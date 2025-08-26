Почему женщины и мужчины выбирают разные профессии
В Швейцарии молодые женщины и мужчины предъявляют к будущей работе схожие требования по зарплате и графику. Тем не менее типично «женские» и «мужские» профессии по-прежнему существуют — и, как показало новое исследование, причина кроется в содержании работы.
Как сообщил Бернский университет, эти выводы опровергают распространённое мнение, что решающими при выборе профессии являются такие характеристики рабочего места, как возможность совмещать его с семейными обязанностями или уровень дохода. Исследование, опубликованное в журнале Socio-Economic Review, провела группа учёных из университетов Берна и Санкт-Галлена.
В рамках работы они опросили более 2 000 восьмиклассников, находившихся на этапе выбора места для дальнейшего профессионального обучения. В эксперименте школьникам предлагали фиктивные описания профессий, различавшихся по восьми параметрам: пять касались требуемых навыков (технические знания, креативность, социальное взаимодействие и др.), три — классических характеристик рабочего места (заработная плата, возможность неполной занятости, общественная значимость).
Результаты показали: в оценке уровня оплаты, графика работы или её смысловой значимости между полами почти нет различий. Различия проявились именно в отношении требуемых навыков. Девушки чаще избегали профессий с ярко выраженным техническим уклоном, тогда как юноши находили их особенно привлекательными. Творческие и социально ориентированные задачи, напротив, сильнее привлекали девушек.
По мнению исследователей, в условиях цифровой революции, когда технологические компетенции во многом определяют доход и карьерный рост, меньшая склонность молодых женщин к работе в технической сфере будет лишь закреплять существующее неравенство. Гендерно окрашенные представления о способностях формируются уже в подростковом возрасте, и для их изменения необходимо системно пересматривать устоявшиеся стереотипы.
