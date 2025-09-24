The Swiss voice in the world since 1935
Новости
Международная Женева

ООН осудила практику имитации казней украинских пленных

Украинских гражданских лиц подвергают на оккупированных Россией территориях ложным казням и прочим пыткам.
Keystone-SDA

Украинских гражданских лиц подвергают на оккупированных Россией территориях ложным казням и прочим пыткам.

Этот контент был опубликован на
1 минута

Организация Объединённых Наций осудила многочисленные нарушения прав человека и норм международного гуманитарного права в отношении украинских гражданских лиц, содержащихся в местах лишения свободы на территориях, контролируемых российской армией.

Первый отчёт о положении в Украине Управление Верховного комиссара ООН по правам человека представило в 2023 году. Во втором документе, посвящённом, в частности, произвольным задержаниям, вновь подчёркивается: Россия широко и систематически применяет пытки и другие формы жестокого обращения в отношении как военнопленных, так и гражданских лиц.

Об этом заявил министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис, подчеркнув опыт, который уже накопила Швейцария в этой области.

По данным ООН, 215 освобождённых из плена человек сообщили, что подвергались ударам электрическим током, угрозам расправы над ними и их родственниками, а также сексуальному насилию. Кроме того, они жаловались на нехватку пищи и медикаментов. Особое сожаление у экспертов вызвала практика применения российского Уголовного кодекса на оккупированных территориях восточной Украины.

Москва тем самым нарушает свои обязательства в рамках международного гуманитарного права. Такая практика, отмечает ООН, ведёт к произвольным задержаниям и «усиливает опасения по поводу дальнейшего увеличения числа насильственных исчезновений среди гражданского населения».

Сотрудник швейцарской делегации при ОБСЕ отстранён от должности и отозван в Швейцарию. Военная юстиция ведёт расследование.

