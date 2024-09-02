Швейцарию ожидает щедрый урожай яблок и груш

В 2024 году в Швейцарии урожай яблок и груш в стране будет даже ещё более щедрым, чем в прошлом 2023 году. Keystone

В 2024 году в Швейцарии урожай яблок и груш в стране будет даже ещё более щедрым, чем в прошлом 2023 году — по крайней мере если верить прогнозам новой программы-приложения, использующей искусственный интеллект.

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По первым оценкам урожай яблок составит 103 589 тонн, что на 3% больше, чем в 2023 году. Об этом сообщила Швейцарская фруктовая ассоциация (Schweizer Obstverband). Ожидает страну и небывалый урожай груш – 16 364 тонны, или на 17% больше, чем годом раньше.

По словам представителей ассоциации Schweizer Obstverband, в настоящее время виды на урожай оцениваются при помощи специальной программы-приложения, специально разработанная для оценки урожайности по сортам и регионам.

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Для оценки урожая программа использует самые разные виды данных, включая итоги мониторинга погоды региональными метеостанциями. Как сообщается в пресс-релизе ассоциации, пик сбора урожая приходится на середину сентября, сбор яблок и груш длится в стране до конца октября. Как заявила «Фруктовая ассоциация» ещё на прошлой неделе, Швейцарию ожидает и прекрасный урожай слив.

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