В Швейцарии открылся парк, посвящённый сенбернарам
Новый тематический парк Barryland в городе Мартиньи (кантон Вале, юго-запад Швейцарии) был официально открыт в четверг 14 августа 2025 года в присутствии президента Швейцарии Карин Келлер-Зуттер (Karin Keller-Sutter). Парк, посвящённый знаменитым альпийским спасателям — сенбернарам, принимает посетителей уже с конца июня.
Карин Келлер-Зуттер уже пять лет является крестной матерью сенбернара по кличке Зевс, родившегося в 2020 году. «Зевс дважды приезжал ко мне в Берн, в том числе, когда я была избрана президентом Конфедерации [парламентом в декабре прошлого 2024 года]», — сказала она в конце своего частного визита в BarrylandВнешняя ссылка, который длился около 30 минут: «Сенбернары — это символ нашей страны, как сыр, шоколад и золото».
Некоммерческая организация Barry Foundation заменила свой старый исторический музей современным, светлым и интерактивным пространством. Оно занимает площадь 2 400 квадратных метров. Посетители могут наблюдать за собаками в их естественной среде и за тем, как за ними ухаживают специалисты-кинологи.
