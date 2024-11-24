Семь ключевых моментов по итогам референдума 24 ноября 2024 года

Противники расширения «узких мест» в сети автодорог Швейцарии отмечают свой успех. Keystone / Peter Schneider



Проголосовав против расширения автобанов, народ нанес Федеральному совету уже третье крупное поражение в этом году. В стране возник нетипичный для Швейцарии кризис доверия к властям, которым прекрасно пользуются левые силы. Наш анализ.

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«Пятая Швейцария» более четко высказалась в пользу расширения автомагистралей

Для швейцарцев, живущих за рубежом, вопросы федерального референдума 24 ноября 2024 года особенного интереса не представляли. Поправки к арендному праву касались только тех, кто владеет недвижимостью в Швейцарии и сдает ее в аренду, или же тех арендаторов, кто хотел бы сдать свою недвижимость в субаренду на время пребывания за границей. А вот что касается развития автодорожной сети, то примерно 60% швейцарцев, опрошенных за границей, хотели бы увеличить масштаб инвестиций в автострады, в то время как доля избирателей в самой Швейцарии, одобрившей планы правительства по «расшивке» узких мест на дорогах, не дотянулась и до 50%.

Почему так получилось? Оказалось, что швейцарская диаспора настроена куда менее экологически, чем население Швейцарии, и этот факт сам по себе примечателен. Благодаря периодическим визитам в Швейцарию швейцарцы, живущие на ПМЖ за границей, постоянно сравнивают положение в родной стране с ситуацией в стране нынешнего проживания. Поэтому вполне возможно, что некоторым из них швейцарские автострады кажутся более перегруженными, чем те, которыми они пользуются каждый день у себя дома.

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Свою роль могла сыграть и глобальная тенденция — потеря интереса к экологическим вопросам и к переносу основного фокуса на безопасность и сохранение достигнутого уровня благосостояния. И если швейцарцы за границей будут и дальше следовать этой тенденции активнее и быстрее, чем граждане в самой Швейцарии, то это будет настоящей сменой парадигмы. Однако на данный момент мы видим пока просто колебание стрелки на сейсмографе. Для более солидных и фундаментальных выводов необходимо гораздо больше времени и информации.

Избиратели доверяют экспертам больше, чем кабмину (Федеральному совету)

Вообще-то с самого начала противники расширения автомагистралей никакого преимущества не имели, более того, лагерь сторонников правительственного автодорожного проекта располагал куда большими средствами на агитационную кампанию: более 4 млн франков (у противников было только 2,7 млн). Это был едва ли не самый крупный агитационный бюджет в 2024 году, если верить предварительным данным Федерального аудиторского ведомства Швейцарии (Eidg. Finanzkontrolle)Внешняя ссылка и ежегоднику швейцарской политики Jahrbuch für Schweizer Politik.

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По их данным, 93% газетных публикаций на тему автомагистралей агитировали в пользу этого предложения. Швейцарский электорат традиционно не склонен ограничивать автомобильное движение. За исключением Альпийской инициативы, одобренной им 30 лет назад, народ почти всегда выступал за расширение и модернизацию дорожной инфраструктуры (см. таблицу выше). И все же в это воскресенье большинство избирателей сказало «стоп», при этом решающую роль сыграло мнение экспертовВнешняя ссылка, что случается не так уж часто. И так противникам правительственного проекта, получившим поддержку со стороны экспертов по общественной мобильности, удалось убедить избирателей с помощью научных аргументов голосовать против него, доказав, например, что в долгосрочной перспективе, вопреки ожиданиям, увеличение пропускной способности автострад приведет к таким же или даже ещё большим заторам.

Правительству, со своей стороны, не хватило фактологической точности. Например, кабмин обвиняли в сокрытии информацииВнешняя ссылка о степени реального воздействия дорожного движения на окружающую среду и на общественное здоровье, кроме того, его упрекали в том, что правительство не объяснило толком, как этот проект повлияет на цены на бензин, что как раз и могло посеять сомнения даже среди избирателей, которые первоначально поддерживали этот проект.

Ниже наш материал с результатами федерального референдума 24 ноября 2024 года.

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Показать больше Швейцария на референдуме отвергла проект расширения автобанов Этот контент был опубликован на Кроме того, избиратели отвергли изменения и дополнения к арендному праву и одобрили стандартизированную модель финансирования медуслуг. Читать далее Швейцария на референдуме отвергла проект расширения автобанов

Избирателей соблазнила перспектива снижения страховых взносов ОМС

Предложение о стандартизированном финансировании амбулаторных и стационарных медицинских услуг имело два основных недостатка: оно было сложным и непрозрачным. Предложение, подготовленное правительством и парламентом, было не только сложно для понимания избирателей. Было неясно, какое влияние окажет реформа на кошельки людей. Сторонники и противники оценивали последствия реформы диаметрально противоположным образом: первые обещали снижение страховых взносов в рамках системы ОМС, вторые говорили о «предательстве» интересов людей, которое приведет к повышению страховых взносов.

Таким образом, были созданы все условия для того, чтобы проект стандартизированного финансирования медицинских услуг постигла та же участь, что и реформу трудовых накопительных пенсий («вторая опора»), отвергнутую народом в сентябре 2024 года. Однако на сей раз решающим оказался тот факт, что практически четверть всех расходов на здравоохранение несут сами домохозяйства и что всё большее их число испытывает трудности с оплатой постоянно увеличивающихся страховых взносов. Несмотря на эти неопределенности, обещаний сократить расходы на медицинское страхование оказалось достаточно, чтобы убедить большинство избирателей поддержать реформу.

Квартирный вопрос испортил Швейцарию?

Для того чтобы в Швейцарии какой-то законопроект имел хоть какие-то шансы пережить референдум, он должен быть составлен на основе минимального общественного консенсуса. Однако в сентябре 2023 года старый состав парламента Швейцарии явно не учел это негласное правило «полупрямой» швейцарской демократии. Даже Федеральный совет, в котором большинство составляют правые, высказывался тогда против этой реформы арендного законодательства, считая существующую нормативно-правовую базу вполне достаточной и адекватной. Министр экономики Ги Пармелен, который был обязан вести кампанию в поддержку обоих законопроектов, отбывал, что называется, номер, и это в стране, где 60% населения не имеет возможности приобрести жилье в собственность. Так что итоги голосования 24 ноября удивлять никого не должны.

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Обе поправки были восприняты как еще один признак того, что парламент потерял всякую связь с реальностью, в которой большинство людей живёт как раз в арендованном жилье. Нехватка доступного жилья, от которой в основном страдают крупные города, уже ставит арендаторов в невыгодное положение по сравнению с владельцами недвижимости. А эти две поправки явно усиливали их позиции дополнительно. Реформы, предложенные консерваторами, вполне могли показаться прагматичными, но влиятельной Ассоциации квартиросъемщиков при поддержке левых партий удалось, хоть и с большим трудом, но провалить эту двойную реформу на референдуме.

Степень доверия народа к власти находится на рекордно низком уровне

Швейцария знаменита высокой степенью доверия народа к властям. Однако сейчас страна явно переживает кризис доверия: впервые не доверяют правительству больше людей (47%), чем доверяют ему (42%). Таковы данные НИИ изучения общественного мнения gfs.bern. Отказ санкционировать проект правительства по расширению автомагистралей в критических местах — это еще одно поражение Федерального совета и парламентского большинства, которые в этом году уже проиграли два важных референдума.

Во время пандемии коронавируса граждане в основном поддерживали политику правительства. Однако после снятия всех санитарных ограничений это доверие начало улетучиваться. Переломный момент наступил в марте 2024 года, когда избиратели одобрили введение 13-й пенсии по старости — вопреки мнению правительства. Раньше народ был склонен следовать рекомендациям кабинета, но теперь мы видим прямо противоположный тренд.

Это объясняется несколькими факторами. У многих сложилось впечатление, что власти не понимают озабоченностей людей. Провал на референдуме реформы трудовой накопительной пенсии («вторая опора») и просчеты в финансовых прогнозах относительно финансового положения «первого компонента» пенсионной системы (AHV) нанесли по доверию граждан к политическим структурам и институтам страны еще один удар.

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Левый лагерь усиливает свои позиции в Швейцарии

Левые партии и профсоюзы явно находятся сейчас на гребне волны успеха. Социал-демократическая партия (SP) выиграла в текущем легислатурном периоде девять из двенадцати референдумов всех уровней. Своего первого максимума левые достигли в начале 2024 года, проведя через референдум проект 13-й пенсии по старости («первый компонент», AHV). Затем их трудами последовал провал реформы трудовой пенсии «второго компонента» (BVG). Центральную роль во всем этом сыграл Пьер-Майар (Pierre-Yves Maillard), сенатор от социалистов и президент Швейцарской федерации профсоюзов (Schweizerischer Gewerkschaftsbund).

Проголосовав за введения стандартизированной системы финансирования медицинских услуг, народ нанес политическому тяжеловесу Майару, социал-демократам и профсоюзам существенное поражение. Однако результаты по трём другим вопросам подтверждают наблюдаемую тенденцию: левым еще есть за что бороться в федеральном парламенте, но они все чаще сегодня добиваются успеха в отстаивании своих позиций, умело пользуясь такими инструментами прямой демократии, как референдум и народная законодательная инициатива.

Таким образом, сегодня по факту левые постепенно вытесняют Швейцарскую народную партию (SVP) с позиции реальной оппозиционной силы. И это отнюдь неслучайно: левые явно нацелены на мобилизацию своих сторонников, с тем чтобы добиваться своего если не в парламенте, так у избирательных урн. Это успех левых, но он также таит в себе риск тупика, в котором может оказаться парламент. Дихотомия власть-оппозиция по самой своей природе не соответствует идее консенсуса, лежащей в основе швейцарской модели демократии.

Политическая поляризация постепенно охватывает и Швейцарию

Растущая политическая поляризация наблюдается и в Швейцарии. Партии, делающие ставку на раскол, агитируют громче, и у них есть больше шансов быть услышанными. Предвыборная кампания накануне референдума 24 ноября 2024 года отличалась явным партийным расколом, а победа, достигаемая очень небольшим перевесом голосов, говорит лишь о том, что соответствующие вопросы не имеют однозначного консенсусного решения, а это и есть поляризация, раскол. Парламент Швейцарии все еще способен выковать знаменитый швейцарский компромисс, что и было продемонстрировано на примере разработки реформы EFAS. Однако по итогам референдума видно, что степень раскола между левыми и правыми в стране продолжает увеличиваться.

Немецкоязычная оригинальная версия отредактирована Марком Ливингстоном, русскоязычная оригинальная версия подготовлена русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.