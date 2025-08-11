The Swiss voice in the world since 1935
Швейцарская демократия
Доступ к лекарствам
Инновации в здравоохранении
Агробизнес
Новости
Торговая политика

Кантон Нидвальден сильнее других пострадает от пошлин США

Из всех 26 швейцарских кантонов в наибольшей степени от введённых США новых таможенных пошлин пострадает кантон Нидвальден в Центральной Швейцарии.
Из всех 26 швейцарских кантонов в наибольшей степени от введённых США новых таможенных пошлин пострадает кантон Нидвальден в Центральной Швейцарии.

Из всех 26 швейцарских кантонов в наибольшей степени от введённых США новых таможенных пошлин пострадает кантон Нидвальден в Центральной Швейцарии.

1 минута
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo
Из всех 26 швейцарских кантонов в наибольшей степени от введённых США новых таможенных пошлин пострадает кантон Нидвальден в Центральной Швейцарии: на американский рынок приходится 47% его экспортной продукции. Об этом в пятницу, 8 августа 2025 года, написала газета Blick, ссылаясь на собственный анализ данных Федеральной таможенной службы Швейцарии.

Главная причина такой уязвимости этого региона — авиастроительная компания Pilatus Aircraft, крупнейший работодатель кантона. Уже на прошлой неделе компания объявила о временной приостановке поставок своей продукции в США. Тот факт, что Pilatus располагает сборочным производством в городе Брумфилд (штат Колорадо), позволит частично избежать самых драматических последствий введённых пошлин.

«Скрижали судьбы»: Трамп обрушил на Швейцарию свою «таможенную дубинку» в её национальный праздник, День 1 Августа.

Как Трамп подталкивает Швейцарию к сближению с ЕС

Этот контент был опубликован на Американские пошлины на уровне 39% стали шоком для Берна — и аргументом в пользу сближения с Европой.

Читать далее Как Трамп подталкивает Швейцарию к сближению с ЕС

Однако все равно основная доля добавленной стоимости создаётся на головном предприятии в городе Станс (Stans, кантон Нидвальден), где работают почти 3 000 человек. На втором месте по масштабам потенциального ущерба находится кантон Невшатель (Neuchâtel), 25% экспорта которого направляется в США, в основном за счёт высокотехнологичной часовой отрасли. Далее следуют кантоны Аргау (Aargau, 23%), Вале (Wallis / Valais, 21%) и Во (Vaud, 21%). Минимальные риски, как отмечает издание Blick, фиксируются в кантонах Швиц (Schwyz, 6%) и Ури (Uri, 1%).

Кратко об Экономике от swissinfo.ch

Кратко об Экономике от swissinfo.ch

Мы рассматриваем заметные и важные события в швейцарской экономике в международной перспективе: незаменимый информационный бюллетень для бизнес-лидеров.

Читать далее Кратко об Экономике от swissinfo.ch

Pilatus Werke Flugzeugmontage

Так делают швейцарские самолеты Pilatus PC-24

Этот контент был опубликован на PC-24 — первый реактивный самолет производства компании «Pilatus Aircraft»Внешняя ссылка. В зависимости от размера и модели, бизнес-джет может вместить до 10 человек. Дальность полета составляет около 3 600 км, максимальная скорость — 815 км/ч.  Компания «Pilatus» инвестировала более 500 млн франков в развитие и производство самолетов в Штансе, что в кантоне Нидвальден. Это большой успех для…

Читать далее Так делают швейцарские самолеты Pilatus PC-24

