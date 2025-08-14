Почему атомная энергетика стала вновь актуальной

Атомная электростанция Гёсген в кантоне Золотурн — одна из трёх, продолжающих работу в Швейцарии. Keystone / Gaetan Bally

Катастрофа на АЭС в Фукусиме побудила ряд стран, включая и Швейцарию, отказаться от ставки на развитие атомной энергетики. Однако в условиях климатических изменений и геополитической нестабильности атомная энергия снова во многих странах становится приоритетной темой.

Авария на японской атомной электростанции «Фукусима-1» в 2011 году стала одной из самых серьёзных техногенных катастроф 21 века. Радиоактивное заражение вынудило более 150 000 человек покинуть соответствующий регион страны. Это событие стало поворотным моментом: под давлением общественного мнения и на фоне сомнений в надёжности существующих АЭС правительства многих стран начали пересматривать свою позицию в отношении атомной энергетики.

Так, Швейцария и Германия приняли решение о поэтапном отказе от атомной энергетики. Бельгия, Тайвань и другие страны также подтвердили намерение остановить работу своих атомных станций. Однако спустя почти 15 лет после Фукусимы интерес к атомной энергии снова начал возрождаться. Строятся новые атомные электростанции, многие правительства, в том числе японское, планируют возобновить мирные ядерные программы.

Почему многие страны пересматривают отношение к атомной энергетике?

Глобальные кризисы, от агрессии России против Украины до нестабильности на Ближнем Востоке, подрывают степень надежности традиционных каналов энергоснабжения. Страны, зависящие от импорта нефти и газа, больше не могут полагаться на устоявшихся поставщиков и всё активнее ищут себе альтернативы. Так, Европейская комиссия планирует полностью отказаться от поставок российского газа к концу 2027 года. Дополнительный фактор — быстро увеличивающееся потребление электроэнергии. Электромобили, тепловые насосы, центры обработки данных, искусственный интеллект — все они требуют всё больше и больше энергии, а возобновляемые источники не всегда способны обеспечивать стабильные поставки.

Повреждённые реакторы на атомной станции «Фукусима-1», 20 марта 2011 года. Keystone Keystone

На этом фоне поиск низкоуглеродных энергетических решений становится приоритетом. В отличие от ископаемого топлива, атомная энергия практически не производит выбросов углекислого газа. Международное энергетическое агентство называет её «ключевым элементом глобальной стратегии декарбонизации». По данным Швейцарской Академии естественных наук (Akademie der Naturwissenschaften / SCNAT), атомная энергетика требует сравнительно мало ресурсов и пространства, надёжно работает независимо от погодных условий и обеспечивает низкий углеродный след в пересчёте на каждый произведённый киловатт-час.

Где работают атомные станции?

По состоянию на июнь 2025 года на атомных станциях хотя бы некоторая доля электроэнергии производится в 32 странах — то есть примерно в каждой шестой стране мира. По данным Всемирной ассоциации ядерной энергетики (World Nuclear Association / WNA), сейчас в мире функционируют 439 реакторов. Почти половина из них находится в Соединённых Штатах, Франции и Китае. В Швейцарии действуют три атомные электростанции, на которых установлены четыре реактора (Бецнау I и II, Гёсген и Ляйбштадт). В 2024 году они выработали 23 тераватт-часа электроэнергии, что составило 28% от общего объёма национального энергопроизводства.

Какие страны строят новые АЭС

Согласно данным WNA 24 страны мира либо уже ведут строительство новых реакторов, либо запланировали сделать это. Только в Китае за ближайшие 15 лет должны быть введены в эксплуатацию 76 новых энергоблоков. Свои первые атомные станции строят Египет, Турция и Бангладеш. Порядка тридцати стран — включая США, Великобританию и Францию — в рамках обязательств по достижению климатической нейтральности намерены к 2050 году утроить свои мощности атомной энергетики.

Развивающиеся государства Азии и Африки, такие как Руанда и Нигерия, также рассматривают атомную энергетику в качестве средства диверсификации своих источников энергии и наращивания энергетического потенциала. Амбициозные климатические цели Европейского союза побудили и некоторые страны, ранее отказавшиеся от ядерной энергетики, пересмотреть свою позицию.

В мае 2025 года Бельгия официально отменила ранее принятый план поэтапного отказа от атомной энергии. Германия вывела из эксплуатации свои последние реакторы в 2023 году, однако новое правительство Фридриха Мерца может вновь поставить вопрос о возвращении к атомной энергетике. Дания начала анализ возможных преимуществ современных ядерных технологий и рассматривает отмену запрета на строительство новых АЭС, действующего уже около сорока лет.

Япония, несмотря на драматические последствия аварии в Фукусиме, снова делает ставку на атомную энергетику. Тайвань, завершивший поэтапный отказ от атомной энергии, начатый в 2016 году, может вернуться к её использованию: 23 августа 2025 года на острове состоится референдум о возобновлении работы остановленного в мае 2025 года реактора на станции Мааншан.

Насколько безопасны реакторы нового поколения

Как отмечает SCNAT, современные атомные станции, в основном относящиеся к так называемому «третьему поколению», примерно в 10–100 раз безопаснее реакторов «второго поколения». Такие установки способны обеспечивать автоматическое охлаждение даже при отключении внешнего электропитания, а именно отказ систем охлаждения и стал причиной аварии на станции в Фукусиме. Разрабатываемые реакторы «четвёртого поколения» будут использовать альтернативные виды топлива, включая торий и переработанные атомные отходы.

В них в качестве теплоносителя предполагается вместо воды использовать газы или жидкие металлы. Несмотря на всю свою технологическую привлекательность, подобные установки пока остаются на стадии прототипов. Как указывает SCNAT, серьёзные неопределённости сохраняются как в технической сфере, так в плане рентабельности таких реакторов. Эксперты подчеркивают, что обеспечение безопасности — это не только вопрос технологий. Важнейшим условием развития является формирование устойчивой культуры безопасности и усиление международного взаимодействия между независимыми регулирующими органами.

Какова возможность строительства новой АЭС в Швейцарии?

Через несколько недель после аварии на АЭС в Фукусиме правительство Швейцарии представило народу «Энергетическую стратегию на период до 2050 года», предусматривающую постепенное закрытие действующих атомных станций и запрет на строительство новых. В 2017 году эта стратегия была поддержана на всенародном референдуме. Сегодня, однако, вопрос о будущем атомной энергетики снова вернулся в политическую повестку дня.

А разве в Швейцарии нет достаточного количества АЭС? Зачем нужны новые? swissinfo.ch

В рамках разработки законодательного контрпроекта к народной законодательной инициативе Jederzeit Strom für alle (Blackout stoppen) («Электричество для всех и всегда / остановить грозящий блэкаут»), требующей разрешить любые формы производства электроэнергии, не наносящие ущерба климату, правительство объявило о намерении пересмотреть Федеральный Закон «Об атомной энергии» (Kernenergiegesetz / Loi sur l’énergie nucléaire).

Цель — сохранить возможность строительства новых АЭС в случае, если возобновляемых источников окажется недостаточно для покрытия объективных потребностей. «Я надеюсь, что запрет на использование атомной энергии будет из федерального закона об атомной энергии исключен», — заявил 8 июля 2025 года федеральный советник (министр) Альберт Рёшти, курирующий энергетическое досье.

Согласно докладу Энергетического научного центра при Высшей технической школы Цюриха (ETH Zürich) за 2023 год, атомная энергетика может стать одним из элементов будущей системы энергетической безопасности с нулевыми выбросами. Однако сроки и затраты на строительство новых станций в Швейцарии остаются пока неясными. По оценке SCNAT возведение новой АЭС потребует не менее восьми лет. Для сравнения: строительство станции Олкилуото (Olkiluodon ydinvoimalaitos) в Финляндии, введённой в эксплуатацию в 2023 году, заняло более 16 лет. На строительство АЭС в китайском городе Тайшань, возведенной французской компанией Electricité de France, понадобилось девять лет.

Как подчеркивает SCNAT, в Швейцарии строительству новой АЭС непременно будет предшествовать очень длительный политический процесс. В условиях прямой демократии проект может быть остановлен народом на любом этапе. «Каждое решение в этом вопросе сопряжено с высокой степенью неопределённости — политической, экономической и технической», — отмечает Йохан Маркард из Высшей школы прикладных наук Цюриха (ZHAW). Согласно оценке SCNAT, даже при самом благоприятном развитии событий новая атомная станция сможет быть подключена к швейцарской электросети не ранее 2050 года.

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией Swissinfo / ип / нк / ап.