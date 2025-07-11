Анатомия кризиса: как глобальный фонд из Женевы оказался на краю гибели

В ближайшие месяцы до трёх сотен сотрудников одной из некоммерческих организаций, базирующихся в Женеве, могут потерять работу. SWI swissinfo.ch / Helen James

В Женеве расположено около 1 350 фондов, многие из которых получают государственное финансирование как от Швейцарии, так и других стран. В ближайшие месяцы до трёх сотен сотрудников одной из некоммерческих организаций, базирующихся в Женеве, могут потерять свою работу, а швейцарское Ведомство по надзору за некоммерческими фондами (ESA) до сих пор так и не смогло остановить этот кризис.

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Клер-мари Диканса (Claire-Marie Dikansa)

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За 20 лет с момента своего основания Фонд инновационных новых диагностических средств (Foundation for Innovative New Diagnostics / FIND) стал ключевым игроком в сфере здравоохранения. Этот некоммерческий фонд, расположенный в Женеве, занимается поддержкой диагностики таких заболеваний, как ВИЧ, малярия, гепатит С, туберкулез и давно забытые тропические болезни, ориентируясь преимущественно на бедных странах. Его диагностические инструменты используются миллионами людей по всему миру.

Одним из главных партнёров FIND является Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), с 2020 года и до настоящего времени этот фонд помогает координировать глобальные усилия по борьбе с COVID-19. Согласно официальной странице FIND в LinkedIn, в фонде работают от 200 до 400 человек. Если верить его финансовому отчёту за 2023 год донорами фонда являются Фонд Билла и Мелинды Гейтс, пожертвовавший ему в 2023 году 6,2 миллиона долларов (на тот момент это около 5,57 миллиона швейцарских франков), а также Нидерланды (2 млн), агентство Unitaid (8,5 млн), а также Швейцарская Дирекция по развитию и сотрудничеству (DEZA, автономное подразделение МИД / EDA), перечислившее в том же году этому фонду около 1 миллиона долларов.

В общей сложности в 2023 году фонд получил чуть более 100 млн долларов, что делает его одним из самых важных и заметных членов всего швейцарского сообщества неправительственных и некоммерческих организаций (НКО / НГО). По имеющимся данным, на сегодняшний день, однако, фонд FIND за последние два года уже потерял около ста сотрудников в результате увольнений, непродления контрактов и отставок. Хорошо информированный источник сообщил, что примерно десять её ключевых доноров, как полагают, на данный момент приостановили свои выплаты. Источники, близкие к FIND, сообщили порталу SWI, что многие операции фонда уже прекращены, но причиной этого они называют не отсутствие денег, а «управленческие ошибки». По их словам, в ближайшее время фонд скорее всего перейдет на жизнь за счёт собственного капитала — что даст ему лишь несколько месяцев. А потом?

Женева славится своими давними миротворческими и дипломатическими традициями. Keystone / Laurent Gillieron

Но вернемся немного назад. Сбои в работе фонда, как утверждается, начались со смены руководства. Многие возлагают ответственность за кризис в фонде на одного человека, по имени Абени Али (имя вымышленное, настоящее было заменено псевдонимом в рамках данного расследования в соответствии со швейцарским законодательством о защите частной жизни). Согласно общедоступной информации, она является врачом из Нигерии, имеющим значительное влияние в сфере глобального здравоохранения. На сайте FIND Абени Али характеризуется с положительной стороны, ее описывают в качестве «дальновидного лидера, стратегического мыслителя и активной защитницы идеалов равенства и справедливости». Она также является специальным посланником ВОЗ по инициативе ACT Accelerator, направленной на упрощение и ускорение доступа развивающихся стран к средствам противодействия COVID-19.

В январе 2023 года она была избрана в совет директоров FIND. С тех пор многие связывают её якобы «неэффективное руководство организацией» с оттоком сотрудников и с утратой поддержки со стороны ключевых финансовых доноров. Портал SWI поговорил с восемью нынешними и бывшими сотрудниками FIND, а также с одним донором и несколькими экспертами-юристами. Наши журналисты получили доступ к многочисленным электронным письмам, жалобам от сотрудников и доноров, к счётам и официальным документам руководства FIND. Все источники говорили с нами на условиях анонимности.

Они рассказали о злоупотреблениях Абени Али финансовыми средствами и властью, а также о «культуре страха», которую она, как утверждается, установила в организации. Несмотря на многочисленные сигналы со стороны сотрудников и финансовых доноров, начиная с июня 2023 года, Швейцарский федеральный орган по надзору за некоммерческими фондами до сих пор так и не сумел остановить кризис. Это снова заставляет ставить вопрос о том, насколько эффективны механизмы контроля за деятельностью более чем 1 350 фондов, расположенных, в том числе, и в Женеве, многие из которых получают государственное финансирование как от Швейцарии, так и других стран.

Как организовать кризис у правления

В январе 2023 года, когда Абени Али вошла в состав Совета директоров FIND, она пообещала привлечь новые финансовые средства в организацию, испытывавшую как раз трудности после завершения финансирования программ, связанных с противодействием Covid-19. Регулярная переориентация деятельности и поиск новых источников финансовой поддержки для структур, ранее получавших целевые субсидии, являются обычным делом. Абени Али, которую многие источники описывают как «харизматичную» и «любящую находиться в центре внимания личность», поначалу воспринималась в качестве шанса, в работу фонда она привнесла более практический, непосредственный стиль управления.

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Согласно уставу FIND за текущее руководство фондом отвечает команда исполнительных директоров. Однако, по словам источников, в качестве председателя совета директоров Абени Али активно участвовала и в повседневной работе вплоть до принятия решений о найме и увольнении сотрудников. Вскоре, однако, начали проявляться управленческие проблемы, в том числе резкий рост расходов на командировки и проживание. По данным источников, годовой бюджет на служебные поездки Абени Али, проживавшей в Абудже (Нигерия), составляет на данный момент 433 000 швейцарских франков (примерно 543 917 долларов США), что более чем в пять раз больше командировочного бюджета предыдущего состава совета, который составлял 80 000 франков — на всех его членов.

Только за первые шесть месяцев 2024 года, как утверждается, на перелёты первым классом и размещение в роскошных отелях Женевы председатель потратила 250 000 франков. Согласно политике FIND в области организации служебных командировок, с которой ознакомилась редакция SWI, поездки, сопровождающиеся чрезмерными расходами, обходными маршрутами, размещением в отелях класса люкс или заказом услуг, не оправданных с точки зрения служебной необходимости, строго запрещены. Несколько источников подтвердили, что многие поездки председательницы не были согласованы заранее и не сопровождались обязательным обоснованием необходимости расходов в указанных масштабах. Как пояснил нам один из собеседников, знакомый с внутренними процедурами фонда, такая документация требуется «для того, чтобы убедиться, что расходы действительно связаны с деятельностью FIND, а не обусловлены личными интересами данного лица».

Устав фонда допускает выплату «разумного вознаграждения» членам совета директоров за услуги, оказываемые фонду. Однако источники SWI ставят под сомнение разумность потраченных сумм разумными, сомневаются они и в том, действительно ли соответствующие поездки способствовали выполнению задач и мандата фонда FIND. Использование средств организации в личных целях в соответствии со швейцарским уголовным правом квалифицируется как нецелевое расходование и может повлечь за собой штраф или лишение свободы сроком до пяти лет. По информации нескольких источников, сотрудники, задававшие такого рода вопросы, были уволены. Через шесть месяцев после назначения Абени Али, в январе 2024 года, численность исполнительной команды FIND сократилась с восьми человек до трёх. Те, кто ушёл, были либо уволены, либо их трудовые соглашения не были продлены, либо они подали в отставку — как утверждают источники, из-за «токсичной рабочей атмосферы». Многие другие последовали их примеру.

В конце мая внешнее доверенное лицо FIND (омбудсмен), ответственное за приём анонимных жалоб, сообщило, что за несколько недель на его адрес поступило четыре десятка обращений. Для сравнения: за предыдущие три года в среднем таких жалоб поступало около пяти в год. Затем последовали обязательные для сотрудников соглашения о неразглашении служебной информации и юридически-хитро сформулированные письма с угрозами судебного преследования тех сотрудников, кто покидал организацию. Один из источников назвал всё это «атмосферой террора». Портал SWI не имела прямого доступа к этим письмам, но другой источник пояснил: «Было ясно, что нам категорически запрещено упоминать после увольнения о происходящем. В противном случае нам угрожали судебными исками». На сегодняшний день, по имеющимся данным, в судебные разбирательства со своим прежним работодателем вовлечены около десяти бывших сотрудников фонда. Как утверждается, руководство фонда требует от них многомиллионные компенсации за обращения к донорам с заявлениями о неэффективном управлении, то есть заявлениями, которые, возможно, и стали причиной приостановки финансирования.

Правовые сигналы и бездействие органов надзора

Источники сообщили SWI и о других юридически релевантных эпизодах, включая предполагаемый доступ руководства фонда к личной электронной переписке сотрудников и угрозы в их адрес, которые, по мнению опрошенных юристов, могут подпадать под действие швейцарского уголовного законодательства. Согласно данным, полученным при содействии юридической фирмы Stern & Delacroix — в рамках данного расследования так же используется не нестоящее название компании, а псевдоним, что соответствует требованиям швейцарского законодательства о СМИ — Абени Али якобы получила доступ к электронной почте сотрудников без соблюдения предусмотренных правовых процедур, включая необходимость получать согласие сотрудника (за исключением случаев, когда это невозможно).

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Даже в случае профессионального e-mail руководство фонда обязано уважать право сотрудников на тайну личной переписке. Доступ к рабочей переписке допустим лишь при наличии подозрения в серьёзных нарушениях действующих регламентов, в рамках внутреннего расследования или после увольнения данного сотрудника. По словам источников и согласно внутренней документации фонда, для выявления упоминаний председательницы в переписке использовался поиск по ключевым словам, после чего применялись меры дисциплинарного воздействия. «Некоторые сотрудники были уволены после того, как их письма использовали против них», — рассказал нам один из собеседников. Юрист, проконсультировавший SWI, подтвердил: «Поиск по переписке сотрудников в таком формате является абсолютно незаконным».

Международные организации, миссии и консульства — это экономическая опора Женевы. Keystone / Salvatore Di Nolfi

Поэтому все дисциплинарные меры, основанные на незаконно полученной информации, могут быть признаны недействительными или оспорены в суде. По словам сотрудников, предполагаемое злоупотребление властью со стороны Абени Али также выражалось в регулярных угрозах и обвинениях в расизме или женоненавистничестве. «Она запугивала членов совета обвинениями в расизме и говорила: „Я тебя уничтожу“», — утверждает один источник. Все восемь сотрудников, с которыми побеседовал SWI, заявили, что «боятся последствий». В случае раскрытия их личностей под угрозой окажутся их работа, карьера, репутация, а в отдельных случаях — даже право на пребывание в Швейцарии. А между тем угрозы и клевета, направленные на умышленный подрыв репутации, могут повлечь за собой уголовную ответственность вплоть до трёх лет лишения свободы и/или назначения наказания в виде денежного штрафа.

По данным источников, ключевую роль в подавлении критики в адрес Абени Али сыграла как раз юридическая фирма Stern & Delacroix. Председательница Совета директоров напрямую общалась с её адвокатами, часто без участия юридической службы фонда FIND, что, по мнению нескольких источников, вызывает серьёзные вопросы относительно законности таких мер. «Если председательнице была нужна юридическая помощь, она должна была бы обращаться сначала во внутреннюю юридическую службу. Это как минимум позволило бы избежать лишних расходов», — пояснил один из источников. Однако этого сделано не было. Юридические расходы фонда, тем самым, резко возросли. Согласно документам, изученным SWI, утверждённый на 2024 год бюджет на оплату услуг Stern & Delacroix в размере 25 000 швейцарских франков был значительно превышен: в марте-апреле 2024 года фонд подучил счета на сумму свыше 32 000 франков, а в мае-июне — до 70 900 франков.

«На мой взгляд, это граничит с конфликтом интересов или, как минимум, с нецелевым использованием средств. Мы платим сотни тысяч франков юридической фирме, которая следила за сотрудниками и, возможно, содействовала незаконным увольнениям», — прокомментировал нам ситуацию другой источник. Ещё один собеседник подытожил: «Эти юристы получают деньги от фонда, в то время как доноры рассчитывают, что средства будут направлены на ее прямую миссию, а не на разрушение репутации сотрудников и членов совета директоров». Юристы, с которыми беседовал портал SWI, указали на возможное как минимум нарушение норм профессиональной этики. «Это противоречит правилам об избежании конфликта интересов», — отметил один из них. Юридическая фирма в итоге тоже может быть оштрафована.

Когда фонды, такие как FIND, попадают в сложную ситуацию, обязанность вмешательства ложится на Швейцарское Ведомство надзора за некоммерческими фондами (Eidgenössische Stiftungsaufsicht ESA). Этот орган следит за тем, чтобы деятельность таких организаций соответствовала положениям их уставов. В его распоряжении есть самый широкий набор санкционных инструментов: проверка документации, предупреждения, отстранение членов совета от должности, отзыв полномочий и назначение внешнего управляющего. Однако, как показал аудит, проведённый в 2022 году Федеральным аудиторским управлением (Eidgenössische Finanzkontrolle), ведомство ESA на протяжении четырёх лет до проверки не применяло ни одну из доступных ему штрафных санкций.

В июне 2024 года Швейцарская Дирекция по развитию и сотрудничеству (DEZA, подразделение МИД Швейцарии / EDA), один из доноров FIND, в ходе оценки рисков выявило «серьёзные проблемы» в управлении фондом, так что 11 июля, после многочисленных предупреждений от сотрудников и доноров, ведомство ESA направило наконец официальное письмо в совет фонда FIND с просьбой предоставить разъяснения по поводу резкого увеличения административных расходов, высокой текучести кадров, неблагоприятной атмосферы в коллективе и признаков управленческого кризиса. Согласно документам, предполагаемое нецелевое использование средств продолжилось и после получения этого письма. В августе 2024 года четыре члена совета директоров подали в отставку, сообщив в ESA, что они «не в состоянии остановить распад FIND из-за деструктивного стиля руководства».

Они призвали надзорный орган немедленно назначить внешнего управляющего, однако ESA не предприняла никаких срочных мер. В ответ на запрос SWI это ведомство подтвердило, что обладает правом «приостановить или отозвать полномочия одного или нескольких членов совета директоров фонда». При этом в ESA подчеркнули: «Мы должны применять принцип соразмерности во всех своих действиях, в частности при определении интенсивности нашего вмешательства. Если же вмешательство становится неизбежным, то используемые средства должны быть как можно менее жёсткими».

Назначение внешнего управляющего ничего не дало

В ноябре 2024 года Швейцарская Дирекция по развитию и сотрудничеству (DEZA) поручило внешним консультантам провести аудит стиля и характера управления фондом FIND. В конце того же месяца ведомство ESA назначило специального чиновника, задачей которого стало «содействие и сотрудничество с членами совета директоров фонда в контексте реорганизации (его деятельности)». Это произошло спустя несколько месяцев после того, как бывшие члены совета обратились к этому ведомству с призывом принять срочные меры. Хотя этот чиновник и уполномочен «принимать все необходимые меры для защиты интересов фонда», ведомство ESA подтвердило, что никаких действий в отношении FIND до сих пор не предпринято.

Внешний контент

В апреле 2025 года старая председательница совета директоров вновь была назначена на свою должность и сохранила все свои полномочия. Она продолжает сотрудничать с юридической фирмой Stern & Delacroix и, как утверждается, просматривает электронную переписку сотрудников. Об этом свидетельствует опубликованный в январе в её блоге фрагмент частной переписки одного из работников фонда. Она также, по словам источников, продолжает рассылать сотрудникам письма с угрозами судебного преследования. Сотрудники продолжают покидать организацию. Итоги аудита, инициированного DEZA, опубликованы не будут. По словам одного из источников, последствия такой ситуации могут быть очень серьёзными: по меньшей мере двенадцать доноров уже приняли решение соотнести свои дальнейшие действия с результатами этого аудита, что может привести к полному прекращению финансирования.

Приказано выжить

Будущее фонда FIND остаётся неопределённым. Однако больше всего инсайдеров беспокоит долговременный ущерб, нанесённый собственной миссии этой организации. «Мандат FIND по разработке диагностических инструментов в таких масштабах уникален в мировом контексте. Каждый год фонд спасает миллионы жизней. Даже ВОЗ не располагала такими возможностями, как FIND», — отметил один из источников. Другой добавил: «Уволенные Абени Али сотрудники — это специалисты с исключительными научными знаниями и опытом, необходимыми для выполнения миссии FIND. Они незаменимы».

Потеря этих кадров, вероятно, серьёзно повлияла на реализацию ряда программ фонда. После январского пересмотра двух проектов, финансируемых FIND, бывший донор, ассоциация Unitaid, решил прекратить своё сотрудничество с этим фондом. Как утверждается, приостановили свои выплаты, следуя аналогичной логике, и ещё около десяти других доноров. «Большинство программ фонда уже остановлены», — сообщают наши источники. Неспособность ESA предотвратить дальнейшее ухудшение ситуации отражает чрезмерно сдержанный подход этого федерального ведомства к санкциям в отношении организаций с признаками неэффективного управления. По итогам аудита 2022 года Федеральное аудиторское управление Швейцарии (Eidgenössische Finanzkontrolle) указывало, что ESA «проявляет крайнюю сдержанность в применении к подобным структурам санкционных мер».

Лоран Кремье, проводивший этот аудит, в ходе предыдущего расследования SWI нарисовал для нас весьма тревожную картину: «Федеральные органы в основном ограничиваются проверкой формальных критериев и редко контролируют деятельность фонда за пределами поданных документов. Если бумаги в порядке — фонд получает зелёный свет. Можно даже вести бизнес, прикрываясь некоммерческой деятельностью, и это останется незамеченным». По словам источников, знакомых с ситуацией, в секторе глобального здравоохранения Женевы все знают, что происходит в фонде FIND. Однако даже те, кто непосредственно вовлечён в происходящее, до сих пор боятся говорить на эту тему открыто.

При поддержке Марии Альбети-Миладинович (Marija Alberti-Miladinovic).

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, выверена, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.

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