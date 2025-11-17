Доротее Эльмигер удостоена «Швейцарской книжной премии»
Доротее Эльмигер стала лауреатом «Швейцарской книжной премии» 2025 года за роман Die Holländerinnen («Голландки»).
Её роман давно считался фаворитом — и вот теперь Дороте Эльмигер (Dorothee Elmiger) и стала лауреатом «Швейцарской книжной премии 2025 (Schweizer Buchpreis 2025). Таким образом, ей удалось завоевать сразу две крупнейшие награды немецкоязычного литературного пространства: после победы в гонке за «Немецкой книжной премией» (Deutscher Buchpreis) она удостоилась и главной литературной премии Швейцарии.
В своём обосновании жюри Швейцарской книжной премии называет книгу Die Holländerinnen Внешняя ссылка«чувственным и гибким текстом, вводящим читателя в состояние литературного транса. В своём точно выстроенном романе Эльмигер исследует различные формы насилия и делает переживание дезориентации телесным чувством, характеризующим нашу современность». Таким образом, Эльмигер пополняет короткий список авторов, которым в один и тот же год удавалось получить и Немецкую, и Швейцарскую книжную премии.
Ранее этого добивались Мелинда Надь Абоньи (Melinda Nadj Abonji) и Ким де л’Оризон. (Kim de l’Horizon). Действие романа Die Holländerinnen разворачивается в джунглях Центральной Америки. Книга выстроена в жанре «лекция о поэтике», рассказчица описывает в ней свою поездку в джунгли в составе театральной труппы, которая отправляется по следам двух нидерландских туристок, исчезнувших в этом регионе много лет назад. Однако проект выходит из-под контроля: лес поглощает участников этой миссии, и те начинают рассказывать друг другу тревожные и мрачные истории.
Показать больше
Известен шорт-лист Швейцарской книжной премии
Рассказчица, действующая по поручению некоего «театрального руководителя», фиксирует эти свидетельства и превращает их в материал для будущей постановки. Поэтому почти весь роман написан в косвенной речи в сослагательном наклонении (конъюнктив). На первый план выходит не столько сам сюжет, сколько сам процесс повествования. Работа писательницы с весьма разнородным «материалом» — будь то документальные события, литературные отсылки, философские размышления или рассказы других персонажей — становится второй ключевой темой книги наряду с исследованием темы насилия. Постепенно рассказчица всё больше сомневается в самом акте повествования.
Жюри подчёркивает, что Эльмигер исходит из «невозможности нарратива» как такового. В финале роман Die Holländerinnen обошёл сильных конкурентов: семейную сагу Lázár («Лазарь») 22-летнего Нелио Бидерманна (Nelio Biedermann), лирический роман Im Meer waren wir nie («Никогда мы не были на море») Мераль Курейши (Meral Kureyshi), философское исследование границ между человеком и машиной Verzauberte Vorbestimmung («Заколдованное предопределение») Йонаса Люшера (Jonas Lüscher) и книгу Grossmütter («Бабушки») Мелары Мвогдобо (Melara Mvogdobo) о двух континентах и двух разных стратегиях освобождения из тисков одинаково репрессивного патриархата.
Показать больше
Флёр Йегги удостоена высшей литературной награды Швейцарии
Показать больше
Взорвите Альпы, или Почему в Швейцарии литераторы скучают?
Как подчёркивает пресса, нынешнее решение жюри стало результатом не стратегических соображений, а последовательной и литературно мотивированной оценки представленного текста. Швейцарская книжная премия (Schweizer Buchpreis) имеет общий призовой фонд в 42 000 швейцарских франков: 30 000 франков получает лауреат, четверо финалистов — по 3 000 франков. В 2025 году к рассмотрению были приняты 94 книги от 50 издательств, из них жюри выбрало шорт-лист, включающий пять финалистов.
Показать больше
Кратко о Культуре от swissinfo.ch
Показать больше
Столетие Филиппа Жакоте — гонкуровского лауреата, переводчика Мандельштама
Выбор читателей
Самое обсуждаемое
В соответствии со стандартами JTI
Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch
Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!
Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.