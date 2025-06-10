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Дебаты
Позиция Швейцарии

Как ваша страна реагирует на природные катастрофы?

Ведёт: Патрисия Ислас

Недавно в Швейцарии произошла трагедия: 28 мая 2025 года в Альпах сошёл гигантский оползень, вызванный обрушением ледника. Он почти полностью уничтожил горную деревню Блаттен в кантоне Вале. Только благодаря точному прогнозу и слаженной реакции местных властей местных жителей удалось вовремя эвакуировать и обошлось без жертв.

А как с этим обстоит дело у вас в стране?

Приходилось ли вам или вашим близким сталкиваться с землетрясениями, наводнениями, ураганами, пожарами или оползнями? Как системы раннего предупреждения, спасатели и власти действуют в вашей стране — в Украине, России, Беларуси, Казахстане? Что работает, а что — нет?

Приглашаем вас поделиться своим личным опытом, наблюдениями и мнением:

  • Насколько хорошо ваша страна готова к природным катастрофам?
  • Как власти информируют население и кого эвакуируют в первую очередь?
  • Доверяете ли вы официальным прогнозам?
  • Что бы вы изменили в подходе к управлению рисками?

Ваш взгляд важен. Присоединяйтесь к обсуждению — давайте вместе поймём, как сделать жизнь в условиях непредсказуемой природы более безопасной.

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Почему рушатся швейцарские горы? Всё не так просто

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Почему рушатся швейцарские горы? Всё не так просто

Этот контент был опубликован на Оползни и селевые потоки в Швейцарии становятся всё более частыми. Они делают небезопасными даже те районы, где люди жили веками.

Читать далее Почему рушатся швейцарские горы? Всё не так просто
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Примите участие в дискуссии

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Rafiq Tschannen
Rafiq Tschannen
Этот комментарий был автоматически переведен с EN.

Я живу в Ломбоке, Индонезия. В 2018 году сильное землетрясение разрушило большую часть острова. Наш дом сильно пострадал. Нужно было восстанавливать крышу и верхний этаж. Правительство? Никаких предупреждений (как обычно при землетрясениях). Помощь правительства? Наш ремонт обошелся более чем в 30 000 швейцарских франков, государственная помощь составила менее 500 франков. Но благодаря друзьям, родственникам и контактам в Facebook нам удалось собрать хорошую сумму, которая позволила нам помочь менее удачливым соседям.

I live in Lombok, Indonesia. In 2018 a massive earthquake devastated a large part of the island. Our house was severally damaged. The roof and the top floor needed to be reconstructed. Government? No warnings (as usual in earthquakes really). Government help? Our repairs cost over 30'000 Sfr, Government aid was less than 500 Sfr/ But friends and relatives and Facebook contacts enabled us to collect a good amount of funds, which permitted us to help less fortunate neighbors.

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Блаттен 1 июня 2025 года.

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Сколько можно заплатить за швейцарскую горную деревню?

Этот контент был опубликован на Не начинают ли горы и долины в Швейцарии отдаляться друг от друга — не только географически, но и ментально, политически?

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Стихийное бедствие произошло днём в среду, 28 мая 2025 года: селевой поток из грязи, скальных обломков и льда практически полностью засыпал деревню Блаттен в долине Лётченталь, кантон Вале.

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Самые страшные оползни и лавины в истории Швейцарии

Этот контент был опубликован на Швейцария — это не только горная идиллия, но еще и внезапная смерть в результате схода лавины, оползня или селевого потока.

Читать далее Самые страшные оползни и лавины в истории Швейцарии
На месте деревни Блаттен возникло озеро.

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После обрушения глетчера региону деревни Блаттен угрожает наводнение

Этот контент был опубликован на Как предупреждают власти, существует риск, что вода перекрытой реки Лонца может размыть завалы и вызвать наводнение.

Читать далее После обрушения глетчера региону деревни Блаттен угрожает наводнение
Из-за сохраняющейся опасной обстановки любые работы в зоне горного обвала в долине Лётченталь (кантон Вале, Швейцария) в настоящее время невозможны.

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Работы в зоне обвала у деревни Блаттен пока невозможны

Этот контент был опубликован на Из-за сохраняющейся опасной обстановки любые работы в зоне горного обвала в долине Лётченталь (кантон Вале, Швейцария) в настоящее время невозможны.

Читать далее Работы в зоне обвала у деревни Блаттен пока невозможны

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swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR