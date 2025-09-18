Индустрия частного образования пришла на рынок Швейцарии

Недавно в городе Вербье произошло событие, которое может перекроить всю систему частных школ в Швейцарских Альпах. Keystone

Недавно в городе Вербье произошло событие, которое может перекроить всю экосистему частных школ в Швейцарских Альпах.

22 минут

Алан Ливси (Alan Livsey), газета The Financial Times

中文 zh 全球私营教育产业瞄准瑞士，进军高价学校市场 Читать далее 全球私营教育产业瞄准瑞士，进军高价学校市场

Когда в начале 2020 года мир только начинал ощущать первые удары пандемии, на швейцарском курорте Вербье (Verbier, кантон Вале / Wallis) всё ещё царила привычная зимняя суета: на склонах толпились лыжники, среди которых была и Ариана де Бонвуазен (Ariane de Bonvoisin), уроженка Нью-Йорка. Она приезжала сюда с детства, у её семьи было собственное шале в этой деревне. Но мысль о том, чтобы задержаться здесь надолго, никогда не приходила ей в голову — пока Covid не изменил всё.

После споров между федеральными властями в Берне и руководством курортных регионов о том, стоит ли разрешать иностранцам оставаться в стране, правительство Швейцарии решило не закрывать горнолыжные курорты и дать им возможность работать и зимой 2020–2021 года. Для семьи де Бонвуазен это стало переломным моментом: они решили остаться в Вербье. Ариана вполне могла вести свой бизнес в сфере коучинга через интернет дистанционно, её муж продолжал в таком же формате работать в области консалтинга. Но вскоре возник вопрос, решать который нужно было очень быстро: где учить сына?

«Я ещё до начала пандемии Covid видела на лыжных склонах детей из местной школы, и я даже сама заглянула туда незадолго до локдауна, — вспоминала она в телефонном разговоре со мной. — Я смотрела, как дети гуляют по деревне, и всё время думала: „Какое же это потрясающее детство!“. А потом мы остались здесь надолго и решили совместить школьное и домашнее обучение». Однако выбор для семей иностранцев в Вербье был невелик, что неудивительно для деревни с населением чуть более 3 100 человек. Те самые дети в аккуратной форме, которыми так восхищалась Ариана де Бонвуазен, оказались учениками Международной школы Вербье (Verbier International School, VIS), основанной в 2011 году. Её особенность заключалась в том, что часть занятий для младших школьников проходила там не только за партами, но и на свежем воздухе — в горах и на лыжных трассах.

Три счастливых года

Сын Арианы де Бонвуазен провёл в Международной школе Вербье (Verbier International School, VIS) три счастливых года. Но по мере того, как дети из первых наборов VIS становились подростками, а в деревне появлялось всё больше семей иностранцев, пережидавших пандемию, родители, как рассказали они потом в беседе с FT Wealth, начали требовать от школы более серьёзного подхода к учёбе и более высоких образовательных стандартов. «В то время уровень обучения был недостаточно высоким, — говорит одна из матерей, которая потом даже забрала своих детей из VIS. — Мы были недовольны. „Зимние ученики“ мешали поддерживать качество на должном уровне».

Имелись в виду дети, приезжавшие из-за границы на так называемый ski term, учебную четверть с января по апрель и совмещавшие школьные занятия с катанием на лыжах. Из-за них школа перестраивала свою программу, снижая ради этих «сезонников» нагрузку и темп обучения. Но для самих школ это был, разумеется, выгодный бизнес: по оценкам одного из экспертов только за зимний семестр они собирали около 70% годовой платы за обучение. «Академические стандарты в VIS всегда были высокими, но мы старались оставаться реалистами», — возражает бывший владелец школы Жан-Жак Ро (Jean-Jacques Roh).

Пандемия, сезонные ученики и недовольство родителей в итоге привели к расколу, который и открыл дорогу в Вербье крупным игрокам в сфере частного образования. Так здесь появилась школа Copperfield. Она разместилась в традиционных деревянных шале, и становится ясно, почему зимой она так нравится детям, увлечённым лыжами: из просторных, залитых светом классов школы открывается вид прямо на грандиозную горную панораму, доминантами которой являются вершины Пьер Авуа (Pierre Avoi) и Мон-Фор (Mont Fort).

Вербье, как и большинство альпийских курортов, долгое время жил за счёт публики, приезжавшей лишь на время высокого сезона. инфицированных лиц, хотя реальные цифры, как полагают эксперты, могут быть намного выше. Keystone / Laurent Darbellay

Школу Copperfield вместе с группой состоятельных инвесторов, бывших родителей детей школы VIS, основал в 2021 году её самый первый директор Хью Маккормик (Hugh McCormick). «Практически все они (родители-инвесторы. — Прим. ред. рус.) говорили мне: „Если вы откроете школу, то мы сразу отдадим туда наших детей“», — вспоминает Хью Маккормик, назвавший школу в честь своего любимого романа Чарльза Диккенса «Жизнь Дэвида Копперфилда, рассказанная им самим». Получив в середине 2022 года официальную аккредитацию, школа Copperfield могла теперь утверждать, что является единственной школой формата ski-in, ski-out, в которой можно учиться по рассчитанным на подростков 16–19 лет стандартам швейцарской образовательной организации «Международный бакалавриат» (International Baccalaureate, IB).

Благодаря пандемии

Вербье, как и большинство альпийских курортов, долгое время жил за счёт публики, приезжавшей лишь на время высокого сезона. Пандемия изменила ситуацию: в деревне стало больше постоянных жителей, в том числе и иностранцев. За Вербье закрепилась репутация курорта для самых состоятельных лыжников, но на самом деле здесь царит довольно непринуждённая атмосфера. Дорогих магазинов и ресторанов немного, а местные жители не гонятся за статусом: они обсуждают новые маршруты для горных велосипедов и довольствуются простым обедом в La Cucina, небольшом кафе, где подают салаты и популярный французский пирог киш.

Деревня расположена на высоте 3300 метров, поэтому со снегом зимой здесь проблем не бывает. Стабильная валюта и выгодный налоговый режим делают Швейцарию в целом особенно привлекательной для иностранцев. Но международной школы, достаточно крупной, чтобы охватывать и начальные, и средние классы и при этом обеспечивать высокий уровень образования, в Вербье долгое время не было. А когда такая школа появилась, то набор учеников все равно оставался сложной задачей, даже несмотря на увеличение числа иностранцев, остающихся в Вербье круглый год. Директор Хью Маккормик (Hugh McCormick) регулярно летал в крупные города мира, например в Сан-Паулу, чтобы привлекать учеников в своё новое учебное заведение, за удовольствие поучиться в котором (вместе с полным пансионом) необходимо было выкладывать 116 500 франков (144 320 долларов США) в год.

В самом начале в школе учились всего 22 ребёнка младшей и средней ступени из Скандинавии, Великобритании и США (местные дети, как правило, посещают государственную школу в долине). Появление школы Copperfield вызвало среди родителей-экспатов определённое напряжение. Однако к моменту моего визита в Вербье конфликт поутих, и большинство моих собеседников отмечали, что родители, оказавшиеся в разных лагерях (часть поддерживала VIS, часть — Copperfield), теперь хотя бы относятся друг к другу с должным уважением. Конкуренция сделала своё дело: получив аккредитацию по программе «Международного бакалавриата» (IB), школа Copperfield подтолкнула VIS расширить услуги пансиона и тоже добавить в свою программу стандарты IB. Но ни одна из школ так и не смогла привлечь достаточно учеников, чтобы по своим масштабам приблизиться к крупным швейцарским интернатам с сильным преподавательским составом и развитой инфраструктурой. Так установилось шаткое равновесие — и именно в этот момент в дело вмешалась компания Dukes.

Деревня Вербье расположена на высоте до 3300 метров, поэтому со снегом зимой здесь проблем не бывает. Keystone

Эта базирующаяся в Великобритании компания объединяет 28 школ в самой стране и ещё 24 по всей Европе и входит в число крупнейших игроков глобальной индустрии частного образования. В маленькой альпийской деревне, где оказались сразу две международные школы, Dukes Education сделала ставку на более дерзкого новичка. По оценкам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в 2020 году мировые расходы на частное начальное и среднее образование достигали 164 миллиарда долларов. Один из старейших игроков отрасли, группа Nord Anglia, основанная в 1972 году и принадлежащая шведскому инвестиционному фонду EQT, управляет более чем 80 школами, в том числе четырьмя в Швейцарии. В марте 2025 года Nord Anglia привлекла новых инвесторов, при этом компания была оценена в 14,5 миллиарда долларов.

Поле битвы — Швейцария

Швейцария давно превратилась в арену соперничества международных образовательных бизнес-групп. Исключительно высокий уровень подготовки в самых престижных школах соответствует, однако, столь же высокой стоимости обучения. Например, в школе Le Rosey (основана в 1880 году) год учёбы с пансионом в новом учебном году обойдётся в 167 200 франков. У школы два кампуса: в городе Ролль (Rolle), в получасе езды от Женевы, и в Гштааде (Gstaad), где школьники проводят зимние четверти. Жан-Жак Ро (Jean-Jacques Roh) из школы VIS отмечает, что стоимость обучения в международных школах Вербье всегда была значительно ниже.

«Некоторые такие частные школы в Швейцарии настолько дороги, — сказал он мне за обедом в La Cucina, — что родители предпочитают сокращать обучение с пяти до трёх лет». Но образовательный выбор родителей определяется не только экзаменационными результатами. «Во время пандемии стало ясно, что главной проблемой для молодых людей является ещё и психическое здоровье, — говорит Аатиф Хассан (Aatif Hassan), основатель компании Dukes Education. — Поэтому обучение на свежем воздухе стало форматом, особенно востребованным у родителей и учеников».

Ещё одним соперником школ в Вербье стала школа-интернат St George’s в Монтрё (Montreux). Она давно ориентируется на семьи иностранцев в Вербье, предлагая даже школьные автобусы туда и обратно (около часа в пути в каждую сторону) для тех, кто учится без проживания. Школа St. George’s входит в состав Inspired Education Group, основанной британско-ливанским финансистом Надимом М. Нсули (Nadim M. Nsouli) в 2013 году. Сегодня в неё входит более 120 школ по всему миру, включая ещё одну в Швейцарии — в италоязычном кантоне Тичино (Ticino).

«Мы фиксируем заметное увеличение числа заявлений, особенно на места в интернате, — отметил Надим Нсули в электронном письме. — Основной спрос по-прежнему обеспечивают нам традиционные рынки — США, Великобритания, Франция, Италия, Испания и Германия. Но всё больший интерес проявляют и семьи из Австралии, Бразилии и Мексики». Новые возможности эта компания видит и в самой Швейцарии: в школе St. George’s планируется расширение услуг интерната и дальнейшее развитие спортивной инфраструктуры. «Мы также ведём активные переговоры о создании ещё одной школы сети Inspired в Центральной Швейцарии», — подчёркивает Н. Нсули. На этом фоне решение компании Dukes приобрести школу Copperfield выглядело вполне логичным. Группа давно стремилась закрепиться в Швейцарии, а сама школа, привлекая теперь учеников из Азии и других регионов мира, нуждалась в инвестициях.

Объединение поможет конкурировать

Выяснилось, что исполнительный директор компании Dukes по Великобритании Тим Фиш (Tim Fish) летит тем же рейсом в Женеву, и он предложил подвезти меня до Вербье — а это два часа дороги на машине. В аэропорту я замечаю человека в голубом льняном пиджаке и сразу понимаю, что это Тим Фиш: в его осанке чувствовалось что-то «директорское». Так и оказалось. После посадки в Женеве мы направляемся к арендованному им BMW. «У Швейцарии есть всё — и высота, гарантирующая снег зимой, и элитарные образовательные рынки нишевого характера, — говорит Тим, внимательно следя за спидометром. — Состоятельные родители давно уже не выбирают между Швейцарией или Испанией, они сразу ставят вопрос ребром: «Какая именно (швейцарская) школа им подходит (по соотношению цена-качество). Нигде больше в мире, живя и учась в горах, вы не получили бы таких шансов продолжить потом учёбу в лучших университетах США и Европы, как в Швейцарии».

Община Вербье (кантон Вале, Швейцария) знаменита своим мягким налоговыми климатом, из-за чего здесь традиционно селятся богатые и знаменитые. Keystone

Компания Dukes изначально рассматривала Вербье не только в качестве живописного региона, но и как отличную возможность выйти на один из самых престижных образовательных рынков мира. «Вербье постепенно становится важным центром культуры и образования», — добавляет Аатиф Хассан (Aatif Hassan). «Швейцарское образование — это сильный глобальный бренд, — говорит мне Тим Фиш. — А в периоды политической глобальной неопределённости нейтралитет и стабильность Швейцарии приобретают особенное значение». Однако в компании Dukes также прекрасно понимали: закрепиться по-настоящему прочно в Вербье и использовать эту позицию для конкуренции с другими школами в соседних деревнях получится только в том случае, если Copperfield прекратит свое изматывающее соперничество с VIS.

Сам собой вставал вопрос об условиях объединения. Слухи о возможном слиянии давно циркулировали в Вербье. Один из моих собеседников, родитель ученика школы VIS, утверждал, что настаивал на этом ещё в 2023 году. Другой источник, бывший внешний консультант этой школы, также рекомендовал руководству VIS пойти на объединение. Официально же информация об этом появилась в начале июня 2025 года: говорилось, что школы VIS и Copperfield объединяются, однако детали, в частности структура собственности, тогда ещё не раскрывались.

Жан-Жак Ро, который владеет и другими частными школами, поначалу отверг предложения Dukes о покупке VIS. Он признаётся, что не хотел продавать школу, слишком велик был потенциал международного образования в Вербье. Но в итоге он согласился на формат партнёрства, сохранив за собой неназванную долю акций и оставшись президентом VIS. По его словам, это решение поможет VIS конкурировать со школой St George’s. Школа Copperfield скоро переедет в новое, более просторное здание VIS, строительство которого завершилось этим летом, отказавшись от арендованного здания у подножия горного склона.

Аргумент в пользу остаться надолго

По дороге в Вербье становится понятно: Тим Фиш хорошо осознаёт, что родители будут переживать, и поэтому он решительно настроен развеять их сомнения на общем собрании. В разговоре со мной он просто светится слегка вынужденным оптимизмом: «Жан-Жак привнесёт знание местной специфики, — объясняет он мне. — Мы же добавим опыт работы с разными школами и учебными программами». В преддверии объединения и на фоне усиливающейся внешней конкуренции в августе 2024 года Dukes пригласила директором Гранта Фергюсона (Grant Ferguson), педагога с большим опытом работы и в британских, и в международных школах, в том числе в престижном швейцарском интернате Collège Alpin Beau Soleil в соседнем с Вербье городе Виллар (Villars). Там, занимая пост завуча по учебной части, он развивал программу по стандартам IB и повышал качество образования — именно этого и хотят новые владельцы школы Copperfield.

Жан-Жак Ро сам теперь не против иметь в Вербье одну, но сильную школу. «Международные школы — это не рестораны, их не может быть много в таком месте, как Вербье, — считает он. — Нужна одна сильная школа. Две маленькие только подталкивали семьи экспатов переезжать куда-то ещё». В перспективе он рассчитывает увеличить число мест в интернате до 200, а пока речь идёт об увеличении этого показателя с нынешних 70 до 90 уже в следующем учебном году. «Состоятельные люди хотят удобной жизни: близость к аэропорту и хорошая школа для детей — это обязательный элемент местной инфраструктуры», — подчёркивает он. Но стоимость земли и недвижимости в Вербье чрезвычайно высока, и Жан-Жак Ро надеется, что часть расходов возьмёт на себя соседняя община Валь-де-Бань (Val de Bagnes).

Зима в Альпах, деревня Вербье, кантон Вале, Швейцария. Январь 2021 года. Keystone / Jean-christophe Bott

Собрание родителей, назначенное Dukes на июнь, обещало быть непростым. По словам одной матери, не все родители рады предстоящему объединению школ: многих настораживает тот факт, что школой теперь управляет структура, связанная с частным капиталом и ориентированная на прибыль. «Зарабатывать на образовании — дело деликатное», — заметил другой скептически настроенный родитель. У некоторых сохраняются сомнения и в отношении VIS, которую они упрекают в отсутствии ясной образовательной стратегии. «Поэтому-то VIS и теряет учеников, переходящих в St. George’s», — сказала мне ещё одна собеседница.

А вот родительница ребёнка из Copperfield, напротив, призналась: сначала она тоже сомневалась, но её успокоило известие о том, что объединённую школу возглавит Грант Фергюсон. Формально меня тоже приглашали на собрание, но в итоге его провели все-таки за закрытыми дверями, без посторонних журналистов, ссылаясь на необходимость защитить частную жизнь участников. Родители, присутствовавшие на встрече, говорили потом, что после него у них преобладал оптимизм, тем более что многие изначально сомневались, сможет ли Вербье содержать сразу две круглогодичные международные школы.

Фредерику (имя изменено), родителю ребёнка из школы VIS, «довольно быстро стало ясно, что это скорее поглощение, чем объединение». Один из родителей-основателей Copperfield, напротив, назвал встречу «очень позитивной». Так или иначе, успешная международная школа могла бы стать для местных жителей и экспатов точкой опоры, объединяющей общину. Ведь жизнь в Вербье, какой бы она ни была дружелюбной и размеренной, со временем утрачивает эффект новизны, и тогда именно круглогодичная школа для детей и становится весомым аргументом остаться здесь надолго.

Больше жизни?

Но даже после объединения этих двух школ проблем у Вербье меньше не станет. В ноябре 2025 года вся страна будет голосовать на национальном референдуме о введении 50-процентного налога на наследование. Некоторые из новых жителей-экспатов признаются: им не хватает прежней оживлённой профессиональной среды — с бесконечными встречами, званым ужинами и коктейлями. Один из родителей с иронией заметил: «Каждый раз, приехав в Вербье, ты сразу бронируешь обратный билет». Местные швейцарцы, чьи семьи живут здесь уже не одно поколение, тоже недовольны: им не по душе иностранцы, приезжающие лишь на высокий сезон со всей своей показной роскошью.

В отличие от Санкт-Морица (St. Moritz) или Гштаада (Gstaad), в Вербье мало люксовых магазинов; на их фоне особенно выделяются отель W и филиал лондонского винного клуба 67 Pall Mall. Редкой точкой пересечения богатых приезжих и местных жителей остаётся ежегодный Фестиваль классической музыки. Но есть и те, кто непременно хочет превратить Вербье в более оживлённое место — с ночной жизнью, культурными событиями и возможностями для отдыха не только зимой, но и летом. Одним из таких людей стал местный банкир Флориан Мишелло (Florian Michellod). Он прямо говорит: Вербье не хватает развлечений, особенно в тёплое время года. «Нужны новые рестораны и гостиницы, работающие круглый год. Наша цель — чтобы деревня жила хотя бы десять месяцев в году. Конечно, красиво было бы сказать, что жизнь кипит все двенадцать месяцев, но нужно оставаться реалистами».

Шале «Хелора», принадлежащее принцу Эндрю, члену британской королевской семьи и сыну королевы Англии Елизаветы II, 14 января 2022 года, г. Вербье. KEYSTONE/KEYSTONE/Cyril Zingaro

Приток состоятельных семей со всего мира ставит ещё одну задачу: как разместить учителей и других специалистов, которые потребуются для новой школы. Жильё должно быть доступным и находиться недалеко, а в последние годы многие местные семьи уже не могут позволить себе жить в самой деревне и перебрались ближе к железнодорожной станции Ле-Шабль (Le Châble), всего в десяти минутах вниз на фуникулёре, или даже ещё дальше. Согласно недавнему отчёту банка UBS, по ценам на недвижимость среди альпийских курортов Европы Вербье уступает только Санкт-Морицу. «Сейчас мы ищем опытных учителей старших классов, желательно с семьями, — говорит Жан-Жак Ро. — Нужно найти подходящее решение и по жилью, и, возможно, хорошим вариантом станет для нас Мартини (Martigny). Это 35 минут езды вниз. Хорошее место для жизни, обычный город с привычным ритмом».

Антагонизм между теми, кто может позволить себе жить в самом Вербье, и теми, кто селится внизу в долине, постепенно становится частью новой реальности этого региона Швейцарии. Когда-то это была тихая деревня, известная рискованным катанием по неподготовленным склонам. Теперь сюда приезжают состоятельные семьи со всего мира, и вместе с новыми возможностями появляются и новые противоречия. Глобальная индустрия образования лишь усиливает данный процесс. Школы — это только начало.

