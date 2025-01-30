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Швейцарский Musée Jenisch чествует Феликса Валлоттона

Швейцарский Musée Jenisch чествует Феликса Валлоттона
Швейцарский Musée Jenisch чествует Феликса Валлоттона. Keystone-SDA

К 100-летию со дня смерти художника в музее Musée JenischВнешняя ссылка в городе Веве открывается выставка из серии «Год Феликса Валлоттона – 2025». Экспозиция, получившая лаконичное название «Un hommage» («Посвящение»), помещает творческое наследие Феликса Валлоттона в диалог с современным искусством.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

На выставке работы Феликса Валлоттона (1865–1925) представлены вместе с произведениями современных художников, таких как Каролина Бахманн, Матье Дюфуа, Валери Фавр, Николя Парти и Франсуаза Петрович. Некоторые из этих полотен были созданы специально для выставки. Они отсылают к творчеству Валлоттона, либо визуально «выравнивая» его стиль, либо, напротив, подчёркивая его характерные особенности. Об этом говорится в пресс-релизе музея Musée Jenisch.

Экспозиция выстроена вокруг тем и сюжетов, характерных для творчества Феликса Валлоттона: детство, интерьеры, пейзажи, женская обнажённая натура и парижская толпа. Последнюю тему доверили раскрыть студентам Кантональной школы искусств Лозанны (Ecole cantonale d’art de Lausanne / ECAL). Учащиеся этого художественного вуза получили карт-бланш на создание серии изображений, которые они потом разместили как в рамках экспозиции музея, так и в его окрестностях.

Первая из целой серии

Посвящение Феликсу Валлоттону в Musée Jenisch — это лишь первая из целой серии выставок, публикаций и мероприятий, которые будут организованы в течение 2025 года по всей Швейцарии. Например, крупная ретроспективная выставка художника состоится в Кантональном музее изящных искусств Лозанны (Musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne, MCBA). Работы Валлоттона также будут представлены в Художественном музее Винтертура (Kunst Museum Winterthur) и в Музее Кастелло Сан-Матерно (Museo Castello San Materno) в городе Аскона, кантон Тичино.

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Феликс Валлоттон прославился как живописец, график, мастер гравюры по дереву и писатель. Он родился в Лозанне, но в 17 лет переехал в Париж. В 1890-х годах приобрёл известность прежде всего благодаря своим ксилографиям с резкими контрастами чёрного и белого цветов. В живописи, которой он полностью посвятил себя с 1899 года, он ориентировался на стиль и идеи Гюстава Курбе и Эдуарда Мане. В 1900 году Феликс Валлоттон получил французское гражданство. Он скончался в возрасте 60 лет под Парижем после операции по удалению злокачественной опухоли.

Его творческое наследие включает в себя около 200 гравюр на дереве, примерно 1 700 картин, многочисленные рисунки и несколько скульптур. Помимо этого, Феликс Валлоттон написал три романа, ряд театральных пьес и эссе. В Musée Jenisch представлены произведения Феликса Валлоттона как из собственной коллекции музея, так и из собраний Музея искусства и истории Женевы (Musée d’art et d’histoire de Genève, MAH Genève), а также из частных коллекций. Выставка «Феликс Валлоттон. Un hommage» продлится с 29 января по 25 мая 2025 года.

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