Швейцария и Google: история 20 лет успеха с неопределенным будущим

Отмечая 20 лет своего присутствия в Швейцарии, Google Switzerland понимает, что у него есть повод не только для праздника. Keystone-SDA

Крупнейшим за пределами США центром инновационных разработок Google является Цюрих. В эти дни технологический гигант отмечает 20 лет своего присутствия в Швейцарии, но при этом у Google Switzerland есть повод не только для праздника.

4 минут

О чем идет речь. Технологический гигант Google отмечает 20 лет своего присутствия в Швейцарии. Всё начиналось с горстки сотрудников, сегодня их уже более 5 тыс., а город Цюрих является крупнейшим за пределами США центром инновационных разработок Google.

Сокращения персонала. В прошлом 2023 году в Швейцарии Google сократил около пяти сотен сотрудников — уйти был вынужден каждый десятый. Отвечать на вопрос о том, предстоят ли новые сокращения, Кристин Антлангер-Винтер (Christine Antlanger-Winter), глава швейцарского отделения Google, не хочет, однако она подчеркивает, что за последние 20 лет штат швейцарского подразделения компании рос и вырос до нескольких тысяч сотрудников, и «конечно некоторая определённая корректура или снижение темпов увеличения численности персонала вполне могли стать реальностью».

Читайте также:

Показать больше

Показать больше Карты Google Maps и их швейцарская история Этот контент был опубликован на В основе этого сервиса лежит безошибочная интуиция швейцарского инженера, а также вековой опыт Швейцарии в области геодезии и картографии. Читать далее Карты Google Maps и их швейцарская история

Давление со стороны Кремниевой долины. По сообщениям СМИ решение о том, кто должен уйти, принимает штаб-квартира компании в США. Сотрудники в Швейцарии, очевидно, были уволены именно таким образом, то есть без предварительного уведомления центром руководства отделения в Цюрихе. Руководитель Google в Швейцарии Кристин Антлангер-Винтер не отрицает всего этого, но подчеркивает, что Google является международной компанией глобального масштаба.

Цюрих важен для Google. «Здесь мы многого добились», — говорит в интервью телеканалу SRFВнешняя ссылка ветеран Google Урс Хёльцле (Urs Hölzle). Ученый-компьютерщик, он был одним из первых десяти сотрудников швейцарского отделения компании, и именно он запускал швейцарский сайт фирмы 20 лет назад. «Поисковая машина, хостинговая платформа YouTube и сервис Google Maps в значительной степени были разработаны именно в Швейцарии. Так что имея такой опыт, я мог бы себе представить, что в Цюрихе будет создана также и база для разработок решений на основе искусственного интеллекта», — говорит Урс Хёльцле.

Показать больше

Показать больше Уроки Кремниевой долины для Швейцарии Этот контент был опубликован на Имей Швейцария больше дерзости, она бы вполне смогла стать для Европы деловым Эльдорадо. Читать далее Уроки Кремниевой долины для Швейцарии

Кроме того, тут есть такой вуз, как ВТШ, готовящий квалифицированных специалистов, востребованных на рынке IT-разработок. На сегодняшний день бывшие сотрудники Google Switzerland основали 115 компаний, обеспечив в общей сложности создание в Швейцарии более 1 700 рабочих мест. «Компания Google поддерживает прочные связи со Швейцарией. Для нас очень важна местная инновационная экосреда. Тесное сотрудничество и взаимодействие с нашими партнерами в области науки, образования и экономики имеют для нас решающее значение», — добавляет Кристин Антлангер-Винтер.

Компания Google важна для Цюриха. Её присутствие запустило своего рода цепную реакцию, в Цюрих потянулись и другие фирмы и в итоге этот город впервые довольно четко проявился на технологической карте мира. Совсем недавно сюда пришли, например, такие американские компании, как Meta и Boston Dynamics. Моника Рюль, директор швейцарской ассоциации ведущих работодателей страны Economiesuisse, говорит, что для Швейцарии крайне важно иметь в Цюрихе такой технологический кластер, важнейшую роль в рамках которого играет Google.

Показать больше

Показать больше Революция стартапов: во что превратится Цюрих? Этот контент был опубликован на Цифровая революция и техно-стартапы стремительно меняют внешний облик современных городов. А какова ситуация в Швейцарии, в частности, в Цюрихе? Читать далее Революция стартапов: во что превратится Цюрих?

Рынок жилья. Присутствию Google в Цюрихе рады отнюдь не все. Высокооплачиваемые сотрудники этой компании многими рассматриваются в качестве одной из причин стремительного увеличения стоимости жилья на городском рынке. Урбанист из ВТШ / ETH Кристиан Шмид (Christian Schmid), говорит, что этот фактор действительно становится большой проблемой для остального населения города, так как Цюрих, по сути, постепенно превращается в эксклюзивный мегаполис.

Показать больше

Показать больше Стал ли Google причиной дороговизны жилья в Цюрихе Этот контент был опубликован на Снять квартиру в Цюрихе? Это астрономически дорого. Одна из причин, как говорят, — международный кампус Google. Читать далее Стал ли Google причиной дороговизны жилья в Цюрихе

Слишком могущественная компания? С точки зрения Министерства юстиции США это именно так и есть, правительство Соединенных Штатов намерено обратиться в суд, с тем чтобы заставить Google продать Chrome, самый востребованный и популярный в мире веб-браузер. Это необходимо, говорят власти США, для создания более справедливых условий для конкурентов. Браузер Chrome доминирует на рынке браузеров безраздельно, доля его рынка составляет в мировом зачете около двух третей рынка программ для просмотра контента в интернете.

Показать больше

Показать больше Кратко об Экономике от swissinfo.ch Мы рассматриваем заметные и важные события в швейцарской экономике в международной перспективе: незаменимый информационный бюллетень для бизнес-лидеров. Читать далее Кратко об Экономике от swissinfo.ch