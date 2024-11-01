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Чему Томас Манн и его «Волшебная гора» учат нас сегодня?

По мере развития сюжета в книге нарастает напряжение и единственный вопрос заключается в том, кто выстрелит первым.
По мере развития сюжета в книге нарастает напряжение, и единственный вопрос заключается в том, кто выстрелит первым. SWI SRF

О чем сегодня повествует нам «Волшебная гора», книга, действие которой происходит в Швейцарии в годы, предшествующие Первой мировой войне?

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Оливия Рёллин (Olivia Röllin), телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Кай Сина (Kai Sina, родился в 1981 г.), обладатель именной Лихтенбергской* профессуры в области современной немецкой литературы и сравнительного литературоведения в Университете Мюнстера, возглавляет Исследовательский центр Томаса Манна (Thomas-Mann-Arbeitsstelle).

Вы говорите, что «Волшебная гора» Томаса Манна говорит нам о нашем настоящем куда больше, чем даже современная литература. Почему?

Потому что она ясно показывает нам причины, по которой мы так ценим современную жизнь. Мы наслаждаемся ее преимуществами и пользуемся инновациями. Давосский пансионат «Бергхоф» как нельзя лучше олицетворяет (наш современный мир). С другой стороны, текст Томаса Манна столь же ясно показывает, почему иногда эта современная жизнь приводит нас в отчаяние, почему мы начинаем тосковать по якобы более простым, менее требовательным временам. Ни один современный роман не раскрывает эту глубокую и в то же время необратимую амбивалентность так ярко, как «Волшебная гора».

По мере развития сюжета в книге нарастает напряжение, и единственный вопрос заключается в том, кто выстрелит первым

А можно с этого места подробнее?

Этот роман — сжатая интеллектуальная, социальная, философская и литературная квинтэссенция времени, в которое он был написан, то есть периода между 1912 и 1924 годами. На протяжении почти тысячи страниц Вы открываете для себя всю полифонию современной культуры и ее необычайную привлекательность: возможность говорить различными способами на разных языках, вы знакомитесь с различными школами мысли, с разными мировоззрениями, позициями и перспективами. На страницах романа перед нами встает открытое общество, в нём ведутся страстные споры. С другой стороны, автор указывает и на опасности такой полифонии, а именно на растворение границ и на риск скатиться к примитивной раздражительности, тупости и иррациональности, в конце концов, даже к насилию и войне.

«Волшебная гора» — это свидетельство интеллектуальной работы автора над собой.
Томас Манн, 1953 год, г. Эрленбах (Erlenbach), кантон Цюрих. «Волшебная гора» — это свидетельство интеллектуальной работы автора над собой. Eth-Bibliothek Zürich, Thomas-Mann-Archiv

Какой урок из этого мы извлекаем сегодня?

Урок такой: динамика насилия, о которой повествует роман, имеет связь с современностью, с настоящим. Пропасти и провалы 20 века остаются непреодоленными. По мере развития сюжета в романе постоянно нарастает напряжение, и единственный вопрос заключается в том, кто выстрелит первым. Томас Манн позволяет двум главным противникам, Нафте и Сеттембрини, защитнику авторитарного государства и гуманисту-радикалу-просветителю, по-настоящему сцепиться друг с другом.

Поначалу они просто аргументированно и интеллектуально спорят и как бы притираются друг к другу. Однако позже, когда ситуация так и не проясняется, она становится критической: начинается дуэль на пистолетах, «возвращение к первобытному природному состоянию». Тот факт, что Сеттембрини в итоге стреляет в воздух, а Нафта — в себя, вряд ли умаляет степень драматизма этого рассказа.

Как сам Томас Манн относился к такой динамике?

После Первой мировой войны Томас Манн пережил период фундаментального политического самоанализа, кульминацией которого стала его убежденная приверженность демократии и Веймарской республике. Роман четко отражает эти перемены в авторе. Временами писатель заставляет и своих персонажей пересматривать взгляды, которые автор сам высказывал в своих военных работах примерно в период около 1914 года. «Волшебная гора» — это свидетельство интеллектуальной работы автора над собой.

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давос

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Грозовое эхо в Давосе

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Почему Томас Манн поместил эпохальный портрет эпохи в рамку роскошного санатория в Давосе?

С одной стороны, тут есть биографические причины: Томас Манн навещал свою супругу, которая в течение шести месяцев жила там и лечила свою болезнь легких. Катя Манн** рассказывала ему о гостях санатория, и эти образы он затем превратил в персонажей романа. С другой стороны, санаторий предлагал замкнутый микрокосм, в котором он в лице своих персонажей мог собрать всю Европу и заставить их вести диалог друг с другом. Гениальный трюк.

Оригинал на немецком языке по ссылке.Внешняя ссылка

Примечание:

*Георг Кристоф Лихтенберг (Georg Christoph Lichtenberg; 1742–1799), немецкий учёный, философ и публицист, известен своими посмертными «Афоризмами».

**Катарина Хедвиг Прингсхайм; 24 июля 1883 г. — 25 апреля 1980 г.) — супруга писателя Томаса Манна.

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