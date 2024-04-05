НАТО откроет контактный офис в Женеве уже в этом году?

Оборонный альянс НАТО может открыть свой контактный офис в Женеве уже в этом 2024 году. KEYSTONE/© KEYSTONE / MARTIAL TREZZINI

Оборонный альянс НАТО может открыть свой контактный офис в Женеве уже в этом 2024 году. Представительство Альянса тем самым присоединилось бы к ООН и ещё десяткам различных международных организаций, расположенных в этом городе. Принципиальное политическое одобрение федерального правительства Швейцарии уже есть.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 1 другом языке English en NATO could open liaison office in Geneva this year Оригинал Читать далее NATO could open liaison office in Geneva this year

Об этом говорится в служебной записке Генерального штаба Вооруженных сил Швейцарии от 22 декабря 2023 года, опубликованной в среду левой еженедельной газетой WOZ. В документе, в частности, указано: «Офис (контактного бюро) будет располагаться на базе GCSP [Женевский центр политики безопасности] / в здании делового центра Maison de la Paix.

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По просьбе EDA [Федеральный департамент / министерство иностранных дел] Швейцарии Федеральный совет (правительство) уже одобрил открытие контактного офиса НАТО в своем решении от 22 ноября 2023 года, а 14 декабря 2023 года НАТО официально уведомило Швейцарию о том, что союзники альянса дали свое окончательное согласие (на открытие представительства)».

«Офис (контактного бюро) будет располагаться на базе GCSP [Женевский центр политики безопасности] / в здании делового центра Maison de la Paix. IMAGO / GFC COLLECTION

График работы представительство еще не составлен во всех деталях, однако можно предположить, что оно может открыться уже в текущем 2024 году. Контактный офис не будет заниматься отношениями собственно со Швейцарией, он будет работать с ООН и другими международными организациями, как это уже делает представительство НАТО при штаб-квартире ООН в Нью-Йорке или в Вене, где оно тесно сотрудничает с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

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По данным швейцарского информационного агентства Keystone-SDA консультации об открытии представительства НАТО в Женеве велись уже несколько лет, так как одна из стран-членов НАТО, как говорят, постоянно тормозила его открытие со ссылками на финансовые причины. Согласно тем же источникам, в Женеве будет базироваться только один офицер связи НАТО.

Что говорят сторонники и критики?

Депутат «Партии Центра» (Die Mitte) из Люцерна Андреа Гмюр-Шёненбергер (Andrea Gmür-Schönenberger) позитивно оценивает все эти новости. «Я выступаю за любую форму сотрудничества с НАТО. Мы, Швейцария, являемся частью общей европейской архитектуры безопасности и должны вносить свой вклад (в ее укрепление). Никаких проблем и с точки зрения политики швейцарского нейтралитета тут нет».

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Противником открытия представительства НАТО в Женеве является депутат от Швейцарской народной партии (SVP) Франц Грютер (Franz Grüter), так же из Люцерна. «Будучи независимым и нейтральным государством мы не должны быть местом размещения представительств военных союзов. Швейцария должна выступать за мирные решения, она быть признана нейтральной всеми сторонами того или иного конфликта. Размещение представительства НАТО в Женеве несовместимо со швейцарским нейтралитетом».