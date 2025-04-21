Президент Швейцарии почтила память покойного Папы Римского

Президент Швейцарской Конфедерации в 2025 году Карин Келлер-Зуттер (Karin Keller-Sutter) отдала дань уважения Папе Римскому Франциску, скончавшемуся в пасхальный понедельник. «Он был великим духовным лидером», — написала она на платформе X (бывший Twitter).
Слова соболезнования выразил также епископ Санкт-Галлена Маркус Бюхель (Markus Büchel), отметив в официальном заявлении свою «глубокую печаль» в связи со смертью Понтифика. Он подчеркнул, что Папа Франциск всегда ставил на первое место самых слабых. В качестве примера он упомянул визит Франциска на остров Лампедуза в 2013 году, где Папа публично обратился к беженцам.
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«Привлечь молодых людей на службу в швейцарской гвардии нелегко»
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В Ватикане принесли присягу новобранцы швейцарской гвардии. Найти тех, кто будет охранять Понтифика не так-то легко, да еще за такие скромные деньги!
В кантоне Тичино епархия Лугано организовала в понедельник 21 апреля 2025 года в 13:00 колокольный звон по всем приходам в знак траура. Позднее вечером состоялись молитвенное бдение и заупокойная месса. Апостольский администратор епархии Лугано Ален де Реми (Alain de Raemy) призвал верующих вспомнить покойного Папу, поблагодарить его за понтификат и «вверить его Господу».
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Смерть Папы Франциска: вспоминает бывший швейцарский гвардец
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Смерть Понтифика: как на это печальное известие реагирует бывший швейцарский гвардеец, лично знавший Франциска.
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«Служба в швейцарской гвардии – это призвание. Чтобы взять на себя эту необыкновенную и благородную миссию, необходимо доверие и глубокая убежденность», – говорит Кристоф Граф, командующий Папской швейцарской гвардией. Идею ее претворил в жизнь папа Юлий II в 1506 году. 6 мая этого года 23 молодых призывника будут приведены к присяге на площади Святого Петра.…
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