Ледники Азии не в силах противостоять изменению климата?

Горный массив Курумди (Kurumdy, 6 614 м над у. м.) на месте схождения границ Кыргызстана, Китая и Таджикистана. Алайская долина, Памир, Центральная Азия. Rights Managed

Ледники Памира долго оставались редким исключением: во всём мире реликтовый лёд таял, а здесь он почти не отступал — а местами даже прибавлял в массе и объёме. Но теперь, по данным последних исследований, этот период относительной стабильности вроде бы закончился. Миллионы людей, зависящие летом от талых вод с гор, могут уже вскоре ощутить реальные последствия этих изменений.

Центральная Азия — край величественных семитысячников и ледниковых долин, один из крупнейших «ледовых резервуаров» планеты. Этот регион, включающий горные системы Памира и Гиндукуша, нередко называют «третьим полюсом»: после Арктики и Антарктики именно здесь сосредоточены самые обширные за пределами полярных областей массивы реликтового льда. В отличие от высокоширотных регионов, часть ледников Памира — особенно в Таджикистане — долгое время оставалась почти нечувствительной к глобальному потеплению.

Это редкое явление, известное как «Памир–Каракорумская аномалия», похоже, переживает свой финальный этапВнешняя ссылка. «Это были единственные в мире ледники, сохранявшие стабильное состояние — а некоторые с начала 2000-х годов даже постепенно увеличивали свою массу», — рассказала порталу SWI swissinfo.ch гляциолог Франческа Пелличчотти (Francesca Pellicciotti) из Австрийского института науки и технологий (Institute of Science and Technology Austria, ISTAВнешняя ссылка). По её словам, последние наблюдения свидетельствуют: даже эти ледники теперь, по-видимому, начинают отступать.

Завершение аномалии?

Франческа Пелличчотти, ранее работавшая в Швейцарском федеральном институте исследования леса, снега и ландшафта (Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft, WSL), сегодня координирует при участии ряда швейцарских научных учреждений гляциологические проекты в Таджикистане. Результаты её исследований были опубликованы в сентябре 2025 года в журнале Nature Communications Earth & EnvironmentВнешняя ссылка. Ледники Памира играют ключевую роль в водоснабжении Центральной Азии: они питают реки, обеспечивающие пресной водой около 80 миллионов человек в Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, Таджикистане и Туркменистане.

Цель Франчески Пелличчотти состоит в том, чтобы не только наблюдать за изменениями ледников, но и понять, почему некоторые из них продолжают наращивать массу, несмотря на повышение глобальной средней температуры воздуха. Одна из гипотез связывает это с действием катабатических ветровВнешняя ссылка — холодных воздушных потоков, формирующихся вдоль склонов крупных и крутых ледников. Эти ветры охлаждают воздух над поверхностью льда и способны замедлять процесс таяния.

Памир: горная система на юге Центральной Азии на территории Таджикистана, Китая, Афганистана и Пакистана на соединении отрогов горных систем Гиндукуша, Каракорума, Куньлуня и Тянь-Шаня. WSL

Международная исследовательская группа под её руководством изучала динамику ледника в бассейне реки Кызылсу на северо-западе Памира. Полевые измерения — количества осадков, баланса массы ледника (он показывает, насколько ледник теряет или набирает массу за год) и объёма стока талых вод — позволили с помощью методов компьютерного моделирования проследить все изменения ледника с 1999 по 2023 год, зафиксировав фазы его роста и последующего отступления.

«Мы отметили переломный момент, пришедшийся на 2018 год: с этого времени ледник начал терять массу, — говорит Франческа Пелличчотти. — Похоже, что аномалия больше не действует, и ледник утрачивает стабильность». Спутниковые наблюдения уже показывали ранее схожие тенденции в общем региональном масштабе. Исследование, проведённое под эгидой ISTA, выявило и возможную причину происходящего — существенное сокращение снегопадов и, как следствие, объёма накопленного на леднике снега.

Ледники: локальное таяние и глобальные последствия Всемирная служба мониторинга ледников (World Glacier Monitoring Service, WGMSВнешняя ссылка) занимается сбором и анализом данных о массе, объёме, площади и длине ледников по всему миру. Служба была основана в 1986 году при Цюрихском университете (Universität Zürich, UZH) в Швейцарии. Сегодня WGMS координирует сеть национальных корреспондентов более чем в 40 странах. В рамках Международного года сохранения ледниковВнешняя ссылка наша редакция связалась с некоторыми из них, с тем чтобы узнать о состоянии ледников в их регионах, о последствиях таяния льда и о предпринимаемых в их странах стратегиях адаптации местных сообществ к изменению климата и к сокращению объема и массы ледников.

По словам Ф. Пелличчотти, лакуны в процессе мониторинга ледников Центральной Азии, пришедшиеся на годы после распада Советского Союза, не позволяют пока сделать окончательного вывода о судьбе «Памир-Каракорумской аномалии». «Мы всё ещё не можем с уверенностью сказать, что изменения, начавшиеся в 2018 году, действительно отражают устойчивую тенденцию, — возможно, это лишь одно из естественных колебаний», — подчёркивает исследовательница.

Остаётся исключением

Следующая цель проекта Франчески Пелличчотти (Francesca Pellicciotti) — продлить историческую реконструкцию исследуемого ледника до 1970-х годов и смоделировать его возможное развитие в будущем. «Только тогда мы сможем понять, не достигли ли мы точки невозврата — рубежа, после которого изменения станут необратимыми и затронут другие ледники региона», — говорит она. Памир-Каракорумская аномалия остаётся редким исключением в горных районах Центральной Азии, где таяние древнего льда ускоряется с каждым годом.

Вид на ледник Кызылсу (Kyzylsu Glacier) с левой боковой морены, если смотреть по направлению движения ледника. Сложный долинный ледник Восточного Заалая. Длина 15,1 км, площадь 43,0 кв. км. Высота конца языка 3 780 м, высота фирновой линии 4 500 м. Нижняя часть ледника преимущественно покрыта обломочным материалом. Jasonklimatsas

В пределах горной системы Тянь-Шань, простирающейся от Узбекистана до Китая, ледники отступают примерно в четыре раза быстрее, чем в среднем по планете. По словам Рыскула УсубалиеваВнешняя ссылка (Ryskul Usubaliev), руководителя Центрально-Азиатского Института прикладных Исследований Земли (ЦАИИЗ / Central Asian Institute of Applied Geosciences, CAIAGВнешняя ссылка) и национального корреспондента базирующейся в Швейцарии Всемирной службы мониторинга ледников (World Glacier Monitoring Service, WGMS), в Кыргызстане с 1970-х годов общая площадь ледников сократилась примерно на 16 % и может уменьшиться наполовину уже к 2050 году.

«Ледники, расположенные ниже отметки 4 500–4 600 метров над уровнем моря, обречены на исчезновение», — отмечает учёный. Однако потепление воздуха и сокращение объёмов снегопадов — не единственные причины деградации ледников. На поверхности льда оседают частицы пыли, переносимые ветром из пустынь и засушливых районов Центральной Азии. Эти отложения снижают отражательную способность льда, увеличивая объем поглощаемой им солнечной тепловой энергии и ускоряя его таяние. А между тем ледники Таджикистана и Кыргызстана питают крупнейшие реки региона — Амударью и Сырдарью, служащие основным источником пресной воды для всей Центральной Азии. Они жизненно важны для орошения сельскохозяйственных угодий и выработки гидроэлектроэнергии.

Искусственный ледник, организованный местными жителями зимой для накопления воды на летний период. Снимок сделан 18 марта 2025 года в деревне Пари (Pari), округ Харманг (Kharmang), регион Гилгит-Балтистан (Gilgit-Baltistan), Пакистан. Afp Or Licensors

Согласно Докладу ООН Внешняя ссылкао развитии водных ресурсов мира, опубликованному в мае 2025 года, изменение климата, рост населения и интенсивное сельское хозяйство могут в перспективе усугубить дефицит воды в странах Центральной Азии, расположенных ниже по течению этих рек. «Таяние ледников напрямую влияет на экологию, водные запасы и экономику региона», — пояснял Рыскул Усубалиев в интервью SWI swissinfo.ch в 2024 году. По его словам, нехватка воды способна обострить и межгосударственные противоречия.

Дело в том, что горные страны — Таджикистан и Кыргызстан — выстраивают свою энергетическую стратегию вокруг наполнения водохранилищ, обеспечивающих выработку электроэнергии и отопление зимой. В то же время государства, расположенные в низовьях рек, прежде всего Узбекистан, нуждаются в больших объёмах воды для орошения полей и хлопковых плантаций. Так что сокращение стока ледниковой воды может поставить под угрозу все действующие соглашения о совместном управлении водными ресурсами региона.

В последние годы в Центральной Азии начали создавать искусственные ледники. Эти ледяные конструкции позволяют аккумулировать воду зимой и постепенно высвобождать и использовать её летом. Вода из горных источников направляется по подземным трубам в расположенные ниже регионы, а там, при выходе на поверхность, она замерзает и образует ледяные скопления. В Кыргызстане уже создано более тридцати таких искусственных ледников. По словам Франчески Пелличчотти, это относительно простое и недорогое решение проблемы дефицита воды, но эффективно оно только в очень небольших масштабах.

«Гораздо разумнее и эффективнее было бы хранить воду в искусственных водохранилищах», — говорит она. Правительства стран Центральной Азии уже активно реализуют эту стратегию: только в Кыргызстане планируется к 2028 году построить более стаВнешняя ссылка новых водохранилищ. В верховьях основных рек, например в Узбекистане, при поддержке Организации Объединённых Наций и Европейского союза уже проводятся экспериментыВнешняя ссылка по внедрению более экологически и технически эффективных систем орошения. Главная цель этих проектов — сохранить буквально каждую каплю воды, чтобы использовать её как можно более рационально. А эта задача остаётся одной из ключевых для всего региона.

