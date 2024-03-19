Примут ли россияне участие в открытии Олимпиады?

Российская агрессия против Украины поставила международных олимпийских бюрократов и чиновников перед очень непростой дилеммой. KEYSTONE

В Лозанне начинается очередной раунд дебатов по вопросу о том, следует ли допустить российских спортсменов до участия в церемониях открытия и закрытия летних Олимпийских Игр в Париже?

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo , Keystone-SDA Доступно на 1 другом языке English en Will the Olympics open with Russian athletes? Оригинал Читать далее Will the Olympics open with Russian athletes?

Томасу Баху, президенту МОК, не позавидуешь, ему предстоит принять очередное сложное решение. Разрешат ли спортсменам из страны Владимира Путина, совершившей агрессию, принять участие в церемонии открытия летних Игр в Париже 26 июля 2024 года, или же им запретят участвовать в запланированной на Сене водной феерии? Именно на этот вопрос и попытаются ответить олимпийские чиновники по итогам начинающихся во вторник 19 марта 2024 года двухдневных дискуссий в Лозанне.

Руководители и организаторы Паралимпийских Игр уже представили свои предложения. Россияне и белорусы, которым из-за агрессивной войны против Украины разрешено участвовать в Олимпиаде только в качестве нейтральных спортсменов, следует запретить участвовать в церемониях открытия и закрытия Игр паралимпийцев. В отношении же основных Олимпийских игр никакого решения ещё не принято, однако принять его все равно придется, тем более что на этом настаивают национальные олимпийские комитеты стран Балтии.

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«Мы твердо убеждены, что (россиянам) ни при каких обстоятельствах нельзя позволить принять участие в церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже», — такого мнения придерживаются президенты этих стран Урмас Сыырумаа (Эстония), Янис Букс (Латвия) и Дайна Гудзиневичюте (Литва) в обращении на имя Томаса Баха. На то, чтобы принять спорное решение разрешить-таки спортсменам и спортсменкам из России и Белоруссии выступать на Играх в Париже в индивидуальном порядке, МОК в Лозанне потребовалось несколько месяцев. В итоге им не разрешается выступать под своими флагами, гимны России и Беларуси исполняться не будут, национальная символика этих стран на соревнованиях будет запрещена. Команды из этих стран вообще не допускаются к соревнованиям. Кроме того, МОК приостановил деятельность российского национального олимпийского комитета.

Причина очевидна: в состав НОК России вошли представители четырех аннексированных украинских областей — Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской. Как указал недавно президент МОК Томас Бах, этот шаг является «вопиющим нарушением положений Олимпийской хартии». Международный спортивный арбитражный суд (CAS) также недавно рассмотрел апелляцию России и отклонил ее. Министр спорта России Олег Матызин придерживается иной позиции. «Моя позиция заключается в том, что мы не должны замыкаться в себе, отгораживаться или бойкотировать НОК России, мы должны максимально сохранять возможность диалога».

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Со своей стороны министр спорта Украины Матвей Бидный (Матвій Бідний) в недавнем интервью немецкому информационному агентству заявил, что в России нет и не может быть нейтральных спортсменов, их всех используют для целей российской пропаганды. И в самом деле, до сих пор не ясно, как МОК собирается убеждаться в том, что спортсмены из России, получившие разрешение на участие в соревнованиях, действительно не служат в армии или не состоят в спецслужбах, и что они не поддерживают российскую агрессию против Украины.

Как заверил вице-президент МОК Джон Коутс (John Coates), среди участников Игр не будет никого, кто является питомцем армейских спортивных клубов. Кроме того, как указал недавно МОК, будет введена в действие независимая аналитическая процедура, которая будет действовать параллельно с процедурами рассмотрения международными спортивными федерациями заявок от спортсменов и спортсменок с целью получения ими допуска к Играм, но детали всё ещё остаются в тумане. «На данный момент в этой сфере нет никакой прозрачности», — говорит Матвей Бидный.

Немецкая Ассоциация легкоатлетов (Deutscher Leichtathletik-Verband) также раскритиковала такую непрозрачную ситуацию, утверждая, что ей уже удалось выявить ряд фактов нарушения действующих норм и правил. Олимпийский комитет Украины указал МОК на то, что ряд россиян и белорусов, допущенных к участию в отборочных соревнованиях, явно не соответствует условиям МОК. «Нами была создана база данных со скриншотами и видеозаписями примерно 700 спортсменов из России, поддержавших российскую агрессию против Украины», — сообщил Матвей Бидный.

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По словам Дж. Коутса, тот факт, что в Париже сможет присутствовать лишь небольшая российская делегация в составе всего лишь четырех десятков человек, является слабым утешением. В самом деле, если вспомнить Токио-2021, то в тогдашних Играх, несмотря на все допинговые санкции, принимали участие 335 россиян. Как указывают президенты стран Балтии в упомянутом обращении на имя Томаса Баха, любого инцидента будет достаточно, чтобы превратить Олимпийские игры в Париже в платформу для тех, кто поддерживает войну. Понравился материал? Хотите получать в большем объёме и чаще нашу самую свежую информацию, причем в полном соответствии с вашими личными предпочтениями? Тогда здесь вы можете выбрать себе рассылку по душе.