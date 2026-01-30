Карнавалы в Швейцарии усилят противопожарные меры

После пожара в Кран-Монтане традиционные карнавалы по всей Швейцарии пройдут при ужесточенных мерах пожарной и общей безопасности. Keystone-SDA

Карнавалы в Швейцарии — давняя и живая традиция, их проводят каждую зиму и в начале весны во многих городах и регионах страны. Как раз в эти недели в стране проходит подготовка к праздникам проводов зимы, собирающим обычно тысячи участников и зрителей. После пожара в Кран-Монтане традиционные карнавалы по всей Швейцарии пройдут при ужесточенных мерах пожарной и общей безопасности.

Так, в городе Сьерр (Sierre, кантон Вале / Valais) было решено отказаться от символического сожжения «Зимнего человека», традиционного элемента карнавальных торжеств. «Это выглядело бы неуместно всего через месяц после трагедии [в Кран-Монтане]», — заявил агентству Keystone-SDA Жереми Цубер (Jérémie Zuber), председатель одного из трёх организационных комитетов.

По его словам, Сьерр — «это большая деревня, где почти все лично знают людей, пострадавших в результате пожара, унёсшего жизни 40 человек. С другой стороны, я считаю, что у нас есть миссия — вернуть людям улыбку и помочь пережить это трудное время». Остальные запланированные мероприятия, включая шествия и концерты, решено поэтому сохранить в полном объёме.

Карнавал в городе Монте (Monthey), один из крупнейших во франкоязычной Швейцарии, состоится по плану. «Концепция безопасности у нас чрезвычайно в этом году жесткая», — пояснил руководитель оргкомитета Лоик Манигли (Loïc Manigley). В частности, в известном в городе баре Cantine будут оборудованы дополнительные аварийные выходы. Кроме того, городские власти проведут проверки бистро и баров Монте на соблюдение ими противопожарных норм.

В Берне карнавал проходит под открытым небом. Terence du Fresne/swiss-imsge.ch

В Сьоне (Sion, кантон Вале) организаторы отмечают, что уже давно работают в тесном взаимодействии с властями, правоохранителями и пожарной службой. Ожидается окончательное разрешение на проведение карнавала, дополнительных особых мер безопасности вводить не предусмотрено. Во Фрибуре (Fribourg) карнавал, по словам организаторов, проводится с опорой на особенно хорошо структурированную систему безопасности. Все винные погреба и бары, открывавшиеся в 2025 году, будут работать и в этом сезоне. У каждого заведения предусмотрен охранник на входе, а концепция безопасности утверждена компетентными органами.

Повысили бдительность

В городе Бюлль (Bulle, кантон Во / Vaud) карнавал проходит только главном зале местной ратуши, рассчитанном на 200 человек. Все мероприятия находятся под контролем начальника пожарной охраны. Управляющие барами прошли обучение и проинформированы о расположении огнетушителей и аварийных выходов, пожарная служба дополнительно проверит все заведения общепита в день начала карнавала. В преддверии карнавала в Пайерне (Payerne) организаторы также подтвердили, что «повысили бдительность».

«У нас есть план обеспечения безопасности всего фестиваля, с отдельными мерами для каждой карнавальной площадки», — сообщил временно исполняющий обязанности президента оргкомитета карнавала Стефан Венгер (Stéphane Wenger). По его словам, трагедия в Кран-Монтане обсуждалась уже на первом заседании оргкомитета. В городе Мудон (Moudon) президент оргкомитета карнавала Гийом Бессон (Guillaume Besson) также указал на то, что после трагических событий в кантоне Вале организаторы уделяют безопасности особенное внимание.

В Аванше (Avenches), напротив, серьёзных изменений в программе и мерах безопасности не планируется. Особые меры безопасности реализует крупнейший карнавал страны в Базеле (Basel). Пожарная служба получила поручение проверить около 70 винных погребов, принадлежащих так называемым «кликам», традиционным карнавальным объединениям. Во время праздника будут проводиться выборочные проверки соблюдения допустимой вместимости помещений. Кроме того, в помещениях, открытых для массовой публики, будет запрещено курение и разведение огня.

В 2017 году карнавал в Базеле был внесен в качестве нематериального наследия в список особо охраняемых традиций ЮНЕСКО. KEYSTONE/© KEYSTONE/ VALENTIN FLAURAUD

«И это лишь часть новых правил и норм, введённых после трагедии в Кран-Монтане», — пояснила Вероника Рётлисбергер (Veronika Röthlisberger), директор Страховой компании кантона Базель-городской (Gebäudeversicherung Basel-Stadt). В случае выявления нарушений власти смогут вводить ограничения или даже закрывать те или заведения общественного питания. В Люцерне (Luzern) основное внимание уделяется регулированию потоков гостей и обеспечению для экстренных служб доступа к основным карнавальным площадкам. «В этом году будут задействованы три контрольных группы, вместо одной», — сообщил во вторник 27 января 2026 года на пресс-конференции руководитель городской службы реагирования на чрезвычайные ситуации (Sicherheitsmanager Stadt Luzern) Кристиан Ванделер (Christian Wandeler).

В Беллинцоне (Bellinzona, кантон Тичино / Ticino) власти актуализировали концепцию пожарной безопасности общественных заведений, которые по случаю карнавала будут переоборудованы под танцполы. Организационный комитет дополнительно провёл бесплатное обучение персонала временных баров, посвящённое использованию огнетушителей. Организаторы подчёркивают, что строгие требования действовали и до трагедии, в частности в отношении степени воспламеняемости декораций.

В Берне член карнавального оргкомитета Томас Фриц (Thomas Fritz) считает, что подготовка к мероприятиям карнавального сезона идет по плану. Большая часть праздника проходит в Берне под открытым небом, в историческом центре города, включённом в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и без того реализованы «очень жёсткие» требования к обеспечению противопожарной безопасности. Тем не менее карнавал все равно объективно повышает риск возгораний по целому ряду очевидных причин. Поэтому 7 января 2026 года «Страховая компания в области недвижимости кантона Берн» (Bernische Gebäudeversicherung, AIB) напомнила владельцам общественных заведений об их обязанностях по части обеспечения пожарной безопасности. Дополнительные разъяснения были также направлены ночным клубам кантона Берн.

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

