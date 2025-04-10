Бернский университет закрывает курсы тибетского языка

В Швейцарии находится одна из крупнейших тибетских общин в изгнании, что делает страну важным центром сохранения и развития тибетского языка и культуры. Keystone / Salvatore Di Nolfi

В настоящее время Бернский университет является единственным университетом в Швейцарии, где ещё можно пройти курсы тибетского языка. С осени этого года курсы перестанут существовать. Причина заключается в том, что университет решил не продолжать программу изучения культуры Центральной Азии; это решение было принято уже давно.

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Тензин Юндунг (Tenzin Yundung), имеющая тибетские корни и в настоящее время получающая степень магистра в области изучения культуры Центральной Азии в Берне, сожалеет о сложившейся ситуации. Она подчёркивает в интервью телеканалу SRFВнешняя ссылка, что теперь, если кто-то захочет заниматься Тибетом и тибетскими проблемами на академическом уровне, то никаких соответствующих форматов он уже не найдет.

Такое развитие событий также свидетельствует о том, по ее словам, что тибетская культура в изгнании находится под угрозой. Языковые курсы были особенно важны для Тензин Юндунг, так как ей, тибетке в третьем поколении, сложно было овладеть тибетским языком самостоятельно: «В детстве мы часто посещали тибетские школы выходного дня, но там нам преподавали только основы. Поэтому университетские языковые курсы имели для углублённого знакомства с тибетским языком особое значение».

В Швейцарии находится одна из крупнейших тибетских общин в изгнании, что делает страну важным центром сохранения и развития тибетского языка и культуры. В будущем эту работу придется организовывать уже вне университетской среды. Как отметил генеральный секретарь Бернского университета Кристоф Паппа (Christoph Pappa), общий интерес к изучению культуры Центральной Азии сейчас слишком низок, а поскольку языковые курсы являются частью общей программы, то они также будут закрыты.

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В ответ на обеспокоенность тибетской диаспоры Кристоф Папп отметил, что изучение языка, безусловно, является важным вкладом в развитие культуры, однако у университета нет специального «мандата», то есть официального поручения правительства или закрепленного в уставе обязательства заниматься поддержкой тибетского языка и культуры: «Нам нужно подумать, как организовать это по-другому».

Тем не менее, швейцарские тибетские организации серьёзно обеспокоены. По их мнению, решение о прекращении языковых курсов означает, что изучение Тибета в Швейцарии становится де-факто невозможным. Об этом представители общины написали в открытом письме, призывая Бернский университет сохранить хотя бы языковые курсы.

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