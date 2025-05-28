Мирные переговоры Украины и России пройдут в Женеве?

Женева предложена в качестве возможной площадки для переговоров между Украиной и Россией. Keystone / Salvatore Di Nolfi

Специальный представитель США по Украине Кит Келлогг (Keith Kellogg) заявил, что Женева рассматривается как возможное место проведения новых мирных переговоров между Россией и Украиной. По его словам, США изначально предлагали Ватикан, однако российская сторона отклонила этот вариант.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo Доступно на 1 другом языке English en Geneva proposed as possible site for Ukraine-Russia talks Оригинал Читать далее Geneva proposed as possible site for Ukraine-Russia talks

В эфире американского телевидения Кит Келлогг отметил, что переговоры о прекращении агрессивной войны России против Украины могут пройти в Женеве. «Мы предпочли бы Ватикан, но Россия этого не захотела. Поэтому я думаю, что Женева может стать следующей остановкой», — заявил он.

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Президент США Дональд Трамп предложил Ватикан в качестве площадки для переговоров после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. Однако министр иностранных дел России Сергей Лавров дал ясно понять, что Ватикан не рассматривается как подходящее место для нового раунда мирных переговоров. В свою очередь, Путин сообщил о намерении Москвы подготовить меморандум с предложениями по урегулированию конфликта.

По словам Келлогга, встреча в Женеве может состояться, как только Россия представит такой документ. Он подчеркнул, что украинская сторона уже передала свои условия мира, и теперь ожидается официальный ответ от Москвы. Остаётся неясным, представил ли Киев новую версию документа. Однако, как напомнил Келлогг, украинская позиция была чётко обозначена ещё в апреле 2025 года на встрече в Лондоне.

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