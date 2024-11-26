Ученые в Женеве подвергли испытанию ОТО Эйнштейна

Своими открытиями женевские ученые поставили под сомнение универсальность общей теории относительности Альберта Эйнштейна. Keystone-SDA

Французско-швейцарская исследовательская группа из Женевского университета своими открытиями поставила под некоторое сомнение универсальность общей теории относительности (ОТО) Альберта Эйнштейна.

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Французско-швейцарская исследовательская группа из Женевского университета своими открытиями поставила под сомнение «всеобщность» общей теории относительности (ОТО) Альберта Эйнштейна. Дело в том, что ученые-исследователи обнаружили небольшое несоответствие в характере деформации материи во Вселенной.

Согласно теории Эйнштейна, материя Вселенной способна к деформации, напоминая гибкую тонкую пленку. Эти деформации, известные также как гравитационные потенциалыВнешняя ссылка, вызываются силой притяжения небесных тел. Свет из-за этих искривлений или углублений искривляется, как искривляется обычно свет, проходя через стеклянную линзу или призму. Речь идет поэтому о «гравитационных линзахВнешняя ссылка».

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В рамках проекта Dark Energy SurveyВнешняя ссылка ученые составляют карту, на которую должны быть нанесены очертания миллионов галактик, доступных нам в наблюдаемой части Вселенной. Параллельно женевские ученые-исследователи совместно с экспертами из Университета города Тулуза проанализировали распределение материи во Вселенной.

При этом они проанализировали одни и те же галактики в четыре разных момента времени их существования в прошлом. Шесть и семь миллиардов лет назад глубина «гравитационных линз» точно соответствовала предсказаниям ОТО. В недалеком прошлом, 3,5 и 5 млрд лет назад, эти линзы были несколько мельче, чем предсказывалось в ОТО. В тот период как раз процесс расширения Вселенной переживал фазу ускорения.

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На основании полученных экспериментальных результатов исследователи сделали вывод, что факт ускорения темпов расширения Вселенной и факт возникновения гравитационных линз / потенциалов должны иметь одно и тоже причинное объяснение. Иными словами, гравитация как таковая вполне может функционировать, особенно в больших пространственных масштабах, по иным физическим законам, чем те, которые предсказывала ОТО Эйнштейна.

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Обнаруженное расхождение с ОТО не настолько велико, чтобы опровергнуть эту теорию полностью. Для того чтобы действительно подтвердить или опровергнуть её и выяснить, сохраняет ли эта теория свою актуальность в нашей Вселенной на очень больших расстояниях, необходимы более точные измерения. Пока ученые исходят из того, что наблюдаемая Вселенная устроена одинаково в любой ее точке (антропный принципВнешняя ссылка)

Такой более точный анализ станет возможен благодаря новым данным космического телескопа «Евклид», который был запущен год назад. Ожидается, что в течение шести лет работы он сможет пронаблюдать около 1,5 миллиарда галактик. Читайте также:

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