если ты хочешь снять фильм, запустить фудкорт или построить скейтинг-парк, а денег у тебя не хватает, то в наши дни ты можешь обратиться к такому волшебному средству, как краудфандинг. Система проста, и описывается одним известным тезисом: «С миру по нитке – голому рубашка, с каждого по франку – издательской индустрии спасение».

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Один из таких краудфандинговых проектов сейчас вызывает в культурной среде особый ажиотаж: речь идет о попытке швейцарского издательства Rotpunkt найти деньги именно при помощи метода «роевого финансирования». Средства ему понадобились не для какого-то конкретного проекта, а просто для обеспечения своего выживания в будущем.

Как говорит в интервью радио SRFВнешняя ссылка Патриция Граб (Patrizia Grab), исполнительный директор издательства Rotpunkt-Verlag, во время пандемии коронавируса люди охотно покупали книги, но затем наступил спад, книг теперь покупают гораздо меньше. Кроме того, существует еще и инфляция, при том, что издатель не может просто так взять и поднять цены на книги, которые в Швейцарии и так высоки. Чтобы стабилизировать свое финансовое положение, издательство прибегло к методу краудфандинга.

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«Голь на выдумки хитра», — говорит Патриция Граб. Положительная реакция людей показывает, что народ не хочет смерти издательства Rotpunkt-VerlagВнешняя ссылка, люди хотят, чтобы оно продолжало существовать, ведь в нем свои тексты публикуют такие авторы, как Кристоф Келлер (Christoph Keller), Лета Семадени (Leta Semadeni) и Маттиас Цшокке (Matthias Zschokke). В портфолио издательства также включены политические и исторические издания категории нон-фикшн.

В магазине Peter Bichsel’s FINE BOOKS в Цюрихе. Thomas Kern/swissinfo.ch

Одна из специализаций издательства Rotpunkt — кулинарно-исторические путеводители. Покупатели у таких книг есть, но какими-то уж очень огромными тиражами они не продаются. И если удается продать 20 000 экземпляров, как это было недавно с романом Davonkommen («Спастись») Фабио Андины (Fabio Andina), то это уже много. Директор издательства Патриция Граф также подчеркивает, что у издательства Rotpunkt-Verlag есть ещё и культурная миссия. Именно поэтому федеральное правительство поддерживает швейцарские издательства из средств бюджета, выделяя на эти средства до двух миллионов франков в год.

«Нам нужно больше», — говорит П. Граф. Еще недавно книжная индустрия надеялась на значительное увеличение такого рода ассигнований до 2,8 млн в год. Однако Федеральный совет говорит, что сейчас с деньгами туго, даже на образование и инновации уже не выделяется столько, сколько хотелось бы вузам и стартапам. Поэтому теперь книжная индустрия надеется на то, что парламент примет иное решение. А пока суд да дело, такие издательства как Rotpunkt («Красная точка», существует уже почти полвека) ищут нестандартные пути финансирования, тем более что это издательство не единственное, кто испытывает финансовые трудности.

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Об этом говорит Таня Мессерли (Tanja Messerli), управляющий директор «Швейцарской Ассоциации книготорговцев и издателей» (Schweizer Buchhändler- und VerlegerverbandВнешняя ссылка). В качестве одной из причин финансовых трудностей она называет инфляцию. Кроме того, примерно с 2009 года франк, национальная валюта Швейцарии, переживает укрепление и продавать книги за рубежом стало куда сложнее (40 долларов за роман в 250 страниц крупными буквами?), при том, что за пределами Швейцарии швейцарскую литературу любят и знают.

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Найти же средства к существованию только на маленьком швейцарском рынке сложно, а выход на большой, скажем, немецкий рынок — это дело затратное и рискованное. И все же книжная индустрия — это в Швейцарии всё ещё важный экономический фактор. Как подчеркивает Таня Мессерли, годовой оборот отрасли составляет сумму в более чем 800 млн франков. На швейцарских издателей приходятся примерно 150 млн. Они обеспечивают рабочие места, продвигают молодые литературные таланты. Но когда автор совершает решающий прорыв, то, как правило, плоды его успеха пожинают уже крупные иностранные издательства: так что то, что хорошо для швейцарской литературы в целом, не обязательно хорошо для швейцарских издателей.

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