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Две трети швейцарцев уже использовали ChatGPT или Gemini

Две трети швейцарцев уже использовали ChatGPT или Gemini
Две трети швейцарцев уже использовали ChatGPT или Gemini. Keystone-SDA

Согласно опросу, проведенному маркетинговой компанией Comparis, две трети швейцарцев хотя бы раз уже использовали ChatGPT или Gemini, системы на основе искусственного интеллекта. В 2024 году этот показатель составлял около 50 процентов.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo
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Наибольший интерес к чат-ботам проявляют молодые люди в возрасте 18–35 лет: 81 процент из них уже опробовали один из этих инструментов. В возрастной группе 36–55 лет использование также высокое — 66 процентов. Среди людей старше 56 лет доля пользователей этих инструментов снижается до 35 процентов.

Чат-боты активно применяются для работы: создания резюме, расчетов и написания компьютерного кода. Однако все больше людей обращаются к ним и для поиска информации. Если в 2024 году только 27 процентов пользователей использовали ChatGPT или другие ИИ-инструменты в этих целях, то в 2025 году эта доля увеличилась до 33 процентов.

Цифровой эксперт компании Comparis Жан-Клод Фрик (Jean-Claude Frick) поясняет: «ChatGPT может утвердиться в качестве стандартного инструмента для решения сложных поисковых задач, требующих глубокого осмысления, в то время как инструмент от Google по-прежнему остается основным способом поиска товаров, услуг и осуществления других так называемых „транзакционных“ запросов».

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Использование чат-ботов в электронной коммерции остается заметным явлением — при совершении покупок к ним обращались 26 процентов пользователей. Однако поиск с их помощью информации на видеоплатформах, таких, как YouTube и TikTok, пока массовым не стал. Доля такого поиска увеличилась лишь незначительно — с 16,6 процента в 2024 году до 19,3 процента в 2025 году.

Табу остается общение с ИИ по вопросам личного здоровья. Около 58 процентов респондентов заявили, что никогда не будут доверять чат-боту информацию о своих проблемах, в том числе в области психического здоровья. Еще 54 процента категорически не хотят делиться личными данными с тем, чтобы ИИ выполнял функции цифрового консультанта в области здоровья.

Более половины опрошенных также не доверят чат-ботам информацию о своих физических недомоганиях. Опрос был проведен институтом маркетинговых исследований Innofact по заказу портала comparis.ch в марте 2025 года. В нем приняли участие 1 029 человек из всех языковых регионов Швейцарии.

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