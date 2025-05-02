Хаотичная смена руководства бьёт по репутации Давосского форума

Основанный в 1971 году в качестве Европейского форума менеджмента, WEF стал одной из важнейших международных площадок обсуждения насущных проблем мировой повестки дня. Keystone / Salvatore Di Nolfi

Фундаментальная миссия Всемирного экономического форума (World Economic Forum, WEF) была сформулирована в самом начале его «славных дней» и с тех пор оставалась неизменной: «Улучшение состояния мира». Однако сейчас ему приходится спасать свою репутацию на фоне обвинений в токсичной атмосфере и в ситуации кризиса преемственности, вызванной внезапной отставкой его основателя Клауса Шваба (Klaus Schwab).

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Мэтью Аллен

Я пишу о стремительно развивающихся технологиях искусственного интеллекта и их потенциальном влиянии на жизнь общества. Родом из Англии, я некоторое время работал на BBC в Лондоне, а затем переехал в Швейцарию и стал сотрудником SWI swissinfo.ch. Доступно на 1 другом языке English en Messy Schwab succession threatens WEF image Оригинал Читать далее Messy Schwab succession threatens WEF image

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Напомним, что вот уже более полувека каждый год в январе у мировых лидеров политики, бизнеса, культуры и гражданского общества есть традиция съезжаться в Давос. Основанный в 1971 году в качестве Европейского форума менеджмента, WEF стал одной из важнейших площадок обсуждения насущных проблем мировой повестки дня.

Форум укрепил статус Швейцарии в качестве нейтральной платформы глобальных дипломатии и бизнеса. Страна присвоила форуму статус «международного некоммерческого органа», приравняв его к таким организациям, как ООН или Международный комитет Красного Креста.

Серия обвинений

В последнее время, однако, организацию потряс целый ряд скандалов. Как сообщает Wall Street Journal, бывшие сотрудники обвинили руководство WEF в сексуальных домогательствах и расовой дискриминации. Это произошло вскоре после того, как вроде бы был успешно во внесудебном порядке урегулирован иск бывшей сотрудницы Форума, утверждавшей, что её карьера пострадала из-за беременности.

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Кроме того, Клауса Шваба (Klaus Schwab) и его супругу обвинили в незаконном использовании средств форума в личных целях. Клаус Шваб категорически отрицает все обвинения и угрожает подать в суд. Так или иначе, но все эти события серьёзно подрывают авторитет WEF. «Поскольку репутация — основа доверия к Всемирному экономическому форуму, а без доверия невозможен его международный успех, действия даже одного человека способны нанести ущерб всей организации», — предупреждал Клаус Шваб (Klaus Schwab) в «Кодексе поведения WEF» задолго до нынешнего кризиса.

Сегодня эти слова приобретают зловещую актуальность. По-видимому, нынешняя ситуация обострилась настолько, что в какой-то момент переросла в настоящий открытый конфликт между 87-летним основателем Форума и Советом попечителей, органом, который, как подчёркивается на официальном сайте Форума, «гарантирует приверженность миссии и ценностям WEF».

Удержание власти

Согласно WSJ и другим источникам, решение попечителей начать расследование в отношении Клауса Шваба, как видно, и подтолкнуло того принять решение об уходе с должности председателя Форума. Сообщается, что его сын, дочь и супруга также покидают свои должности в WEF. Представители Форума отказались комментировать кадровые вопросы.

Давос, город проведения Давосского форума. © Keystone / Laurent Gillieron

Профессор права из Базеля Марк Пит (Mark Pieth), занимающийся вопросами антикоррупционной политики, проводит параллели между ситуацией в WEF и скандалом в Международной федерации футбола (FIFA), которую некогда возглавлял Зепп Блаттер (Sepp Blatter). И там, и там речь идёт о доминирующем лидере, сконцентрировавшем в своих руках всю власть. «В обоих случаях мы наблюдаем, как человек держится за власть до последнего. Оба этих лидера считались незаменимыми и демонстрировали авторитарный стиль руководства», — указал Марк Пит в интервью SWI swissinfo.ch.

Семейный подряд

«Форум в Давосе — это ведь по сути семейное предприятие», — отмечает далее Марк Пит, ссылаясь на устав WEF, согласно которому Клаус Шваб или хотя бы один из его ближайших родственников непременно должен входить в Совет попечителей. В уставе также указано, что основатель сам назначает своего преемника. Теперь же Клаусу Швабу и Совету необходимо преодолеть свои разногласия и выработать экстренный план обеспечения преемственности руководства. При этом, как считает бывший директор WEF Стефан Гарелли (Stéphane Garelli), ситуация вовсе не безнадёжна. В интервью швейцарскому франкоязычному телеканалу RTS он напомнил, что аналогичные кризисы переживали и Apple, и Microsoft.

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«Это всегда непросто, когда организация теряет своего основателя, — сказал он. — Но Стив Джобс ушёл, и Apple осталась. То же самое — с Microsoft. Это возможно. Это сложно, но выполнимо. Нужны только такт и умение». В качестве возможного преемника Стефан Гарелли называет бывшего главу Национального (центрального) банка Швейцарии Филиппа Хильдебранда (Philipp Hildebrand). В СМИ также высказывались предположения о кандидатуре нынешней главы Европейского центрального банка Кристин Лагард (Christine Lagarde).

«Институты всегда важнее, чем отдельные личности», — подчеркнул директор WEF Алоис Цвингги (Alois Zwinggi) в интервью газетам издательского холдинга Tamedia. По мнению Марка Пита, объявление о расследовании в отношении Клауса Шваба было «слишком жёстким» и «излишне театрализованным». Возникшая вокруг этого дела медийная шумиха может отпугнуть некоторых перспективных кандидатов на руководящую должность. «Но кто бы ни пришёл на смену Швабу, ему придётся провести реструктуризацию Форума. Чтобы двигаться дальше, WEF должен измениться», — подчеркивает Марк Пит.

Эффект мягкой силы

Будущее WEF важно и для правительства Швейцарии, которое предоставляет форуму налоговые льготы, свободу кадровой политики и автономию в управлении финансами. Форум WEF обладает тем же международным статусом, что ЦЕРН, Красный Крест, МОК и другие учреждения. Все они, как говорит Стефан Гарелли, являются в руках Швейцарии «инструментами мягкой силы».

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Федеральный совет Швейцарии (правительство) пока не прокомментировал ситуацию, однако, несомненно, он рассчитывает на то, что Форум сумеет преодолеть кризис — так же, как это произошло ранее с FIFA и МОК.

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.

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