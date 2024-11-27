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Швейцария и Google: история 20 лет успеха с неопределенным будущим

Отмечая 20 лет своего присутствия в Швейцарии, Google Switzerland понимает, что у него есть повод не только для праздника.
Отмечая 20 лет своего присутствия в Швейцарии, Google Switzerland понимает, что у него есть повод не только для праздника. Keystone-SDA

Крупнейшим за пределами США центром инновационных разработок Google является Цюрих. В эти дни технологический гигант отмечает 20 лет своего присутствия в Швейцарии, но при этом у Google Switzerland есть повод не только для праздника.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

О чем идет речь. Технологический гигант Google отмечает 20 лет своего присутствия в Швейцарии. Всё начиналось с горстки сотрудников, сегодня их уже более 5 тыс., а город Цюрих является крупнейшим за пределами США центром инновационных разработок Google.

Сокращения персонала. В прошлом 2023 году в Швейцарии Google сократил около пяти сотен сотрудников — уйти был вынужден каждый десятый. Отвечать на вопрос о том, предстоят ли новые сокращения, Кристин Антлангер-Винтер (Christine Antlanger-Winter), глава швейцарского отделения Google, не хочет, однако она подчеркивает, что за последние 20 лет штат швейцарского подразделения компании рос и вырос до нескольких тысяч сотрудников, и «конечно некоторая определённая корректура или снижение темпов увеличения численности персонала вполне могли стать реальностью».

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Давление со стороны Кремниевой долины. По сообщениям СМИ решение о том, кто должен уйти, принимает штаб-квартира компании в США. Сотрудники в Швейцарии, очевидно, были уволены именно таким образом, то есть без предварительного уведомления центром руководства отделения в Цюрихе. Руководитель Google в Швейцарии Кристин Антлангер-Винтер не отрицает всего этого, но подчеркивает, что Google является международной компанией глобального масштаба.

Цюрих важен для Google. «Здесь мы многого добились», — говорит в интервью телеканалу SRFВнешняя ссылка ветеран Google Урс Хёльцле (Urs Hölzle). Ученый-компьютерщик, он был одним из первых десяти сотрудников швейцарского отделения компании, и именно он запускал швейцарский сайт фирмы 20 лет назад. «Поисковая машина, хостинговая платформа YouTube и сервис Google Maps в значительной степени были разработаны именно в Швейцарии. Так что имея такой опыт, я мог бы себе представить, что в Цюрихе будет создана также и база для разработок решений на основе искусственного интеллекта», — говорит Урс Хёльцле.

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Кроме того, тут есть такой вуз, как ВТШ, готовящий квалифицированных специалистов, востребованных на рынке IT-разработок. На сегодняшний день бывшие сотрудники Google Switzerland основали 115 компаний, обеспечив в общей сложности создание в Швейцарии более 1 700 рабочих мест. «Компания Google поддерживает прочные связи со Швейцарией. Для нас очень важна местная инновационная экосреда. Тесное сотрудничество и взаимодействие с нашими партнерами в области науки, образования и экономики имеют для нас решающее значение», — добавляет Кристин Антлангер-Винтер.

Компания Google важна для Цюриха. Её присутствие запустило своего рода цепную реакцию, в Цюрих потянулись и другие фирмы и в итоге этот город впервые довольно четко проявился на технологической карте мира. Совсем недавно сюда пришли, например, такие американские компании, как Meta и Boston Dynamics. Моника Рюль, директор швейцарской ассоциации ведущих работодателей страны Economiesuisse, говорит, что для Швейцарии крайне важно иметь в Цюрихе такой технологический кластер, важнейшую роль в рамках которого играет Google.

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Рынок жилья. Присутствию Google в Цюрихе рады отнюдь не все. Высокооплачиваемые сотрудники этой компании многими рассматриваются в качестве одной из причин стремительного увеличения стоимости жилья на городском рынке. Урбанист из ВТШ / ETH Кристиан Шмид (Christian Schmid), говорит, что этот фактор действительно становится большой проблемой для остального населения города, так как Цюрих, по сути, постепенно превращается в эксклюзивный мегаполис.

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