Среди «странных людей»: годы Рильке в Швейцарии

Последние семь лет своей жизни поэт провёл в Швейцарии — хотя назвать его отношение к этой стране «любовью с первого взгляда» было бы никак нельзя. Keystone

Ровно 150 лет назад в Праге родился великий поэт Райнер Мария Рильке. Последние семь лет своей жизни поэт провёл в Швейцарии Внешняя ссылка — хотя назвать его отношение к этой стране «любовью с первого взгляда» было бы никак нельзя.

5 минут

Телеканал SRF / портал Swissinfo

«Я спасён!» В феврале 1922 года Рильке написал, находясь в состоянии нескрываемой радости: «То, что так тяготело меня и более всего пугало — завершено». И было чему радоваться: после десяти лет мучительного творческого кризиса он наконец довёл до финала главное сочинение своей жизни: цикл «Дуинские элегии».Внешняя ссылка

Возможным это стало только после того, как поэт нашел покой и волю средневековом замке Château de Muzot над городом Сьерр (кантон Вале): в нем Рильке в самом деле жил почти что в аскетическом уединении. Закончив «Элегии», он «вышел наконец в мир, чтобы вот прямо сейчас, при лунном свете, провести рукой по древним стенам Замка Музо». С кантоном Вале он впервые познакомился осенью 1920 года благодаря своей музе и подруге Баладин Клоссовской (Baladine Klossowska, 1886-1969, мать художника Балтюса).

«То, что так тяготело меня и более всего пугало — завершено». Keystone

Но если поэта куда и тянуло, то не в горы, куда сегодня устремляются туристы. Его по-настоящему очаровала просторная долина реки Роны, напомнившая ему Прованс и Испанию — ландшафты, которые в прошлом оставили у него в душе глубокий след. Он верил, что в этой долине в Швейцарии сможет «услышать их голоса, слитые воедино». Но вообще по отношению к Швейцарии он раньше особого восторга не испытывал. В 1914 году он впервые проехал через неё по пути из Мюнхена в Париж и Альпы показались ему тогда «глупыми горами» и «внушительными преградами».

Невыносимо мещанский пейзаж

Цюрих же он воспринял как город, который «действует на нервы, где часы, все эти сплошные вокзальные циферблаты, такие коровьеглазые и огромные, таращатся на […] невыносимо мещанский пейзаж». После Первой мировой войны Рильке, однако, спешно покинул бурлящий Мюнхен. По приглашению литературного объединения Lesezirkel HottingenВнешняя ссылка он сначала оказался в Цюрихе; затем посетил Ньон, Женеву и Берн. И так постепенно его отношение к Швейцарии смягчилось: Женева напоминала ему Париж, Берн очень пришёлся поэту по сердцу, особенно гостиница Bellevue Palace со своим собственным парикмахерским салоном.

Тогда Рильке вовсе не стремился к аскетичному образу жизни, которого придерживался позднее в Замке Музо. Первым местом, где он ощутил настоящие покой и волю, стала Сольо (Soglio), небольшая, но поразительно живописная деревня в Брегальской долине (Bergell/Bregaglia) в кантоне Граубюнден, на юго-востоке Швейцарии, почти у самой границы с Италией. Горы оставались для него чужими, но именно здесь он впервые понял, что в Швейцарии он мог бы остаться надолго, если не навсегда. Тем не менее его все еще обуревали противоречивые чувства.

Древняя усадьба

С одной стороны, Швейцария казалась ему «спасением от последствий войны», с другой стороны жизнь среди «странных людей — замкнутых, жёстких, непроницаемых», казалась ему невыносимой. Побывав в Локарно и в городке Берг-ам-Ирхель (Berg am Irchel) в кантоне Цюрих, Рильке наконец нашёл в Вале ту простоту и тишину, которых он так искал, а Замок МузоВнешняя ссылка, приобретённый для него меценатом, стал его собственным Château en Suisse.

Именно здесь, весной 1922 года, в творческой биографии Рильке начинается новый этап активного и весьма продуктивного творчества: за несколько дней он, словно в едином порыве, написал шесть из десяти «Элегий»; в том же стремительном поэтическом темпе были созданы и пятьдесят пять «Сонетов к Орфею». Позднее он будет говорить о «таинственном диктанте» и «послании», которое будто бы снизошло на него в Замке Музо. Возможность «найти эту древнюю усадьбу» была для него, по его же словам, «настоящим чудом».

«Это прекрасная могила, там он обрёл весь простор и весь свет». Keystone / Olivier Maire

Начиная с 1923 года сильные боли вынуждали Рильке неоднократно обращаться в санаторий Вал-Мон близ Монтрё (Val-Mont bei Montreux). Позднее медики поставили диагноз — лейкемия. В декабре 1926 года, в возрасте всего лишь 51 года, Рильке умер. Его похоронили, исполнив его последнее желание, в городе Рарон. Как писала позже доверенное лицо поэта Нанни Вундерли-Фолькарт (Nanny Wunderly-Volkart, 1878–1962, швейцарка из обеспеченной и весьма образованной семьи, замужем за известным цюрихским промышленником и коллекционером Альфредом Вундерли-Фолькартом), «это прекрасная могила, там он обрёл весь простор и весь свет».

Литература Постепенное сближение Рильке со Швейцарией немецкий писатель Гуннар Деккер (Gunnar Decker) подробно описывает в своей монографии «Рильке в Швейцарии»: Gunnar Decker: Rilke in der Schweiz. Insel, 2025.Внешняя ссылка

