Телерадиоканал SRF сократит 66 рабочих мест

Швейцарская общественная радиотелевизионная компания SRF до конца года ликвидирует ещё 66 полных штатных ставок. Keystone / Anthony Anex

Швейцарская общественная (негосударственная) радиотелевизионная компания SRF до конца 2025 года ликвидирует ещё 66 полных штатных ставок. По словам руководства, около половины этого сокращения произойдёт за счёт естественной текучести кадров.

Добиться уменьшения числа сокращений в рамках консультационной процедуры между работниками и руководством не удалось, но хотя бы 60 процентов рабочих мест будут ликвидированы за счёт естественной текучести кадров — увольнения остаются возможными. Причина: сокращающийся бюджет SRF, из-за чего компания вынуждена экономить.

Телерадиокомпания SRF ожидает, что в следующем 2026 году её рамочный бюджет уменьшится ещё примерно на 20 млн франков. Основные причины — существенное сокращение бюджетной инфляционной компенсации, продолжающееся снижение коммерческих доходов и общий рост цен. О сокращении 66 ставок руководство компании сообщало ещё в июле. Затем в рамках трёхнедельной консультационной процедуры, в которой приняли участие более двух сотен сотрудников, согласовать уменьшение числа сокращений не удалось.

Таким образом, эти рабочие места будут ликвидированы уже до конца года. Как уточняется, вакантные должности будут теперь замещаться лишь в крайне ограниченном порядке. Благодаря этому более 60% сокращаемых мест можно ликвидировать за счёт естественной текучести кадров (ранний уход на пенсию, регулярный уход на заслуженный отдых, добровольные увольнения).

«Я рада, что мы можем провести значительную часть сокращения персонала именно таким образом. В то же время я очень сожалею, что нам всё же придётся снова расстаться с ценными коллегами», — цитирует портал SRF слова своего директора Натали Вапплер (Nathalie Wappler), которая сама в апреле 2026 года покинет свою нынешнюю должность. В отношении затронутых сокращениями сотрудников будет разработан социальный план SRG.

Сейчас медиахолдинг SRG (этот сайт является его автономным подразделением) находится в процессе кардинальной стратегической перестройки. Большая часть мер по экономии была разработана именно в этих рамках. Основное внимание уделялось отделам производства контента и обеспечительных технологий. Впрочем, экономить придется всем подразделениям. Часть мер предусматривает также сокращение числа теле- и радиостудий: часть из них будет закрыта, а оставшаяся инфраструктура должна будет использоваться более интенсивно.

Справка

В Швейцарии «социальный план» (SozialplanВнешняя ссылка) — это письменное соглашение между работодателем и представителями работников, которое заключается при массовых увольнениях и направлено на то, чтобы смягчить или компенсировать их последствия для персонала. С 2014 года предприятия с численностью более 250 сотрудников обязаны разрабатывать такой план, если в течение 30 дней подлежат увольнению не менее 30 человек.

Содержание социального плана не регламентировано жестко и определяется в каждом конкретном случае: в него могут входить выходные пособия, перенос сроков увольнения, поддержка при дальнейшем трудоустройстве и переобучении, приостановка процесса найма новых сотрудников, возможность досрочного выхода на пенсию. Переговоры по социальному плану ведутся с избранным представительством работников, а если его нет — с профсоюзами или со всем коллективом предприятия.

