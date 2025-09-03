SRF streicht bis Ende Jahr 66 Vollzeitstellen

Keystone-SDA

SRF streicht bis Ende Jahr weitere 66 Volllzeitstellen. Die Hälfte des Abbaus soll durch natürliche Fluktuation erfolgen.

1 Minute

(Keystone-SDA) SRF setze nach Abschluss des Konsultationsverfahrens im Sommer wie angekündigt weitere Spar- und Personalmassnahmen um, heisst es in einer Medienmitteilung vom Mittwoch.

Bis Ende Jahr muss das Unternehmen rund 12 Millionen Franken einsparen, wie SRF bereits im Juli kommuniziert hat. Zum Sparpaket gehöre auch die Reduktion von 66 Vollzeitstellen, hiess es nun weiter. Über die Hälfte des Stellenabbaus könne über natürliche Abgänge abgefedert werden.