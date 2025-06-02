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Уникальный надувной концертный зал установят в Люцерне

На вид он напоминает гигантский шар из блестящего фиолетового пластика.
На вид он напоминает гигантский бублик (тор) из блестящего фиолетового пластика. ZVG / LUCERNE FESTIVAL / ANISH KAPOOR / SRF / SWI

На вид он напоминает гигантскую фигуру торообразной формы из блестящего фиолетового пластика. В надутом состоянии высота концертного зала Ark Nova достигает 18 метров, оболочка изготовлена из специальной ткани толщиной шесть миллиметров: два слоя спаяны между собой, а между ними накачивается воздух.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Теоретически зал можно надуть за десять минут, но, чтобы не повредить тонкий материал, воздух подаётся в него постепенно — в течение нескольких часов. Металлического каркаса нет: устойчивость конструкции обеспечивает внутренний надувной рукав, вывернутый вовнутрь и выполняющий функцию опоры.

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До сих пор зал Ark Nova устанавливали только в Японии — четыре раза, в разных городах. В сентябре он будет представлен на Люцернском фестивале (Lucerne FestivalВнешняя ссылка), и тем самым, по словам организаторов, он «вернётся домой»: именно в Люцерне в 2011 году тогдашний художественный руководитель фестиваля Михаэль Хэфлигер (Michael Häfliger) и стал инициатором создания мобильного концертного зала.

Зал Ark Nova стал художественной реакцией на тройную катастрофу, обрушившуюся на Японию в 2011 году: мощное землетрясение, затем разрушительное цунами, а вслед за ними авария на АЭС «Фукусима-1». Тогда погибли более 18 000 человек. «Музыка — это тогда была надежда и уверенность в будущем», — вспоминает Михаэль Хэфлигер в интервью радио SRFВнешняя ссылка. Его идея заключалась в том, чтобы установить мобильную концертную площадку прямо в зоне бедствия, с тем чтобы люди могли вновь слушать живую музыку.

Вся палитра жанров

Он связался с друзьями в Японии и нашёл меценатов. Конструкцию разработали британский художник Аниш Капур (Anish Kapoor) и японский архитектор Арата Исодзаки (Arata Isozaki). Впервые зал был установлен в 2013 году в городе Мацусима на тихоокеанском побережье севера Японии. Позже он побывал ещё в трёх городах. На длинных лавках могли разместиться до 500 человек — они могли слушать биг-бэнды, камерные ансамбли и другие коллективы.

В последний раз зал был развёрнут в 2017 году в Токио, после чего его демонтировали и отправили на хранение. Теперь конструкция весом 1,7 тонны будет доставлена в Люцерн — сначала морем, потом автотранспортом. В августе 2025 года её установят у Фирвальдштетского озера (Vierwaldstättersee), в сентябре под сводами Ark Nova пройдёт 35 концертов — будет представлена полная палитра жанров, от классической и народной музыки до поп-программ, продолжительностью около 45 минут.

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Все выступления входят в программу фестиваля Lucerne Festival, который в этом году проходит под руководством Михаэля Хэфлигера в последний раз. После завершения фестиваля зал вновь будет демонтирован, упакован и отправлен обратно в Японию. Новых концертов там пока не запланировано.

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