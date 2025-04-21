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Президент Швейцарии почтила память покойного Папы Римского

Во время визита в Швейцарию в 2018 году: папа Франциск и тогдашний президент Швейцарии Ален Берсе.
Во время визита в Швейцарию в 2018 году: папа Франциск и тогдашний президент Швейцарии Ален Берсе. Keystone-SDA

Карин Келлер-Зуттер назвала Франциска «великим духовным лидером». В епархиях страны смерть Папы отметили колокольным звоном и молитвенными бдениями.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo
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Президент Швейцарской Конфедерации в 2025 году Карин Келлер-Зуттер (Karin Keller-Sutter) отдала дань уважения Папе Римскому Франциску, скончавшемуся в пасхальный понедельник. «Он был великим духовным лидером», — написала она на платформе X (бывший Twitter).

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Слова соболезнования выразил также епископ Санкт-Галлена Маркус Бюхель (Markus Büchel), отметив в официальном заявлении свою «глубокую печаль» в связи со смертью Понтифика. Он подчеркнул, что Папа Франциск всегда ставил на первое место самых слабых. В качестве примера он упомянул визит Франциска на остров Лампедуза в 2013 году, где Папа публично обратился к беженцам.

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В кантоне Тичино епархия Лугано организовала в понедельник 21 апреля 2025 года в 13:00 колокольный звон по всем приходам в знак траура. Позднее вечером состоялись молитвенное бдение и заупокойная месса. Апостольский администратор епархии Лугано Ален де Реми (Alain de Raemy) призвал верующих вспомнить покойного Папу, поблагодарить его за понтификат и «вверить его Господу».

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