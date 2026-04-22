Банк UBS на пороге новой трансформации

Серджо Эрмотти: интеграция структур Credit Suisse, купленного банком UBS три года назад, идёт «по плану».

Глава крупнейшего швейцарского банка UBS Серджо Эрмотти (Sergio Ermotti) заявил, что интеграция структур банка Credit Suisse, купленного три года назад, уверенно идёт по плану. Одновременно руководство UBS уже думает над тем, как подготовить банк к следующему десятилетию.

«Год 2025 стал для UBS очень успешным», — заявил Серджо Эрмотти на годовом собрании акционеров в Базеле. По его словам, банк рассчитывает к 2028 году вернуть свою прибыльность к уровню 2022 года, то есть к показателям до поглощения им Credit Suisse. В марте 2026 года UBS успешно перевёл на свои системы последних швейцарских клиентов Credit Suisse.

«Тем самым мы в основном завершили перевод к нам примерно 1,2 миллиона клиентов по всему миру», — сказал Серджо Эрмотти. Завершена интеграция структур CS как на уровне отдельных подразделений банка, так и на уровне центральных функций всего концерна. Кроме того, UBS «заметно сократил все свои юридические риски».

При этом, по словам Серджо Эрмотти, руководство занято не только решением кратко- и среднесрочных задач. «Мы хотим также подготовить UBS к следующему десятилетию», — сказал Серджо Эрмотти. Особую роль в этом должны сыграть инновационные технологии и искусственный интеллект. Поэтому банк активно инвестирует в сферу ИИ.

Инструменты на его основе призваны коренным образом перестроить все процессы внутри UBS, улучшить обслуживание клиентов и сделать сам банк более устойчивым. Параллельно в UBS видят и новые возможности, связанные с цифровыми активами. «То, как мы работаем, может из-за этого измениться фундаментально», — подчеркнул Серджо Эрмотти.

Показать больше Если Эрмотти уйдет в 2027 году, то кто возглавит UBS? Этот контент был опубликован на По данным FT, глава UBS Серджио Эрмотти планирует уйти в апреле 2027 года. Банк готовит ему смену в ситуации конфликта вокруг квоты резервного капитала. Читать далее Если Эрмотти уйдет в 2027 году, то кто возглавит UBS?

Русскоязычная версия материала создана с использованием систем искусственного интеллекта (таких как Deepl или Google Translate), затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch.

