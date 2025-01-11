Почему в Швейцарии свой герб может иметь каждая семья

В Цюрихе окна дома бывшей купеческой гильдии Zunfthaus zur Waag, в котором сейчас находится ресторан, украшают гербы восьми местных родов. Keystone / Alessandro Della Bella

«Доля семей с гербами варьируется от кантона к кантону, но она всегда очень значительна. В кантоне Фрибур, например, свой собственный герб имеют от 80 до 90 процентов местных семей», — говорит Хериберт Бильманн (Heribert Bielmann), президент Фрибургского Института геральдики и генеалогииВнешняя ссылка.

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У большинства швейцарских семей есть герб. Это может удивить многих наших читателей за границей, ведь искусство геральдики как правило связывается с дворянством. Увлечение швейцарцев гербами можно объяснить не только традицией, но и модой.

Геральдика как система символов и знаков зародилась в европейском раннем Средневековье примерно в 12 веке и изначально она была связана с военным делом и рыцарством. Основной задачей геральдики было создание уникальных символов (гербов), которые позволяли идентифицировать рыцарей в бою или на турнирах, когда их лица были скрыты шлемами. Так, по крайней мере, трактует этот сюжет Исторический словарь Швейцарии.

Со временем геральдика превратилась в систему символов и знаков, функционирующую на основе сложных правил создания, описания и интерпретации гербов. Гербы стали со временем использоваться не только военным сословием, но и дворянскими семьями, а потом и городами, государствами, а также различными организациями, такими как купеческие гильдии и церкви, и даже отдельными патрицианскими или фермерскими семьями и родами. Изучение и оформление гербов стало важной частью культуры, что привело к появлению особых специалистов — геральдистов.

Мода без официального статуса

«С течением веков обычай иметь герб дошел до простонародья. Владея гербом, вы могли показать, что являетесь социально значимым явлением. В 20 веке геральдика стала широко распространенным модным увлечением, еще лет семьдесят назад все еще можно было встретить геральдистов, предлагающих свои услуги, например, на блошиных рынках. Людям нравилось рисовать себе гербы, и даже не потому, что это было модно, а потому что они считали, что это важно для того, чтобы чувствовать себя единой семьей», — говорит Хериберт Бильманн.

В Швейцарии семейные гербы могут быть зарегистрированы в специальных геральдических книгах. В большинстве случаев они хранятся в архивах отдельных кантонов, а также городов, муниципальных образований или регионов. Такая запись не придает гербу никакого официального статуса, поскольку каким-либо официальным органом власти в стране гербы не выдаются.

Сладкое печенье с тисненым гербом: геральдика и кулинария представляют собой по крайней мере довольно оригинальное сочетание. Institut für Heraldik und Genealogie Freiburg / L’Institut fribourgeois d’héraldique et de généalogie / IFHG.

«Это скорее личный символ, не имеющий официального значения», — говорят нам в администрации города Женева. Доспехи давно исчезли из личного арсенала швейцарцев, так что никакого практического применения герб больше не имеет. Тем не менее при желании, семейный герб мог быть выгравирован, например, на перстне для запечатывания писем, хотя сегодня с развитием электронных форматов коммуникации и такой функционал окончательно ушел в историю. Тем не менее долгое время гербы выполняли и важную архитектурно-декоративную функцию.

Язык геральдики

Существует множество вариантов нанесения гербовых изображений и их интеграции во внешний декор. Гербы могут красоваться у входных дверей, украшать окна в качестве витражей. Наконец, их можно наносить на визитные карточки, на канцелярские принадлежности и даже на утюги. Каждый может в Швейцарии разработать себе герб, быть представителем знатного сословия совершенно не обязательно. Конечно, вы можете разработать герб самостоятельно, но коль скоро дело дошло до гербов, то желательно было бы тогда обратиться к профессионалу. Ведь в геральдике существует строгий язык и правила, одно из важнейших — правило наложения цветов или «правило тинктурВнешняя ссылка».

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Оно гласит: «Металл на металл, финифть на финифть не накладываются». В геральдике различают две основные группы: металлы — золото (желтый) и серебро (белый), и цвета — червлень (красный), лазурь (синий), зелень (зеленый), чернь (черный) и пурпур (фиолетовый). Цель: обеспечить четкий визуальный контраст, когда, например, золотой элемент накладывается на черный фон. Однако цвет, например красный, нельзя располагать на синем, зеленом или черном фоне. Исключениями из правила являются меха (горностай) или шахматный узор. Также в некоторых гербах встречаются редкие региональные или семейные отклонения от правила.

Но, возможно, в данном случае реальный пример может сказать больше, чем тысяча слов…

В геральдике существует свой язык и есть свои правила.

После того как правила установлены, необходимо определить тему. Затем можно искать символические элементы, иллюстрирующие имя, происхождение или даже деятельность человека, для которого предназначен новый герб. А иногда и искать далеко не надо: «Красный цвет подойдет для семьи Красновых или рука с топором для рода Плотниковых», — говорит Хериберт Бильманн.

Традиция в опасности

В Швейцарии геральдика успешно пережила века, но сегодня эта красивая традиция находится под угрозой полного исчезновения. Во-первых, не хватает специалистов. Во франкоязычной Швейцарии, например, остался только один геральдистВнешняя ссылка, который делает гербы вручную. Еще хуже то, что интерес к этому искусству неуклонно падает: «Молодые люди, похоже, больше не интересуются геральдикой. Сегодня это дело больше подходит для пожилых людей. Как и в области филателии, здесь тоже сейчас не хватает молодёжи. Но, как я уже говорил, геральдика зависит от моды. А поскольку мода часто циклична, то возможно, для этой традиции, восходящей к Средним векам, еще ничего не потеряно», — резюмирует Хериберт Бильманн.

Русскоязычная версия подготовлена и адаптирована русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.