Pesquisadores de Genebra questionam teoria da relatividade de Einstein

Os pesquisadores da Universidade de Genebra, em parceria com a Universidade de Toulouse, analisaram a distribuição da matéria no universo. Keystone-SDA

Uma equipe de pesquisa franco-suíça, que inclui pesquisadores da Universidade de Genebra, encontrou uma discrepância na teoria da relatividade de Albert Einstein.

De acordo com a teoria de Einstein, o universo é deformado pela matéria, como uma folha grande e flexível. Essas deformações – também conhecidas como potenciais gravitacionais – são causadas pela força gravitacional dos corpos celestes, declarou a Universidade de Genebra em um comunicado à imprensa na segunda-feira. A luz é curvada por essas reentrâncias, como em uma lente de vidro.

Usando o Dark Energy Survey, um projeto que mapeia a forma de centenas de milhões de galáxias, os pesquisadores da Universidade de Genebra, em parceria com a Universidade de Toulouse, analisaram a distribuição da matéria no universo. Foram analisadas galáxias em quatro momentos diferentes do passado.

Há seis e sete bilhões de anos, a profundidade das depressões correspondia exatamente às previsões de Einstein. No passado próximo, há 3,5 e cinco bilhões de anos, as depressões eram um pouco mais rasas do que o previsto. Durante esse período, a expansão do universo também começou a se acelerar.

Os pesquisadores deduziram dos resultados que a explicação para a aceleração do universo e o potencial gravitacional poderiam ser os mesmos. A gravidade poderia funcionar em grande escala de acordo com leis físicas diferentes das previstas por Einstein.

Entretanto, a discrepância descoberta com as teorias de Einstein não é grande o suficiente para invalidar sua teoria. Medições mais precisas são essenciais para confirmar ou refutar os resultados e para descobrir se essa teoria ainda é válida em nosso universo a distâncias muito grandes. Essa análise mais precisa será possível graças aos novos dados do telescópio espacial Euclid, lançado há um ano. Ele deverá observar cerca de 1,5 bilhão de galáxias em uma missão de seis anos.

