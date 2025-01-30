Швейцарский Musée Jenisch чествует Феликса Валлоттона

Швейцарский Musée Jenisch чествует Феликса Валлоттона. Keystone-SDA

К 100-летию со дня смерти художника в музее Musée JenischВнешняя ссылка в городе Веве открывается выставка из серии «Год Феликса Валлоттона – 2025». Экспозиция, получившая лаконичное название «Un hommage» («Посвящение»), помещает творческое наследие Феликса Валлоттона в диалог с современным искусством.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 1 другом языке Deutsch de Das Musée Jenisch in Vevey würdigt den Künstler Félix Vallotton Оригинал Читать далее Das Musée Jenisch in Vevey würdigt den Künstler Félix Vallotton

На выставке работы Феликса Валлоттона (1865–1925) представлены вместе с произведениями современных художников, таких как Каролина Бахманн, Матье Дюфуа, Валери Фавр, Николя Парти и Франсуаза Петрович. Некоторые из этих полотен были созданы специально для выставки. Они отсылают к творчеству Валлоттона, либо визуально «выравнивая» его стиль, либо, напротив, подчёркивая его характерные особенности. Об этом говорится в пресс-релизе музея Musée Jenisch.

Экспозиция выстроена вокруг тем и сюжетов, характерных для творчества Феликса Валлоттона: детство, интерьеры, пейзажи, женская обнажённая натура и парижская толпа. Последнюю тему доверили раскрыть студентам Кантональной школы искусств Лозанны (Ecole cantonale d’art de Lausanne / ECAL). Учащиеся этого художественного вуза получили карт-бланш на создание серии изображений, которые они потом разместили как в рамках экспозиции музея, так и в его окрестностях.

Первая из целой серии

Посвящение Феликсу Валлоттону в Musée Jenisch — это лишь первая из целой серии выставок, публикаций и мероприятий, которые будут организованы в течение 2025 года по всей Швейцарии. Например, крупная ретроспективная выставка художника состоится в Кантональном музее изящных искусств Лозанны (Musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne, MCBA). Работы Валлоттона также будут представлены в Художественном музее Винтертура (Kunst Museum Winterthur) и в Музее Кастелло Сан-Матерно (Museo Castello San Materno) в городе Аскона, кантон Тичино.

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Феликс Валлоттон прославился как живописец, график, мастер гравюры по дереву и писатель. Он родился в Лозанне, но в 17 лет переехал в Париж. В 1890-х годах приобрёл известность прежде всего благодаря своим ксилографиям с резкими контрастами чёрного и белого цветов. В живописи, которой он полностью посвятил себя с 1899 года, он ориентировался на стиль и идеи Гюстава Курбе и Эдуарда Мане. В 1900 году Феликс Валлоттон получил французское гражданство. Он скончался в возрасте 60 лет под Парижем после операции по удалению злокачественной опухоли.

Его творческое наследие включает в себя около 200 гравюр на дереве, примерно 1 700 картин, многочисленные рисунки и несколько скульптур. Помимо этого, Феликс Валлоттон написал три романа, ряд театральных пьес и эссе. В Musée Jenisch представлены произведения Феликса Валлоттона как из собственной коллекции музея, так и из собраний Музея искусства и истории Женевы (Musée d’art et d’histoire de Genève, MAH Genève), а также из частных коллекций. Выставка «Феликс Валлоттон. Un hommage» продлится с 29 января по 25 мая 2025 года.

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