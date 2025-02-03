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Ален Клод Зульцер — лауреат премии Solothurner Literaturpreis-2025

Ален Клод Зульцер — лауреат премии Solothurner Literaturpreis-2025
Ален Клод Зульцер — лауреат премии Solothurner Literaturpreis-2025. Keystone-SDA

Ален Клод Зульцер удостоен литературной премии Solothurner Literaturpreis Внешняя ссылка2025 года. Писатель родился в Базеле в 1953 году, живёт попеременно в Базеле, Берлине и в Эльзасе. Международного признания добился в 2004 году, выпустив роман «Идеальный официант» (Ein perfekter Kellner).

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo

Погружается ли он в историю 19 века или в послевоенное общество Европы, автор всегда создаёт правдоподобные атмосферные пейзажи и приближает читателей к главным героям, которых «легко можно было бы не заметить, так как они все вроде бы принадлежат к числу второстепенных персонажей». Так жюри традиционного литературного фестиваля в Золотурне обосновало своё решение.

«За последние четыре десятилетия Ален Клод Зульцер (Alain Claude Sulzer) создал корпус текстов, включающий около дюжины романов, а также сборники малой прозы». Многие его произведения были переведены с немецкого на иностранные языки. Роман Doppelleben («Двойная жизнь») Алена Клода Зульцера был переведён на украинский язык под заголовком «Подвійне життя» и изданВнешняя ссылка издательством «Лабораторія».

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Роман «Идеальный официант»Внешняя ссылка был переведён на русский язык и издан в 2010 году издательством «Азбука». Книга получила положительные отзывы и была отмечена престижной премией Prix Médicis étranger. Романы «Маска Анны» (Annas Maske, 2001) и «Частные уроки» (Privatstunden, 2007) также были переведены на множество иностранных языков.

В 2008 году роман Zur falschen Zeit («Не в то время») был опубликован берлинским издательством Galiani, которое также выпустило романы «Aus den Fugen» («Слететь с катушек», 2012) и «Postskriptum» (2015). Его последняя публикация — роман «Fast wie ein Bruder» («Почти как брат», 2024). Литературная премия Solothurner Literaturpreis присуждается за «сочинения, которые выделяются литературным качеством, художественной индивидуальностью и актуальностью содержания».

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Скрытой или явной темой романов автора является фигура художника, его жизнь и искусство. Кроме того, в них поднимаются такие «неудобные темы», как сексуальное насилие и механизмы системного угнетения. Он трезво и осторожно «снова выводит на свет всё скрытое и подавленное». Призовой фонд премии составляет 15 000 швейцарских франков. Церемония награждения состоится 1 июня в рамках очередных Solothurner Literaturtage («Дней литературы в Золотурне»).

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