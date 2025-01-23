Люди склонны очеловечивать искусственный интеллект
Пользователи общаются с чат-ботами на основе искусственного интеллекта (ИИ) как с равными им живыми людьми. Как показало новое исследование, проведенное учеными Базельского университета, оценивая, можно ли доверять данному другому человеку или данной системе на базе ИИ, человек задействует одни и те же психологические механизмы.
В частности, важными критериями, по которым люди воспринимают ИИ-чатбота как заслуживающего доверия живого собеседника, являются компетентность и честность. Об этом говорится в статье, опубликованной в Journal of Experimental Psychology: General. Как уточнил Базельский университет в своем пресс-релизе, точно такие же критерии являются характеристиками, способствующими созданию отношений доверия между живыми людьми.
Заметную роль при этом играет у людей и такой фактор, как дружелюбное, доброжелательное и внимательное отношение друг к другу. Этот фактор, однако, в общении с чат-ботами, играет скорее подчиненную роль, особенно по сравнению с факторами «компетентность» и «честность».
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Указанное исследование также пришло к выводу, что респонденты приписывают все эти характеристики непосредственно искусственному интеллекту (ИИ), а не компании, придумавшей то или иное приложение на его основе или тот или иной инструмент. Другими словами, они воспринимают ИИ как независимую самостоятельную сущность.
«Мы проецируем на системы ИИ куда больше, чем в них содержится на самом деле», — говорит руководитель исследования Фанни Лалот (Fanny Lalot). Это делает еще более важным наличие надежных, «честных» систем на основе ИИ: чат-бот не должен лгать нам или же беспрекословно одобрять всё, что бы мы ни утверждали. В ходе указанного исследования испытуемые знакомились с примерами бесед между пользователями и вымышленным чат-ботом Conversea. Затем они представляли себе, что сами взаимодействуют с ним.
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