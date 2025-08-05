Новые пошлины увеличат в США цены на швейцарские часы

После введения Трампом пошлин на швейцарские товары американцам придётся платить за роскошные часы значительно больше. Keystone / Urs Flueeler

После того как президент США Дональд Трамп объявил о введении 39-процентных пошлин на продукцию из Швейцарии, швейцарская часовая промышленность оказалась под угрозой снижения объёмов продаж на американском рынке. Это, в свою очередь, может привести к значительному скачку розничных цен на одном из ключевых экспортных направлений.

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Газета Financial Times / портал SWI Доступно на 1 другом языке English en Americans face price rises for luxury watches after Trump’s Swiss tariffs Оригинал Читать далее Americans face price rises for luxury watches after Trump’s Swiss tariffs

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Аналитики предупреждают: столь высокий тариф приведёт к удорожанию продукции для американских потребителей и к сокращению объёмов продаж ряда часовых брендов. В 2024 году, напомним, США обеспечили 16,8% от общего экспорта швейцарских часов на сумму около 4,4 млрд швейцарских франков (5,4 млрд долларов). И если пошлины вступят в силу уже на следующей неделе, как пока планируется, то такие производители, как Swatch Group и Richemont, а также зарегистрированная в Лондоне компания Watches of Switzerland — крупный дилер марок Rolex и Patek Philippe — понесут серьёзные убытки.

Об этом предупреждает, в частности, аналитическая группа Jefferies. Новая ставка в 39% превышает объявленный Трампом в апреле — в так называемый «день освобождения» — тариф в 31% и значительно выше 15%, которые будут применяться к товарам из стран ЕС. Но даже при более низкой ставке некоторые розничные продавцы уже отметили, что им пришлось бы, чтобы сохранить прежнюю маржу (норму прибыли), повысить розничные цены «в среднем на 15–20%». На фоне этих сообщений в ходе торгов на Лондонской фондовой бирже бумаги Watches of Switzerland упали в пятницу, 1 августа, на 8%.

Внешний контент

Эта компания заявила, что «будет и далее тесно сотрудничать с партнёрскими брендами с целью минимизировать возможные последствия (решения о введении новых тарифов)». Генеральный директор Watches of Switzerland Брайан Даффи назвал объявленные тарифы «шоком», но подчеркнул, что его бизнес лучше подготовлен к такому сценарию, чем бизнес конкурентов, прежде всего благодаря состоятельной клиентуре. По его словам, «многие покупатели ожидают свои часы годами и готовы заплатить даже больше. Половина нашего бизнеса приходится на США, и половина — это списки ожидания. Поэтому удар по нам будет менее болезненным, чем по другим. Спрос по-прежнему превышает предложение».

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Показать больше США вводят для товаров из Швейцарии рекордные пошлины Этот контент был опубликован на С 7 августа 2025 года Соединённые Штаты Америки вводят на товары из Швейцарии импортные пошлины в размере 39%. Читать далее США вводят для товаров из Швейцарии рекордные пошлины

Как отметил далее Брайан Даффи, его компания, которая уже в прошлом месяце предупреждала инвесторов о возможных последствиях введения новых пошлин и сообщала о росте цен в США на некоторые продаваемые ею бренды, теперь попытается ускорить обработку заказов и отгрузить продукцию раньше, с тем чтобы опередить введение новых тарифов. Однако, как признал Даффи, возможности компании ограничены объёмами складских запасов, и что «часы в США действительно могут подорожать».

Риск потери продаж

По данным банка Barclays, даже такие премиальные бренды, как Rolex и Patek Philippe, которые намеренно ограничивают поставки для поддержания эксклюзивности и высокого ценового уровня, могут при столь высоких тарифах столкнуться с трудностями. А бренды, не ограниченные в объёмах производства, вряд ли смогут существенно повысить цены без риска потери продаж. Новые пошлины лишь усугубляют структурные проблемы, с которыми уже сталкивается швейцарская часовая индустрия. Ослабление доллара примерно на 5% по отношению к швейцарскому франку с середины 2024 года уже сделало её продукцию менее доступной для американских потребителей.

Согласно таможенной статистике, в июне 2025 года экспорт часов из Швейцарии в США сократился на 18% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Да и в целом экспорт швейцарских часов также идет на спад: в 2024 году он упал на 2,8% до 26 млрд франков. Глава Женевской торгово-промышленной палаты (Geneva Chamber of Commerce, CCIG) Винсент Субилия (Vincent Subilia) предупредил, что за, как он выразился, «иррациональную» налоговую политику США «американским потребителям, увы, придётся заплатить немалую цену».

Оливер Мюллер (Oliver Müller), основатель консалтинговой компании LuxeConsult, специализирующейся на часовом бизнесе, отметил, что новые штрафные пошлины воспринимаются в отрасли как особенно несправедливые: «Мы не представляем угрозы для американской промышленности. За исключением нескольких нишевых марок часовая индустрия в США давно ведь прекратила своё существование».

С дополнительной информацией из Парижа: Адриенн Класа (Adrienne Klasa)

Copyright The Financial Times Limited 2025

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Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией Swissinfo / ип / нк / ап.