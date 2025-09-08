Как новые пошлины США сказываются на экономике Швейцарии

Дональд Трамп ввел в отношении Швейцарии рекордную ставку таможенной пошлины в размере 39%. Последствия уже постепенно становятся заметны. Keystone / Christian Beutler

Дональд Трамп ввел в отношении Швейцарии рекордно высокую ставку таможенной пошлины в размере 39% ровно 1-го августа, в день Национального праздника. И это был очень «горький» подарок, ведь таможенные пошлины ещё более высокие, чем тарифы, введенные в отношении продукции из Швейцарии, вынуждены платить всего только пять стран мира.

10 минут

А если взять список всех индустриально развитых государств или перечень всех европейских стран, то именно Швейцария почему-то оказалась среди них «таможенным чемпионом», столкнувшись с самыми высокими американскими таможенными пошлинами. Они стали очень плохой новостью для всей страны, но для некоторых отраслей ее экономики — в особенной степени. За что такое обращение?

Но сначала предыстория вопроса

Напомним, что 2 апреля 2025 года президент США Дональд Трамп провозгласил так называемый «Liberation Day» — пакет импортных пошлин для длинного перечня стран мира. Швейцария также оказалась в этом списке со ставкой в 31%, что уже вызвало в Берне состояние близкое к большой тревоге. Однако и швейцарское федеральное правительство, и экономические круги сохраняли оптимизм, рассчитывая снизить пошлины в ходе консультаций и переговоров. Правительство даже посчитало, что в какой-то момент это ему удалось: всё лето оно говорило о «сделке», о том, что Берну «удалось найти подход» к Трампу и что теперь страна если и получит, то максимум 10%-е пошлины. Однако словно нарочно в День 1 Августа, в национальный праздник, Трамп объявил о 39%-й пошлине на продукцию из Швейцарии. И вот эта информация уже вызвала в стране настоящий шок.

Какие отрасли экономики Швейцарии пострадали сильнее всего?

Как именно скажется этот тариф на макроэкономических показателях? Пока это видно лишь в общих чертах. Но уже можно все-таки сделать некоторые предварительные выводы. Государственный секретариат по экономике (Seco, подразделение Минэкономики страны) исходит из того, что под новые пошлины попадут около 10% всего швейцарского экспорта. Фармацевтическая продукция и золой аффинаж от пошлин освобождены, при том, что именно эти две отрасли экономики и формируют большую часть американского торгового дефицита со Швейцарией в размере почти 39 млрд франков.

Показать больше

Показать больше Швейцарская дипломатия Как Трамп подталкивает Швейцарию к сближению с ЕС Этот контент был опубликован на Американские пошлины на уровне 39% стали шоком для Берна — и аргументом в пользу сближения с Европой. Читать далее Как Трамп подталкивает Швейцарию к сближению с ЕС

Вероятно, именно этот-то дефицит и был для Трампа ориентиром при определении уровня швейцарских пошлин. Далее ожидается, что сильнее всего пострадают часовая отрасль и швейцарская технологическая индустрия, куда входят такие отрасли и сектора, как машиностроение, электротехника и металлургия. Приборы точной механики, часы, ювелирные изделия и технологическое оборудование — наряду с фармацевтической продукцией — являются важнейшими статьями швейцарского экспорта в США. Швейцарские регионы (кантоны, субъекты федерации) тоже пострадают, но по-разному. В некоторых западношвейцарских кантонах, например, до почти 30% всех занятых работают именно в технологической индустрии и в часовом секторе.

В некоторых других кантонах центра Швейцарии местная экономика напрямую зависит от экспорта в США (таков, например, случай с авиастроительным концерном «Пилатус»). Многие компании ожидали введения таких пошлин, поэтому они заранее начали экспортировать свою продукцию в СШАЮ, запасая ее там «впрок». Поэтому сейчас ещё нельзя обрисовать какую-то точную картину. К этому добавляется и фактор относительного ослабления американского доллара по отношению к швейцарскому франку, что ведет к дополнительному удорожанию товарного экспорта из Швейцарии.

Что это означает для экономики Швейцарии в целом?

Темпы роста ВВП Швейцарии во втором квартале 2025 года снизились до 0,1%, и это после 0,7% то же время в прошлом году. Такое развитие событий многими предсказывалось уже давно: ожидалось, что вторая администрация Трампа будет проводить более жёсткую внешнеторговую политику. Но слабая фаза конъюнктуры — это одна сторона проблемы; более серьёзной, по словам Seco, проблемой является общая экономическая неопределённость, хотя по мнению этого ведомства серьёзная рецессия в экономике Швейцарии не ожидается, коль скоро американский рынок в конечном итоге не является главным рынком сбыта для швейцарской экономики.

Внешний контент

Финансовый спад, однако, почти гарантирован. Эксперты исходят из снижения выручки швейцарских компаний на 9,5 млрд долларов и прибыли — на 4 млрд долларов. Это касается прежде всего отраслей с продукцией, для которой характерна высокая добавленная стоимость: они должны будут как-то справиться со снижением объема своего экспорта в США примерно на одну четверть. Как указывает НИИ изучения проблем промышленной конъюнктуры KOF при Высшей технической школе Цюриха (ETH Zürich), следует исходить из общего сокращения объема ВВП страны на 0,6% или даже на больший показатель, особенно если пошлины будут все-таки распространены и на фармацевтику.

Что будет с занятостью?

Уровень безработицы сейчас составляет в Швейцарии показатель около 2,7%. Это довольно низкая цифра для Швейцарии, если рассматривать динамику занятости за последние 20 лет. По прогнозам Seco страна все-таки может столкнуться с ростом безработицы, пусть и умеренным: ожидается ее подъем до 3% и до максимум 3,5% (к 2026 году). Ассоциация представителей швейцарской экономики Economiesuisse сообщает, что пошлинами пока напрямую затронуты в стране около 100 000 работников, не учитывая, правда, пока фактора поставщиков и компаний сферы услуг, которые могут быть затронуты новыми пошлинами не прямо, но косвенно. Именно поэтому федеральное правительство хочет более активно использовать такой инструмент, как режим сокращённого рабочего времени (Kurzarbeit), который очень хорошо себя зарекомендовал во время пандемии.

Как реагирует Федеральный совет?

Федеральный совет (кабмин страны / Bundesrat) очень быстро дал понять, что будет добиваться от американской стороны снижения пошлин, намереваясь предложить американскому президенту «улучшенное предложение» по встречным швейцарским мерам сокращения торгового дефицита в отношениях двух стран. Каким оно может быть? Пока по тактическим соображениям эта информация не раскрывается, хотя вариант ответных пошлин со стороны Швейцарии уже был исключен раз и навсегда. Но что конкретно мог бы дать Берн Вашингтону?

Внешний контент

По сравнению, например с ЕС у Швейцарии имеются очень ограниченные возможности. У страны и так уже очень высокий ВВП и высокая покупательная способность, но население Швейцарии составляет только около 9 млн человек, так что для американских экспортных отраслей Швейцария представляет собой не особенно-то привлекательный рынок.

Что всё это означает для самих США?

Швейцария, как подчёркивает Seco, является шестым по величине иностранным инвестором в США и, в отличие от других стран, она инвестирует во все пятьдесят штатов страны. Кроме того, на американских предприятиях, созданных благодаря швейцарским инвестициям, сотрудникам платят очень хорошую зарплату. И если швейцарские инвесторы выведут из США хотя бы часть своих вложений, то американская экономика также пострадает, причем в отдельных её сегментах ущерб будет выше среднего. Сейчас Seco ставит себе целью проводить дальнейшую диверсификацию швейцарского экспорта за счёт заключения как можно большего числа соглашений о свободной торговле. Этот инструмент давно уже является центральным элементом внешнеэкономической стратегии страны, но теперь он приобретает ещё большее значение.

Что будет с фармацевтикой и золотом?

Темой дискуссий остаются две отрасли, освобождённые от пошлин: фарма и аффинаж золота. В ходе избирательной кампании Дональд Трамп обещал гражданам снизить цены на лекарства, причем добиваться этого он предполагал путём давления на швейцарские компании фармацевтического сектора. Продукция швейцарских фарма-концернов вносит значительный вклад в формирование ВВП Швейцарии, но при этом пока новыми пошлинами она не облагается. Трамп, как видно, намерен решить эту проблему иначе, а именно, заставить концерны перенести свое производство в США. Цены на лекарства в значительной степени формируются именно в США, так что на ценообразование этот шаг если и повлияет, то скорее косвенно, а вот новые рабочие места в стране действительно могут возникнуть.

С золотом ситуация иная. Считается, что президент США «бескорыстно любит» его и как раз этот фактор иногда и приводят в качестве объяснения его решения не вводить свои драконовские пошлины в отношении желтого металла. Швейцария является, как известно, местом расположения крупных аффинажных заводов, драгоценные металлы фигурирует в статистике импорта и экспорта в качестве заметного пункта, хотя с точки зрения швейцарской макроэкономики как таковая эта отрасль если и играет какую-то роль, то лишь очень небольшую. В Швейцарии, тем не менее, сейчас обсуждаются разные сценарии того, как можно было бы перенаправить экспорт золота в США таким образом, чтобы он больше не увеличивал торговый дефицит США со Швейцарией.

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией Swissinfo / ип / нк / ап.

Показать больше

Показать больше Внешняя политика Наша рассылка по теме Внешняя политика Швейцария в меняющемся мире. Присоединяйся к нам, начни наблюдать за внешней политикой Швейцарии и ее развитием. Читать далее Наша рассылка по теме Внешняя политика