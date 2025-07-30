Что решит пластиковый саммит в Женеве: детали и ожидания

Вопрос загрязнения пластиком давно вышел за рамки сугубо экологической проблематики. Keystone / Jean-Christophe Bott

Женева готовится принять у себя решающий раунд переговоров, который может завершиться подписанием глобального договора по борьбе с загрязнением океанов и в целом природы пластиком. Однако страны-производители нефти и коалиция тех, кто нацелен на реформы, так до сих пор и не смогли найти общий язык.

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С 5 по 14 августа 2025 года во Дворце Наций в Женеве пройдут переговоры между представителями 170 государств мира с целью согласовать и утвердить юридически обязывающий международный договор, охватывающий весь жизненный цикл пластика, от добычи сырья и производства до утилизации. Однако успех этого предприятия до сих пор под вопросом с учетом острых споров по поводу масштабов ограничения объемов производства пластика и химического состава пластиковых изделий.

По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), ежегодно в мире производится более 400 млн тонн пластика, половина которого используется только один раз. В переработку идут менее 10%, остальное — накапливается в почве, водоемах и океанах или распадается на микропластиковые частицы, проникающие в экосистемы и даже в кровь человека. Начиная с 2000 года объем производства пластмасс в мире удвоился, а к 2060 году даже может утроиться — с потенциально катастрофическими последствиями для окружающей среды и здоровья.

Охватывать весь цикл

В качестве ответа на эту проблему Ассамблея ООН по окружающей среде в 2022 году приняла историческую резолюцию с предложением составить и подписать нечто вроде международного договора, направленного на противодействие загрязнения природы пластиком. Основной принцип: договор должен охватывать весь жизненный цикл этого материала, включая меры по ограничению его производства, запрет на токсичные вещества и переработку отходов.

Однако в декабре 2024 года, на переговорах в Пусане (Южная Корея), группа нефтедобывающих стран — в том числе Россия, Иран и Саудовская Аравия — заблокировала любые упоминания об ограничении производства пластмасс. В результате финальный раунд консультаций провалился, так что женевская встреча рассматривается как последний шанс для заключения полноценного договора.

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«Снижение объемов производства пластика — это самый важный, но и самый сложный вопрос», — говорит Джулия Карлини, юрист Международного центра по экологическому праву (CIEL), участвующая в переговорах в качестве наблюдателя. Противостояние в этой области напоминает ей климатические переговоры: с одной стороны находится коалиция стран во главе с Норвегией и Руандой, в которую входит и Швейцария, требующая определения обязательных целей по снижению производства пластика уже к 2040 году.

«Снижение объемов производства пластика — это самый важный, но и самый сложный вопрос» SWI

Им противостоит блок стран-производителей нефти и пластмасс (Россия, Саудовская Аравия, Китай, Иран), настаивающий на том, чтобы этот договор касался лишь управления процессом утилизации пластиковых отходов. «Однако без ограничения производства устранить пластиковое загрязнение природы будет просто невозможно», — подчеркивает Джулия Карлини. По её словам, давно необходимо установить глобальный потолок на производство пластика и начать потом поэтапно его снижать. Также следует ограничить использование опасных химических веществ: «В производстве пластика применяется более 16 000 химикатов, и более 60% из них не прошли достаточной оценки в плане потенциальных рисков».

Препятствия на пути к договору

Среди других ключевых тем — финансовая поддержка стран Глобального Юга, изменение процедурного режима принятия решений (от консенсуса к голосованию). «Если не будет механизма голосования на основе принципа большинства, то в последний день какой-нибудь один участник может взять и заблокировать весь процесс», — опасается Джулия Карлини. Кроме того, речь должна идти о порядке применения принципов экологически ориентированного проектирования (экодизайна), когда изделия из пластика с самого начала разрабатываются так, чтобы их можно было проще, безопаснее и эффективнее перерабатывать (использование однородных материалов, отказ от трудноудаляемых клеев, красителей и токсичных добавок, упрощённая конструкция изделий, которую легко разобрать на перерабатываемые компоненты, а также ориентация на повторное использование).

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Такой подход позволяет сократить объём отходов, повысить качество вторичного сырья и поддерживать циркулярную экономику, в которой материалы сохраняются в обороте как можно дольше. Следует учитывать, тем не менее, давление лоббистов. По оценкам CIEL, в Пусане в консультациях и переговорах участвовали около 220 представителей нефтяной и химической промышленности — это была крупнейшая делегация. «С каждой сессией их число (лоббистов) только увеличивается, что создает серьёзное препятствие на пути достижения действительно амбициозного документа», — отмечает Джулия Карлини. Поэтому в качестве перестраховки сейчас обсуждается идея включения в конечный договор только общё сформулированной глобальной цели, а технические детали оставить в приложениях, которые впоследствии проще было бы менять. С другой стороны, велик и риск того, что некоторые страны откажутся от ратификации договора, сочтя его слишком радикальным.

Швейцарская позиция

Согласно исследованию, опубликованному в авторитетном журнале Science Advances — рецензируемом научном издании Американской ассоциации содействия развитию науки (AAAS) — Швейцария занимает второе место в Европе по объёму пластиковых отходов на душу населения. Несмотря на это, страна активно поддерживает «амбициозный» вариант соглашения по пластику. «Швейцарская делегация будет добиваться юридически обязывающего соглашения, охватывающего весь жизненный цикл пластмасс», — подтвердил в интервью Swissinfo руководитель международного отделения Федерального Ведомства по охране окружающей среды (BAFU) и посол по особым поручениям Феликс Вертли (Felix Wertli)

Среди приоритетов Швейцарии:

устойчивое сокращение производства и потребления пластика;

ограничения на выпуск одноразовой продукции;

запрет особо токсичных веществ;

прозрачность в цепочках создания добавленной стоимости;

улучшение «экологического дизайна».

В прошлом Федеральный совет (кабмин страны) неоднократно отклонял почти все инициативы в этой сфере, ссылаясь на «экономическую свободу». Однако ситуация начала меняться: в январе 2025 года в Федеральный Закон «Об охране окружающей среды» (Bundesgesetz über den Umweltschutz / Loi fédérale sur la protection de l’environnement, SR 814.01Внешняя ссылка) были внесены поправки, укрепляющие принципы «экономики замкнутого цикла», в том числе в части пластмасс. Сейчас в стране идут консультации по мерам, касающимся переработки и запрета некоторых видов микропластика.

Вопросы здоровья и прав человека

Вопрос загрязнения пластиком давно вышел за рамки сугубо экологической проблематики. С начала 2025 года эксперты в области здравоохранения и прав человека добиваются включения в грядущий договор положений о защите здоровья. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтверждает свою вовлеченность в данный процесс: «Этот договор — ключевой для общественного здоровья. Человеческое здоровье и здоровье окружающей среды неразделимы». В самом деле, некоторые химические добавки в пластмассах нарушают гормональный баланс, влияют на репродуктивную систему, увеличивают риск рака и связаны с хроническими заболеваниями — от диабета и ожирения до сердечно-сосудистых и неврологических расстройств.

Внешний контент

Индустрия здравоохранения и медтехники также стоит перед необходимостью перемен: она производит около 1,7 миллиона тонн пластиковых отходов в год, в основном из-за одноразового оборудования. «Многие клиники уже переходят к экологичным практикам. Новый договор поможет ускорить этот переход», — заявили в ВОЗ. Для ряда экспертов защита права человека на здоровую окружающую среду — принципиальное условие договора. «Загрязнение пластиком непропорционально сильно затрагивает детей, рабочих, подвергающихся воздействию химикатов, и сообщества, живущие рядом с промышленными объектами — включая коренные народы», — подчеркивает ВОЗ.

На переговорах в Пусане как раз представители коренных народов и жаловались на их исключение из процесса принятия важнейших решений. Джулия Карлини предупреждает: «В Женеве за этим аспектом нужно следить особенно внимательно». Что касается перспектив договора, то она говорит: «Лучше потратить время и заключить амбициозный договор, который переосмыслит нашу модель потребления и производства, чем подписывать слабый и бессмысленный текст».

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Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией Swissinfo / ип / нк / ап.