The Swiss voice in the world since 1935
Демократия
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Швейцарская демократия
Информационный бюллетень
Просмотреть все рассылки
Доступ к лекарствам
Инновации в здравоохранении
Агробизнес
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Новостная рассылка
Посмотреть все рассылки
Новости
Рабочее место

Почему женщины и мужчины выбирают разные профессии

Типично «женские» и «мужские» профессии в Швейцарии по-прежнему существуют —новое исследование показало, в чем причина.
Типично «женские» и «мужские» профессии в Швейцарии по-прежнему существуют —новое исследование показало, в чем причина. Keystone-SDA

В Швейцарии молодые женщины и мужчины предъявляют к будущей работе схожие требования по зарплате и графику. Тем не менее типично «женские» и «мужские» профессии по-прежнему существуют — и, как показало новое исследование, причина кроется в содержании работы.

Этот контент был опубликован на
2 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo

Как сообщил Бернский университет, эти выводы опровергают распространённое мнение, что решающими при выборе профессии являются такие характеристики рабочего места, как возможность совмещать его с семейными обязанностями или уровень дохода. Исследование, опубликованное в журнале Socio-Economic Review, провела группа учёных из университетов Берна и Санкт-Галлена.

В рамках работы они опросили более 2 000 восьмиклассников, находившихся на этапе выбора места для дальнейшего профессионального обучения. В эксперименте школьникам предлагали фиктивные описания профессий, различавшихся по восьми параметрам: пять касались требуемых навыков (технические знания, креативность, социальное взаимодействие и др.), три — классических характеристик рабочего места (заработная плата, возможность неполной занятости, общественная значимость).

Читайте также:

Показать больше
Профессиональное обучение остаётся приоритетом для большинства молодых людей в Швейцарии.

Показать больше

Молодые люди в Швейцарии предпочитают профтехобразование

Этот контент был опубликован на Профессиональное обучение остаётся приоритетом для большинства молодых людей в Швейцарии.

Читать далее Молодые люди в Швейцарии предпочитают профтехобразование

Результаты показали: в оценке уровня оплаты, графика работы или её смысловой значимости между полами почти нет различий. Различия проявились именно в отношении требуемых навыков. Девушки чаще избегали профессий с ярко выраженным техническим уклоном, тогда как юноши находили их особенно привлекательными. Творческие и социально ориентированные задачи, напротив, сильнее привлекали девушек.

По мнению исследователей, в условиях цифровой революции, когда технологические компетенции во многом определяют доход и карьерный рост, меньшая склонность молодых женщин к работе в технической сфере будет лишь закреплять существующее неравенство. Гендерно окрашенные представления о способностях формируются уже в подростковом возрасте, и для их изменения необходимо системно пересматривать устоявшиеся стереотипы.

Показать больше
Кратко о Культуре от swissinfo.ch

Показать больше

Культура

Кратко о Культуре от swissinfo.ch

Интервью, дебаты, события. Швейцарская культура и ее явления в твоем почтовом ящике: на тарелочке с голубой каемочкой.

Читать далее Кратко о Культуре от swissinfo.ch

А также по теме:

Показать больше
Выбирая себе род занятий на будущее профессию юноши и девушки в Швейцарии предпочитают профессии, имеющие «иммунитет» против автоматизации.

Показать больше

Швейцарский ИИ

Искусственный интеллект и перспективы профтехобразования в Швейцарии

Этот контент был опубликован на Выбирая себе род занятий на будущее юноши и девушки в Швейцарии предпочитают профессии, имеющие «иммунитет» против автоматизации.

Читать далее Искусственный интеллект и перспективы профтехобразования в Швейцарии

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Патрисия Ислас

Как ваша страна реагирует на природные катастрофы?

Как системы раннего предупреждения, спасатели и власти действуют в вашей стране? Что работает, а что — нет?

Присоединяйтесь к дискуссии
5 Отметки «мне нравится»
3 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Яннис Маврис

Каким вы видете будущее вашего континента?

Расскажите нам: где вы живёте? В какую сторону, по вашему мнению, движется развитие вашего региона и континента?

Присоединяйтесь к дискуссии
33 Отметки «мне нравится»
21 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Марк Лойтенэггер

Какова ситуация в вашей стране с доступностью жилья?

Ситуация в Европе с жилой собственностью может быть очень разной: в Швейцарии она одна, в Украине совсем иная. Расскажите нам о своем опыте!

Присоединяйтесь к дискуссии
57 Отметки «мне нравится»
65 Комментарии
Просмотреть обсуждение
Больше дебатов

Новости

Швейцарские клиники призывают ускорить процесс признания иностранных меддипломов: власти в Берне обещают исправиться.

Показать больше

Системы здравоохранения

Берн обещает быстрее признавать иностранные меддипломы

Этот контент был опубликован на Швейцарские клиники призывают ускорить процесс признания иностранных меддипломов: власти в Берне обещают исправиться.

Читать далее Берн обещает быстрее признавать иностранные меддипломы
Уже в воскресенье около ста молодых людей в масках собрались на улице и подожгли, в частности, несколько мусорных баков.

Показать больше

В Лозанне второй вечер подряд происходят беспорядки

Этот контент был опубликован на Уже в воскресенье около ста молодых людей в масках собрались на улице и подожгли, в частности, несколько мусорных баков.

Читать далее В Лозанне второй вечер подряд происходят беспорядки
Этот неофициальный символ очередного Фестиваля альпийских искусств и видов спорта был построен на время праздника: но останется навсегда?

Показать больше

Деревянный бык Макс — новый символ кантона Гларус?

Этот контент был опубликован на Этот неофициальный символ очередного Фестиваля альпийских искусств и видов спорта был построен на время праздника: но останется навсегда?

Читать далее Деревянный бык Макс — новый символ кантона Гларус?
АЭС Гёсген (Gösgen) в кантоне Золотурн обеспечивает около 12% всей электроэнергии Швейцарии. Сейчас станция остановлена на длительный ремонт. Keystone / Gaetan Bally

Показать больше

Швейцарская политика

Почему остановлена швейцарская АЭС Гёсген?

Этот контент был опубликован на Как стало ясно, АЭС возобновить работу сможет только через полгода. Мы объясняем причины остановки и её последствия.

Читать далее Почему остановлена швейцарская АЭС Гёсген?
Университет Базеля проведёт ряд мероприятий в память о великом немецком философе Фридрихе Ницше (Friedrich Nietzsche, 1844–1900).

Показать больше

История

Университет Базеля отметит 125 лет со дня смерти Ницше

Этот контент был опубликован на Университет Базеля проведёт ряд мероприятий в память о великом немецком философе Фридрихе Ницше (Friedrich Nietzsche, 1844–1900).

Читать далее Университет Базеля отметит 125 лет со дня смерти Ницше
Юрг Эглин (Jürg Eglin), глава делегации Международного комитета Красного Креста (МККК) в Украине, во время акции в Киеве 7 февраля 2025 года. Украинцы требовали от властей активнее добиваться освобождения военнопленных и выяснения судьбы пропавших без вести. EPA / Сергей Долженко

Показать больше

Внешняя политика

МККК в Украине: «Наши принципы трудно объяснить в хаосе войны»

Этот контент был опубликован на В первые месяцы войны деятельность МККК часто вызывала в Украине резкую критику — главным образом из-за «недостаточной эмпатии».

Читать далее МККК в Украине: «Наши принципы трудно объяснить в хаосе войны»
Молодые читатели превращают бумажную книгу в стильный аксессуар. Но вместе с этим «поверхностным» увлечением возвращается и само чтение.

Показать больше

Культура

Почему «поколение TikTok» читает бумажные книги?

Этот контент был опубликован на Молодые читатели превращают бумажную книгу в стильный аксессуар. Но вместе с этим «поверхностным» увлечением возвращается и само чтение.

Читать далее Почему «поколение TikTok» читает бумажные книги?
Оно прослеживает происхождение всех семей долины Эрэн (Val d’Hérens) вплоть до их общего предка, жившего более 230 000 лет назад.

Показать больше

История

В Швейцарии выросло необычное древо — генеалогическое

Этот контент был опубликован на Оно прослеживает происхождение всех семей долины Эрэн (Val d’Hérens) вплоть до их общего предка, жившего более 230 000 лет назад.

Читать далее В Швейцарии выросло необычное древо — генеалогическое

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее
Zwei Personen vor Automotor und Wandtafel

Показать больше

Дуальная система образования в Швейцарии: особенности и возможности

Этот контент был опубликован на За отсутствие в стране молодежной безработицы Швейцария должна благодарить свою «дуальную систему» образования. Что это такое? Краткий экскурс.

Читать далее Дуальная система образования в Швейцарии: особенности и возможности
講義を聴く青年

Показать больше

Банкир в глазах молодежи: работа мечты или занятие без перспективы?

Этот контент был опубликован на Финансовый сектор Швейцарии ищет таланты среди представителей молодого поколения. Но хочет ли молодежь работать в банке?

Читать далее Банкир в глазах молодежи: работа мечты или занятие без перспективы?
дети

Показать больше

Украинские школьники хотели бы пустить корни в Швейцарии

Этот контент был опубликован на Дети-беженцы из Украины быстро находят себе в Швейцарии подходящую школу, хотя без проблем потом все равно не обходится.

Читать далее Украинские школьники хотели бы пустить корни в Швейцарии
Automatisierungsingenieur in der Ausbildung

Показать больше

После пандемии профобразование в Швейцарии снова в тренде

Этот контент был опубликован на Несмотря на последствия пандемии среднее специальное образование вновь пользуется в среде швейцарской молодежи повышенным спросом.

Читать далее После пандемии профобразование в Швейцарии снова в тренде
neets

Показать больше

Почему в Швейцарии столь мала доля молодёжи без определённых занятий?

Этот контент был опубликован на В Швейцарии один из самых низких в Европе показателей числа молодых людей, которые нигде не работают и не учатся. Почему?

Читать далее Почему в Швейцарии столь мала доля молодёжи без определённых занятий?

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR