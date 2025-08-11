Кантон Нидвальден сильнее других пострадает от пошлин США

Из всех 26 швейцарских кантонов в наибольшей степени от введённых США новых таможенных пошлин пострадает кантон Нидвальден в Центральной Швейцарии.

Из всех 26 швейцарских кантонов в наибольшей степени от введённых США новых таможенных пошлин пострадает кантон Нидвальден в Центральной Швейцарии.

Из всех 26 швейцарских кантонов в наибольшей степени от введённых США новых таможенных пошлин пострадает кантон Нидвальден в Центральной Швейцарии: на американский рынок приходится 47% его экспортной продукции. Об этом в пятницу, 8 августа 2025 года, написала газета Blick, ссылаясь на собственный анализ данных Федеральной таможенной службы Швейцарии.

Главная причина такой уязвимости этого региона — авиастроительная компания Pilatus Aircraft, крупнейший работодатель кантона. Уже на прошлой неделе компания объявила о временной приостановке поставок своей продукции в США. Тот факт, что Pilatus располагает сборочным производством в городе Брумфилд (штат Колорадо), позволит частично избежать самых драматических последствий введённых пошлин.

Однако все равно основная доля добавленной стоимости создаётся на головном предприятии в городе Станс (Stans, кантон Нидвальден), где работают почти 3 000 человек. На втором месте по масштабам потенциального ущерба находится кантон Невшатель (Neuchâtel), 25% экспорта которого направляется в США, в основном за счёт высокотехнологичной часовой отрасли. Далее следуют кантоны Аргау (Aargau, 23%), Вале (Wallis / Valais, 21%) и Во (Vaud, 21%). Минимальные риски, как отмечает издание Blick, фиксируются в кантонах Швиц (Schwyz, 6%) и Ури (Uri, 1%).

