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Цифровой образ жизни может сократить потребление энергии

Цифровой образ жизни может сократить потребление энергии
Цифровой образ жизни может сократить потребление энергии. Keystone / Christian Beutler

Как утверждают ученые «Института Пауля Шеррера» (PSIВнешняя ссылка) и Высшей технической школы Цюриха (ETHZ), перевод повседневной жизни на цифровые рельсы может уже к 2050 году привести по сравнению с 2020 годом к снижению потребления энергии на 10–20%.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Расчеты, которые привели к такому выводу, были основаны на модели, учитывавшей как технико-энергетические, так и социально-экологические факторы. Институт PSI расположен в городе Филлиген (Villigen), кантон Аргау. По мнению ученых этого ведущего швейцарского НИИ, раньше считалось, что экономия, достигнутая за счет цифровой революции в одной области, может приводить к увеличению потребления в других сферах.

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здание института пауля шеррера

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Но теперь ясно, что этот феномен с лихвой компенсируется совершенствованием технологий и изменением потребительского и социального поведения людей. Так называемая «цифровизация» конечно не решает всех проблем, связанных с энергопотреблением, но она поддерживает переход к энергосистеме с нулевым уровнем выбросов.

Например, переход на работу из дома снижает потребление бензина, поскольку сокращается количество поездок на работу. С другой стороны, такой режим работы увеличивает домашнее потребление энергии. Кроме того, возрастает потребность в дополнительной энергии для работы ЦОД.

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Но даже несмотря на эти проблемы, исследование показывает, что в целом «цифровой образ жизни» является решающим фактором при достижении цели снижения общего потребления энергии. Швейцарские исследователи использовали для получения такого результата одну из самых полных в Европе моделей, симулирующих структуру современной энергетической системы.

В основе модели находились 6 миллионов уравнений с 6 миллионами переменных. Это позволило воссоздать энергетическую систему Швейцарии и проанализировать характер ее взаимодействия с обществом с учетом особенностей самых различных технологий, разных источников энергии и актуальных масштабов выбросов парниковых газов, а также с учетом потребностей разных отраслей экономики страны.

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