Культура какао на Мадагаскаре, климат и судьба швейцарского шоколада

Малагасийский рабочий на Sambirano SA, предприятии по производству какао в городе Амбандза (Ambanja) на севере страны примерно в 500 км к северу от столицы, города Антананариву, наполняет холщовые мешки сушеными бобами какао. Gianluigi Guercia / Swissinfo.ch

Мадагаскар — один из ключевых поставщиков сырья для швейцарской шоколадной индустрии. Изменение базовых параметров мирового климата оказывает на судьбу мадагаскарских фермеров, выращивающих какао, самое непосредственное воздействие и от того, какой будет их судьба, зависят и перспективы одной из важнейших отраслей швейцарской экономики.

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В долине реки Самбирано на Мадагаскаре, тропическом острове в Индийском океане, растут деревья, производящие какао-бобы элитных сортов, из которых затем производят в том числе и уникальный швейцарский шоколад. В последнее время, однако, ухаживать за этими деревьями и рассчитывать на их дары становится все труднее, причиной чего стал процесс медленного, но верного изменения базовых параметров мирового климата. Инициированный Швейцарией проект нацелен на решение задач, связанных с адаптацией локальной какао-индустрии к новым климатическим условиям, ведь в противном случае для швейцарской шоколадной индустрии могут наступить тяжелые времена.

«У меня есть деревья какао, которые почти уже погибли от жары. Они выглядят так, словно их сожгли», — говорит фермер Хьюго (Huge), продолжая одновременно сбор нового урожая, умело орудуя плодосборником на длинной рукоятке: с его помощью он без труда снимает плоды какао даже с верхушек деревьев. Климат меняется, меняется он и на Мадагаскаре: сезон муссонных дождей, который обычно длится с ноября по апрель, стал короче, но дожди стали заметно интенсивнее. Остров все чаще оказывается под ударом мощных циклонов, которые стали более частыми и сильными. Штормы изменили трассировку русла реки Самбирано, наводнения приводят к проникновению в почву плантаций какао соленой воды. «Если их (деревья) убивает не жара, то за дело тогда берется вода», — вздыхает Хьюго.

Хьюго — один из тысяч фермеров, выращивающих какао в долине реки Самбирано. Здесь находятся самые плодородные земли острова, идеально подходящие для плантаций деревьев какао. Не удивительно, что именно здесь и возник в итоге центр координации международных проектов, в основе которых лежат задачи не только охраны здешней уникальной экосреды, но и развития в целом сельского хозяйства, основного работодателя региона на севере Мадагаскара. Одним из начинаний, нацеленных на противодействие деградации земель и обезлесению, является проект Climate-Resilient Cocoa Landscapes («Устойчивые к изменению климата какао-ландшафты»), возглавляемый и координируемый цюрихской НПО Helvetas при поддержке НКО «Швейцарская платформа устойчивого развития индустрии какао» (Schweizer Plattform für Nachhaltigen Kakao SPNK), эклектичного альянса с участием как ученых, так и промышленников, со штаб-квартирой в Берне.

Не количество, а качество

Сегодня река Самбирано кажется спокойной. В ней плещутся дети, тощие зебу, местный вид коровы, переходят ее вброд. Но берега реки размыты, что говорит о том, что совсем недавно регион пережил катастрофическое наводнение. В сезон дождей здесь бывает так, что под воду уходят целые плантации. И именно тут местные жители при поддержке швейцарских партнеров и пытаются найти выход из ситуации, используя мудрость природы и здешние традиции. «Мадагаскарские какао-бобы — это знак высочайшего качества, они отличаются особенным вкусом», — говорит Жоэль Фрай (Joel Frei) из «Швейцарской платформы устойчивого развития индустрии какао» (SPNK).

«Мы в Швейцарии привыкли к шоколаду из Ганы или Кот-д’Ивуара, он тоже очень хорошего качества, обладая заметным кофейным и немного горьковатым привкусом. Но бобы с Мадагаскара — это совсем иная история, у них более сложный вкус с ярко выраженным фруктовым оттенком». Мадагаскарское какао славится именно своим качеством, но не количеством. Остров производит всего от 8 до 9 тыс тонн какао-бобов в год, так что на мировом рынке эта африканская страна — крошечный игрок, особенно по сравнению с такими тяжеловесами как Гана и Кот-д’Ивуар, на долю которых приходится до 50% мирового производства какао. В 2023 году Швейцария импортировала с Мадагаскара едва ли одну тонну какао-бобов.

Фермер вручную опыляет дерево какао на окраине города Амбандза в регионе Диана, одном из 24 регионов (фаритр) Мадагаскара на северной оконечности острова на берегу Мозамбикского пролива. В 2014 году в регионе проживало 719 800 жителей, его столицей является город Анциранана. Фото сделано 19 июля 2024 года. Gianluigi Guercia / Swissinfo.ch

Это заметно ниже средних показателей, которые находятся на уровне от 1,5 до 2 тонн в год. Тем не менее швейцарские компании, использующие сырье из долины реки Самбирано, всегда с гордостью указывают на своей продукции на этот факт. Многие из них в сотрудничестве с SECO, Государственным секретариатом Швейцарии по делам экономики (подразделение Минэкономразвития страны) считают нужным своими деньгами поддерживать в этой стране проекты НКО Helvetas. Как говорит Жоэль Фрай, проект Helvetas в долине реки Самбирано уникален особенно разнообразной палитрой тех, кто так или иначе вовлечен в него. Его участники представляют фактически все этапы производственной и логистической цепочки поставок мадагаскарского какао в Швейцарию.

Ручное опыление

На базе этого проекта происходит координация усилий государственных, частных и локальных структур и организаций по восстановлению экосистемы долины. Очень внимательно следит за ходом проекта компания Felchlin, ведущий производитель изысканных швейцарских шоколадных конфет со штаб-квартирой в кантоне Швиц в центральной части Швейцарии. Как говорит Мирко Шнекенбургер (Mirko Schneckenburger), руководитель отдела маркетинга компании Felchlin, его фирма ориентирована прежде всего на сферу бизнеса. «Наши клиенты — это прежде всего элитные шоколатье, пекарни, кондитеры, короче, премиальный сегмент гастрономии».

предыдущий следующий Малагасийцы купаются и стирают белье на закате на берегу реки Махавари на окраине города Амбилобе. Gianluigi Guercia / Swissinfo.ch Корни деревьев обнажены в результате наводнения и эрозии почвы на берегу реки Самбирано в регионе Диана, знаменитом своими какао-бобами, 18 июля 2024 года. Gianluigi Guercia / Swissinfo.ch Жители деревни Амобохитандриана сидят возле своих домов, регион Диана 18 июля 2024 года. Gianluigi Guercia / Swissinfo.ch Малагасийские сборщики плодов какао в регионе города Амбандзе, 19 июля 2024 года. Gianluigi Guercia / Swissinfo.ch Плоды какао на дереве, регион Диана 18 июля 2024 года. Gianluigi Guercia / Swissinfo.ch Мирс Расолофо из НКО Helvetas, демонстрирует плод какао, деревня Амобохитандриана, на окраине города Амбандзи, регион Диана, 18 июля 2024 года. Gianluigi Guercia / Swissinfo.ch Малагасийские фермеры собирают плоды нового урожая, регион Диана, 19 июля 2024 года. Gianluigi Guercia / Swissinfo.ch Малагасийская женщина готовит саженцы деревьев в рамках программы по восстановлению лесов, регион Диана, 17 июля 2024 года. Gianluigi Guercia / Swissinfo.ch Малагасийская женщина в деревне Амобохитандриана, регион Диана, 18 июля 2024 года. Gianluigi Guercia / Swissinfo.ch Малагасийская женщина на окраине города Амбандзи, регион Диана, 18 июля 2024 года. Gianluigi Guercia / Swissinfo.ch Малагасийский рабочий на Sambirano SA, предприятии по производству какао в городе Амбандза (Ambanja) на севере страны примерно в 500 км к северу от столицы, города Антананариву, наполняет холщовые мешки сушеными бобами какао. Gianluigi Guercia / Swissinfo.ch Фермер вручную опыляет дерево какао на окраине города Амбандза в регионе Диана, одном из 24 регионов (фаритр) Мадагаскара на северной оконечности острова на берегу Мозамбикского пролива. В 2014 году в регионе проживало 719 800 жителей, его столицей является город Анциранана. Фото сделано 19 июля 2024 года. Gianluigi Guercia / Swissinfo.ch Малагасийская женщина сушит какао-бобы на окраине города Амбандзи, регион Диана, 20 июля 2024 года. Gianluigi Guercia / Swissinfo.ch Холщовые мешки, наполненные высушенными и переработанными какао-бобами, на фирме Sambirano SA в городе Амбандзи, регион Диана, 19 июля 2024 года. Gianluigi Guercia / Swissinfo.ch Картина 1

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Сырье для этой фирмы поступает, в том числе, и из региона города Амбандза на севере острова. Флорику Малаланирина (Florica Malalanirina) говорит, что климатические изменения наносят урон насекомым, участвующим в процессе опыления цветков деревьев, что ведет к появлению новых болезней. Обычно цветы деревьев какао опыляют крошечные мошки, обитающие в тропических регионах. «Чтобы повысить урожайность деревьев, мы прибегаем к ручному опылению, эту технологию мы получаем из Ганы», — говорит Флорику Малаланирина. По специальности она агротехник, все её детство прошло под сладкий аромат сахарного тростника, выращиваемого родителями в регионе города Амбилобе, так же на севере острова.

Сегодня она работает на основного поставщика Felchlin на Мадагаскаре, компанию Sambirano S.A. Цветок какао устроен очень необычно, процесс естественного опыления и без того сложен, а гибель мушек-опылителей от жары становится фундаментальной проблемой, так что без технологий ручного опыления уже никак не обойтись. Вероник Волохисоко занимается возделыванием какао с 2004 года, будучи индивидуальным семейным предпринимателем. У нее есть 200 деревьев, но их производительность постоянно снижается, и по ее мнению причиной этого является все более быстрое чередование периодов сильной жары и избыточной влажности. В этом году так или иначе ей пришлось довольствоваться относительно скромным урожаем в 70 кг.

Смена парадигмы

К деревням, расположенным в регионе реки Самбирано, ведет покрытая колдобинами грунтовка. Машины здесь быстро ломаются даже в сухую погоду, что уж говорить о периоде дождей. Вдоль дороги можно видеть эрозионные овраги, которые образуются в результате прорыва на поверхность грунтовых вод. Такие овраги были тут всегда, но вырубка лесов и ускоренное чередование периодов обильных дождей и сильных засух ускорили процесс их образования. «Реки несут в долину с высокогорья песчаную, неплодородную почву, но на таких почвах какао растет плохо, здесь нужен чернозём», — объясняет Раймонд Мандини (Raymond Mandini), руководитель водного проекта НКО Helvetas.

Эксперты говорят, что без вмешательства человека деградация земель в этом регионе ускорится, что, в свою очередь, поставит под угрозу поставки в Швейцарию уникального высококачественного какао с Мадагаскара. Чтобы противодействовать этот опасной тенденции, местные фермеры начали не только выращивать какао, но восстанавливать леса на крутых склонах холмистого региона. Среди них — Эварист Разанала (Evariste Razanala). По его словам, ключевыми факторами в данном случае является не только восстановление лесов, но и применение органических удобрений.

«Речь идет не только и даже не столько о методах ведения сельского хозяйства, но вообще о смене ментальности, ведь раньше фермеры вообще не использовали удобрений. Но сегодня мы показываем им, как применять их для защиты хрупкой экосреды региона», — говорит Мишель Разафиндрабе (Michel Razafindrabe), локальный менеджер НКО Helvetas. Внедрить эти методы будет непросто, крестьяне тут озабочены прежде всего не глобальными проблемами климата, а повседневным выживанием. А между тем Европа предъявляет к такой продукции, как мадагаскарское какао, все более жесткие требования: начиная с 2025 года какао и другие виды продовольственного сырья должны быть сертифицированы в соответствии со строгими нормами противодействия процессам сведения тропических лесов.

Новая надежда

Местные же власти говорят, что для них куда более насущными являются другие проблемы, например отсутствие техники, плохое состояние дорог, резкие колебания цен на мировом рынке какао. Не говоря уже о том, что бедность в сельских районах Мадагаскара весьма значительна, а средний доход на душу населения зачастую не превышает 2 долларов в день. Заниматься бумажной волокитой и бюрократией местным фермерам как раз и помогают швейцарцы. Они поддерживают мелких производителей в их попытках получить все необходимые сертификационные документы. Эта работа является важным шагом на пути выполнения ими требований, предъявляемых с недавних пор Евросоюзом к их продукции. И все равно не всё идет так гладко, как всем хотелось бы.

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«Многие воспринимают восстановление лесов как форму захвата земли и наша цель заключается в том, чтобы объяснить им: все эти усилия направлены не на отъём земли у крестьян, а на защиту их же интересов и интересов будущих поколений фермеров», — объясняет Мишель Разафиндрабе из НКО Helvetas. Фермер Майер Марона (Mayer Marona) из региона Амбохитрандриана (Ambohitrandriana) уже видит свет в конце тоннеля. «Всего за один год восстановление лесов привело к заметному сокращению доли песка в речной воде. Люди начинают понимать важность этой работы. Швейцарцы тоже видят наше стремление защитить окружающую среду, и это нас поддерживает и дает новую надежду».