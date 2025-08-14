The Swiss voice in the world since 1935
Демократия
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Швейцарская демократия
Информационный бюллетень
Просмотреть все рассылки
Доступ к лекарствам
Инновации в здравоохранении
Агробизнес
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Новостная рассылка
Посмотреть все рассылки
Новости
Культура

В Швейцарии открылся парк, посвящённый сенбернарам

Новый тематический парк Barryland в городе Мартиньи (кантон Вале, юго-запад Швейцарии) был официально открыт в четверг 14 августа 2025 года в присутствии президента Швейцарии Карин Келлер-Зуттер (Karin Keller-Sutter).
Новый тематический парк Barryland в городе Мартиньи (кантон Вале, юго-запад Швейцарии) был официально открыт в четверг 14 августа 2025 года в присутствии президента Швейцарии Карин Келлер-Зуттер (Karin Keller-Sutter). Keystone-SDA

Новый тематический парк Barryland в городе Мартиньи (кантон Вале, юго-запад Швейцарии) был официально открыт в четверг 14 августа 2025 года в присутствии президента Швейцарии Карин Келлер-Зуттер (Karin Keller-Sutter). Парк, посвящённый знаменитым альпийским спасателям — сенбернарам, принимает посетителей уже с конца июня.

Этот контент был опубликован на
1 минута
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo
Показать больше

Карин Келлер-Зуттер уже пять лет является крестной матерью сенбернара по кличке Зевс, родившегося в 2020 году. «Зевс дважды приезжал ко мне в Берн, в том числе, когда я была избрана президентом Конфедерации [парламентом в декабре прошлого 2024 года]», — сказала она в конце своего частного визита в BarrylandВнешняя ссылка, который длился около 30 минут: «Сенбернары — это символ нашей страны, как сыр, шоколад и золото».

Показать больше
Vali and Woopy

Показать больше

День из жизни швейцарской спасательной собаки

Этот контент был опубликован на Как проходит подготовка и обучение швейцарских горно-спасательных собак? Подробности в нашем материале, включая видео!

Читать далее День из жизни швейцарской спасательной собаки

Некоммерческая организация Barry Foundation заменила свой старый исторический музей современным, светлым и интерактивным пространством. Оно занимает площадь 2 400 квадратных метров. Посетители могут наблюдать за собаками в их естественной среде и за тем, как за ними ухаживают специалисты-кинологи.

Показать больше
Кратко о Культуре от swissinfo.ch

Показать больше

Культура

Кратко о Культуре от swissinfo.ch

Интервью, дебаты, события. Швейцарская культура и ее явления в твоем почтовом ящике: на тарелочке с голубой каемочкой.

Читать далее Кратко о Культуре от swissinfo.ch
Показать больше
Фонд «Барри дю Гран-Сен-Бернар» в городе Мартиньи (кантон Вале) отмечает свое 20-летие. С момента его основания в питомнике фонда родилось почти 500 щенков.

Показать больше

Демография

Фонд собак-сенбернаров отмечает 20-летие

Этот контент был опубликован на Фонд «Барри дю Гран-Сен-Бернар» в городе Мартиньи (кантон Вале) отмечает свое 20-летие. С момента его основания в питомнике фонда родилось почти 500 щенков.

Читать далее Фонд собак-сенбернаров отмечает 20-летие

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Яннис Маврис

Каким вы видете будущее вашего континента?

Расскажите нам: где вы живёте? В какую сторону, по вашему мнению, движется развитие вашего региона и континента?

Присоединяйтесь к дискуссии
11 Отметки «мне нравится»
10 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Марк Лойтенэггер

Какова ситуация в вашей стране с доступностью жилья?

Ситуация в Европе с жилой собственностью может быть очень разной: в Швейцарии она одна, в Украине совсем иная. Расскажите нам о своем опыте!

Присоединяйтесь к дискуссии
54 Отметки «мне нравится»
63 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Беньямин фон Виль

Как вы относитесь к общественной собственности на средства производства?

Современные научные теории, а главное – практика, говорят, о том, что общественная собственность вовсе не обязательно предполагают тоталитаризм и нищету.

Присоединяйтесь к дискуссии
6 Комментарии
Просмотреть обсуждение
Больше дебатов

Новости

В международном аэропорту Женевы сотрудники швейцарской таможни задержали двух пассажиров с партией марихуаны весом 106 кг.

Показать больше

В аэропорту Женевы изъяли 106 кг марихуаны

Этот контент был опубликован на В международном аэропорту Женевы сотрудники швейцарской таможни задержали двух пассажиров с партией марихуаны весом 106 кг.

Читать далее В аэропорту Женевы изъяли 106 кг марихуаны
Новые пошлины США могут ударить по экономике, но большинство швейцарцев выступают против любых уступок Вашингтону: данные ННИ YouGov.

Показать больше

Внешняя политика

Население Швейцарии не готово идти на уступки США

Этот контент был опубликован на Новые пошлины США могут ударить по экономике, но большинство швейцарцев выступают против любых уступок Вашингтону: данные ННИ YouGov.

Читать далее Население Швейцарии не готово идти на уступки США
Федеральное правительство Швейцарии ожидает, что дефицит будет значительно меньше, чем прогнозировалось ранее.

Показать больше

Швейцарская политика

Дефицит бюджета Швейцарии окажется ниже прогноза

Этот контент был опубликован на Федеральное правительство Швейцарии ожидает, что дефицит будет значительно меньше, чем прогнозировалось ранее.

Читать далее Дефицит бюджета Швейцарии окажется ниже прогноза
Подготовлены двенадцать эскизов, по которым теперь планируется собрать мнения жителей страны.

Показать больше

Представлены эскизы новой серии швейцарских банкнот

Этот контент был опубликован на Подготовлены двенадцать эскизов, по которым теперь планируется собрать мнения жителей страны.

Читать далее Представлены эскизы новой серии швейцарских банкнот
Перспективы занятости в Швейцарии продолжают ухудшаться. Соответствующий индикатор по-прежнему лишь незначительно превышает нулевую отметку, отделяющую позитивную оценку от негативной.

Показать больше

Перспективы занятости в Швейцарии продолжают ухудшаться

Этот контент был опубликован на Соответствующий индикатор по-прежнему лишь незначительно превышает нулевую отметку, отделяющую позитивную оценку от негативной.

Читать далее Перспективы занятости в Швейцарии продолжают ухудшаться
Согласно новому исследованию, скоростные модели регулярно разгоняются более чем до 30 км/ч — даже на жилых улицах, где действует ограничение скорости.

Показать больше

Электрические велосипеды в Цюрихе не соблюдают скорость

Этот контент был опубликован на Согласно новому исследованию, скоростные модели регулярно разгоняются более чем до 30 км/ч — даже на жилых улицах, где действует ограничение скорости.

Читать далее Электрические велосипеды в Цюрихе не соблюдают скорость
Швейцария усиливает санкционное давление на Россию в контексте войны Кремля против Украины. Меры направлены на ограничение нефтяных доходов Москвы.

Показать больше

Внешняя политика

Швейцария тоже вводит санкции против российской нефти

Этот контент был опубликован на Швейцария усиливает санкционное давление на Россию в контексте войны Кремля против Украины. Меры направлены на ограничение нефтяных доходов Москвы.

Читать далее Швейцария тоже вводит санкции против российской нефти
Мари-Франс Ломбардо (Marie-France Lombardo): «В долгосрочной перспективе необходимы более устойчивые решения».

Показать больше

Как выживают швейцарские издательства

Этот контент был опубликован на Как выживают швейцарские издательства? Одним из немногих успешных примеров стала краудфандинговая кампания цюрихского издательства комиксов Edition Moderne.

Читать далее Как выживают швейцарские издательства
Швейцарские малые и средние предприятия (МСП) всё чаще испытывают трудности с подбором персонала. Ситуацию усугубляют возросшие требования работников к условиям труда и участившиеся случаи прогулов.

Показать больше

Рабочее место

Швейцарские МСП сталкиваются с кадровым голодом

Этот контент был опубликован на Швейцарские малые и средние предприятия (МСП) всё чаще испытывают трудности с подбором персонала. Ситуацию усугубляют возросшие требования работников к условиям труда и участившиеся случаи прогулов.

Читать далее Швейцарские МСП сталкиваются с кадровым голодом
Федеральное правительство Швейцарии продлило предупреждение о «значительной опасности», связанной с жарой.

Показать больше

В Швейцарии сохраняется угроза жары и лесных пожаров

Этот контент был опубликован на Федеральное правительство Швейцарии продлило предупреждение о «значительной опасности», связанной с жарой.

Читать далее В Швейцарии сохраняется угроза жары и лесных пожаров

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее
Собаки-сенбернары давно являются национальным символом Швейцарии.

Показать больше

В Швейцарии родились 11 щенков сенбернаров

Этот контент был опубликован на В конце марта сотрудники фонда Fondation Barry в городе Мартиньи принимали пополнение, сразу 11 щенков знаменитой породы.

Читать далее В Швейцарии родились 11 щенков сенбернаров
Следующей швейцарской традицией, попавшей в список культурного наследия ЮНЕСКО, может стать пение в стиле йодль. А какие другие швейцарские традиции уже были удостоены чести стать участниками этого списка?

Показать больше

Десять швейцарских традиций в списках культурного наследия ЮНЕСКО

Этот контент был опубликован на В нашем материале: топ-10 швейцарских традиций, уже находящихся в списках культурного наследия ЮНЕСКО.

Читать далее Десять швейцарских традиций в списках культурного наследия ЮНЕСКО
Berhardiner-Welpen

Показать больше

Рекордный помет в Швейцарии у собак сенбернаров

Этот контент был опубликован на Фонд «Barry-Stiftung» в городе Мартини (Martigny) подвел предварительные итоги — всего в этом году на свет появились 32 щенка породы сенбернар.

Читать далее Рекордный помет в Швейцарии у собак сенбернаров

Показать больше

Марш-бросок с сенбернарами

Этот контент был опубликован на Многие слышали о традиционном в Швейцарии спуске коров с горных пастбищ на зимовку. Оказывается, то же самое делают и собаки.

Читать далее Марш-бросок с сенбернарами

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR