Мирные переговоры Украины и России пройдут в Женеве?
Специальный представитель США по Украине Кит Келлогг (Keith Kellogg) заявил, что Женева рассматривается как возможное место проведения новых мирных переговоров между Россией и Украиной. По его словам, США изначально предлагали Ватикан, однако российская сторона отклонила этот вариант.
В эфире американского телевидения Кит Келлогг отметил, что переговоры о прекращении агрессивной войны России против Украины могут пройти в Женеве. «Мы предпочли бы Ватикан, но Россия этого не захотела. Поэтому я думаю, что Женева может стать следующей остановкой», — заявил он.
Читайте также:
Показать больше
Останется ли Женева «кухней» глобальной дипломатии?
И ещё вопрос:
Показать больше
Останется ли Женева глобальной столицей миротворчества
Президент США Дональд Трамп предложил Ватикан в качестве площадки для переговоров после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. Однако министр иностранных дел России Сергей Лавров дал ясно понять, что Ватикан не рассматривается как подходящее место для нового раунда мирных переговоров. В свою очередь, Путин сообщил о намерении Москвы подготовить меморандум с предложениями по урегулированию конфликта.
По словам Келлогга, встреча в Женеве может состояться, как только Россия представит такой документ. Он подчеркнул, что украинская сторона уже передала свои условия мира, и теперь ожидается официальный ответ от Москвы. Остаётся неясным, представил ли Киев новую версию документа. Однако, как напомнил Келлогг, украинская позиция была чётко обозначена ещё в апреле 2025 года на встрече в Лондоне.
Читайте также:
Показать больше
Швейцария и миротворчество: нейтралитет важнее Навального?
Показать больше
Москва не примет швейцарское посредничество по Украине
В соответствии со стандартами JTI
Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch
Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!
Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.