Швейцарцы на референдуме отвергли пенсионную и экологическую реформы

Сегодня граждане Швейцарии голосуют на общенациональном референдуме. На повестке дня вопросы сложные – и очень сложные. Keystone / Jean-Christophe Bott

В это воскресенье на референдуме в Швейцарии на суд народа были вынесены два законопроекта: реформа второй составляющей пенсионной системы страны и инициатива по «защите биоразнообразия». Согласно последним опросам, должно было случиться почти чудо, для того чтобы этот законопроект получил народное «добро». Чуда не произошло: избиратели его отвергли. Как и пенсионную реформу.

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На федеральном референдуме в воскресенье в Швейцарии народ опять решал вопрос пенсионного обеспечения. На сей раз, после того как в марте этого года швейцарские избиратели одобрили введение 13-й пенсии по старости и потере кормильца (AHV, «первая опора» пенсионной системы), на повестке дня находилась реформа «второй опоры» пенсионной системы (BVG).

Для начала напомним важнейшие особенности швейцарской пенсионной системы. Она состоит из трёх компонентов, или «опор». Первый компонент — страхование по старости и нетрудоспособности (AHV), финансируемое государственным, то есть общественным бюджетом, и работодателем. Но этот компонент еще не способен обеспечить нормальную жизнь на заслуженном отдыхе. И тут вступает в игру второй компонент — профессиональный накопительный пенсионный план (BVG), финансируемый работодателем и работником (есть ещё третий компонент: добровольный частный накопительный план, известный в стране под названием «компонент 3-а»).

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В центре реформы находился так называемый перерасчетный коэффициент (Umwandlungssatz / Taux de conversion). Он является в Швейцарии базовым показателем. С его помощью накопленный к моменту выхода на пенсию капитал данного лица пересчитывается в размер месячной пенсионной выплаты. Снижение этого показателя, говорили сторонники реформы, стало необходимым в связи с увеличением средней продолжительности жизни швейцарцев.

Это привело бы к уменьшению реально начисляемой пенсии, но при этом, согласно плану реформы, примерно половина тех, кто скоро выйдет на пенсию, получила бы право на финансовую компенсацию. Кроме того, пенсию по этой линии люди смогли бы получать дольше. Одновременно реформа предполагала понижение «порога подключения» ко второму компоненту сберегательного пенсионного плана. Под этим «порогом» подразумевалась минимальная сумма годового заработка, которую уменьшили бы с 22 050 швейцарских франков в год до 19 845 франков, что должно было позволить, например, женщинам со скромными зарплатами отчислять в бюджет второго компонента страховые взносы и получать более щедрую пенсию по старости.

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Но левые партии и профсоюзы выступили против реформы и в конце марта 2023 года организовали проведение референдума, указывая, что люди должны будут платить больше за меньшую пенсию, при этом финансовая индустрия получит дополнительную выгоду, выкачивая миллиарды из пенсионных фондов второго компонента. Аргумент, что в результате реформы прежде всего выиграют женщины, они отвергали, потому что реформа-де не предоставляет им никаких решений проблем, возникающих у них в части пенсионного обеспечения в результате перерывов в карьере, связанных с семейными обстоятельствами, а также в результате работы на неполную ставку.

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И вот, как видно, эти аргументы смогли убедить швейцарцев, которые обычно склонны доверять реформам, предложенным парламентом и правительством. В пользу реформы свои голоса отдали только 32,9% избирателей и избирательниц, тогда как против реформы выступили 67,1% тех, кто имеет в стране право голоса.

Провал «инициативы по биоразнообразию»

Аргументы, которые приводили сторонники экологической инициативы, тоже не убедили избирателей страны. Инициатива Für die Zukunft unserer Natur und Landschaft («За будущее нашей природы и ландшафта», в прессе она называлась коротко «Инициатива в пользу биоразнообразия»), выдвинутая левыми природоохранными ассоциациями и организациями ещё в сентябре 2020 года, требовала зарезервировать в стране дополнительные материальные и, конечно же, финансовые ресурсы «для свободного развития здоровой экосреды».

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Кроме того, она предлагала закрепить в Конституции Швейцарии положение, прописывающее роль федерального центра и кантонов в области защиты природных ландшафтов. Левые партии и партия «Зеленых либералов» (GLP) поддерживали этот законопроект, считая, что биоразнообразие в стране находится в неудовлетворительном состоянии и что уже принятых мер недостаточно для исправления ситуации. Против этой инициативы выступил альянс правых партий, партий политического правого центра, представителей сельскохозяйственных кругов и бизнес-организаций.

Они считали, что инициатива «слишком радикальна и неэффективна» и что существующих законов и норм уже достаточно для поддержания биоразнообразия страны на должном уровне. Сельские и городские регионы страны также по-разному смотрели на эту инициативу: первые выступили против неё, вторые за. Текст инициативы искренне возмутил и часть фермерского сообщества, считавшего, что крестьяне и так делают достаточно для сохранения природы и что горожане должны не просто ездить в деревню отдыхать, но еще им бы стоило повнимательнее смотреть по сторонам и быть в курсе того, какие силы прикладывают фермеры в области защиты природы, притом что их основная задача – производить еду.

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Многие противники инициативы также были убеждены, что в случае её реализации она имела бы значительные негативные последствия для сельского хозяйства, сферы туризма и для производства электроэнергии. Не говоря уже о том, что она заметно ограничила бы суверенные права федерального центра и субъектов федерации в части самостоятельного формирования своей сельскохозяйственной политики, а значит, Швейцария могла бы в еще большей степени стать зависимой от продовольственного импорта.

Результат голосования оказался довольно очевиден и однозначен: в ее пользу свои голоса отдали 37 процентов избирателей и избирательниц, тогда как против выступили 63 процента тех, кто имеет в стране право голоса (статпогрешность +/- 3%).

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В кантонах Швейцарии также проходили важные референдумы

Избиратели кантонов Берн и Юра решали вопрос о территориальной принадлежности города Мутье, в кантоне Шаффхаузен избирался новый кантональный парламент (левые и зелёные потеряли голоса, бюргерские силы приобрели), кантон Цуг повторил референдум на тему прозрачности в области раскрытия возможных конфликтов интересов в политической области и отверг соответствующий законопроект, кантон Базель-сельский принимал решение в области медицины: в кантоне работает слишком много врачей одной направленности и слишком мало есть специалистов по другим видам заболеваний, поэтому было предложение приостановить выдачу лицензий на работу тем врачам, которых и так много на рынке (одобрено гражданами). Граждане Женевы принимали решение о переводе процесса подготовки учителей начальных школ на укороченную программу (это предложение было отвергнуто), в кантоне Люцерн значительно снизили НДФЛ.

Обратите внимание на этот важный региональный референдум:

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