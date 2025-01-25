Ханс Йозефсон: запоздалая слава швейцарского скульптора

Ханс Йозефсон (Hans Josephsohn) в окружении своих работ в своей студии в Цюрихе, 2 февраля 2004 г. Keystone / Giorgio Hoch

Музей современного искусства в Париже (Musée d'Art Moderne de ParisВнешняя ссылка) чествует швейцарца Ханса Йозефсона фундаментальной ретроспективой. Добиться международного успеха скульптору и художнику, умершему в Цюрихе в 2012 году в возрасте 92 лет, удалось только в начале 21 века. Выставка продлится до 16 февраля 2025 года.

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Гания Адамо (Ghania Adamo) Доступно на 2 других языках Deutsch de Hans Josephsohn: Ein Schweizer Bildhauer kommt zu spätem Ruhm Читать далее Hans Josephsohn: Ein Schweizer Bildhauer kommt zu spätem Ruhm

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Он мог бы стать героем классического романа, настолько бурной была его жизнь, полная счастливых и горьких событий, богатая любовными историями и художественными произведениями, принесшими ему репутацию одного из самых талантливых швейцарских скульпторов. Почти «весь Ганс Йозефсон» сейчас выставлен в Музее современного искусства в Париже, первая во Франции фундаментальная ретроспектива его работ продлится до 16 февраля 2025 года, первая во Франции, при том, что в Швейцарии и Германии он выставлялся часто и был там довольно хорошо известен.

Первая его ретроспектива за пределами Швейцарии и Германии состоялась в 2002 году в амстердамском Stedelijk Museum. «Но теперь пришло время отвести ему (в истории искусства) место, которое он по праву заслуживает и выставить его в Музее современного искусства в Париже. Тем более что наша задача как раз и состоит в том, чтобы обращать внимание общественности на художников, которые в нашей стране еще не очень заметны», — говорит Джессика Кастекс (Jessica Castex). Она вместе с Корнелиусом Титтелем (Cornelius Tittel), главным редактором специализированного художественного журнала Blau International, и немецким художником Альбертом Оэленом (Albert Oehlen), является куратором экспозиции. Большинство скульптур, представленных в Париже, стало заимствованием из собрания санкт-галленской галереи Kesselhaus Josephsohn.

Побег из Кёнигсберга и Флоренции

На художественной карте швейцарского города эта галерея давно стала знаковым культурным центром, основанным в 2003 году, и со временем превратившимся в главное пристанище и хранилище работ швейцарского скульптора. Там же находится и его архив. Ханс Йозефсон родился в тогдашнем Кёнигсберге (Восточная Пруссия) в 1920 году, но будучи евреем вынужден был бежать из Германии. В Цюрих он попал в возрасте 18 лет. «В Германии его отказались принять в художественную школу и тогда родители посоветовали ему поехать в Италию. Во Флоренции он поступил в Академию искусств, получив даже стипендию, но вскоре в Италии тоже были приняты фашистские расовые законы, и он вынужден покинуть и эту страну тоже», — рассказывает Джессика Кастекс.

Музей современного искусства в Париже посвящает Хансу Йозефсону фундаментальную ретроспективу. Pierre Antoine

В Швейцарии первое время он жил почти без денег, ни родных, ни знакомых, но он не сдавался. Как рассказывает Джессика Кастекс, он постучался в дверь известного швейцарского скульптора Отто Мюллера и тот пообещал ему оказать на первых порах столь ценную поддержку. В итоге именно благодаря ему Ханс Йозефсон и осознал себя как скульптор, начав формировать свой собственный неповторимый стиль. Позже к нему присоединились другие швейцарские скульпторы и художники самых разных направлений, в том числе и архитектор Петер Меркли (Peter Märkli). «Именно Ханс Йозефсон и стал инициатором создания музея La CongiuntaВнешняя ссылка в деревне Джорнико (Giornico / кантон Тичино), в котором сейчас тоже выставлены несколько его пластик», — рассказывает Джессика Кастекс.

Дружба с правильными людьми помогает встать на ноги

Восхищавшийся им швейцарский режиссер-документалист Юрг Хасслер (Jürg Hassler) посвятил ему вышедший в 1977 году фильм Josephsohn, Stein des Anstosses («Йозефсон, камень преткновения»). В Париже эту ленту тоже можно увидеть, а заодно и услышать запечатлённые в ней воспоминания и размышления самого героя картины. Таким образом гости экспозиции могут глубже погрузиться в непростую «жизнь художника в юности», пришедшуюся на эпоху укрепления режима национал-социализма в Германии и на период превращения евреев в маргинальный социальный слой общества.

Ханс Йозефсон в своём ателье в Цюрихе 16 июля 2004 года. Keystone / Gaetan Bally

Его скульптуры, выполненные в технике прямой гипсовой лепки (без предварительных моделей), в основном вертикальные силуэты и горизонтальные женские фигуры, можно рассматривать в качестве формальной манифестации персональных травматических переживаний. За длинноногими, миниатюрными женщинами 1950-х годов позже последуют массивные тела и лица, при этом ясные лица исчезают, уступая место артефактам с неочевидно обозначенными контурами. Джессика Кастекс предлагает читать это искусство в качестве прямого отказа как от линейного нарратива, так и от любых классических (исторических, психологических) интерпретационных рамок. Художник работал не над портретами, он хотел запечатлеть чистое «присутствие», превращая свои пластики в «со-Бытие» в изначальном смысле этого понятия.

«Быть знаменитым…»

В самом первом зале парижской экспозиции следует обратить внимание на миниатюрный женский силуэт: это «воспоминание» о Мирьям Абелес (Mirjam Abeles), первой супруге скульптора. Первый же взгляд на эту пластику заставляет вспомнить о скульптурах Джакометти, однако с ним Ханс Йозефсон никогда не встречался. «У него никогда не было какого-то духовного отца или учителя, но он неизбежно испытывал на себе влияние актуальной культуры своего времени», — говорит Джессика Кастекс. У наиболее вдумчивых посетителей выставки может возникнуть вопрос: почему Ханс Йозефсон не стал таким же всемирно известным, как и Альберто Джакометти?

Работы швейцарского скульптора Ханса Йозефсона, выставленные в Музее современного искусства в Париже. Pierre Antoine

«Потому что, в отличие от Джакометти, он не жил и не работал в Париже, а тогда сделать международную карьеру можно было только будучи частью парижского авангарда», — говорит Джессика Кастекс. По ее словам, Ханс Йозефсон не стремился присоединиться к авангарду, основным источником вдохновения для него было искусство Древнего Востока, он ориентировался больше на египетские и ассирийские образцы. «Его не интересовало формальное признание, всю свою энергию он инвестировал в работу, его путь одиночки вызывает искренне восхищение. Международное же признание он получил только в начале 2000-х благодаря цюрихскому галеристу Бобу ван Орсоуву (Bob van Orsouw)», — подводит итог Джессика Кастекс.

Ханс Йозефсон черпал вдохновение в творческие Альберто Джакометти, но лично они никогда не встречались. Pierre Antoine

Оригинальная версия на французском языке вышла под редакцией Самуэля Жабера, перевод с французского на немецкий: Кристиан Раафлауб, перевод на русский, адаптация и редактирование русскоязычной оригинальной версии: русскоязычная редакция SWI / ип / нк / ап.

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