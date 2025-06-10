Как ваша страна реагирует на природные катастрофы?

Недавно в Швейцарии произошла трагедия: 28 мая 2025 года в Альпах сошёл гигантский оползень, вызванный обрушением ледника. Он почти полностью уничтожил горную деревню Блаттен в кантоне Вале. Только благодаря точному прогнозу и слаженной реакции местных властей местных жителей удалось вовремя эвакуировать и обошлось без жертв.

А как с этим обстоит дело у вас в стране?

Приходилось ли вам или вашим близким сталкиваться с землетрясениями, наводнениями, ураганами, пожарами или оползнями? Как системы раннего предупреждения, спасатели и власти действуют в вашей стране — в Украине, России, Беларуси, Казахстане? Что работает, а что — нет?

Приглашаем вас поделиться своим личным опытом, наблюдениями и мнением:

Насколько хорошо ваша страна готова к природным катастрофам?

Как власти информируют население и кого эвакуируют в первую очередь?

Доверяете ли вы официальным прогнозам?

Что бы вы изменили в подходе к управлению рисками?

Ваш взгляд важен. Присоединяйтесь к обсуждению — давайте вместе поймём, как сделать жизнь в условиях непредсказуемой природы более безопасной.

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Показать больше Почему рушатся швейцарские горы? Всё не так просто Этот контент был опубликован на Оползни и селевые потоки в Швейцарии становятся всё более частыми. Они делают небезопасными даже те районы, где люди жили веками. Читать далее Почему рушатся швейцарские горы? Всё не так просто

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