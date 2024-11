Google festeggia i 20 anni in Svizzera

Keystone-SDA

Google ha spento oggi 20 candeline a Zurigo: il colosso informatico americano aprì infatti nel 2004 (in aprile, con due dipendenti) sulle rive della Limmat la sua prima sede di sviluppo in Europa. Oggi è stata l'occasione per festeggiare.

3 minuti

(Keystone-ATS) Google Maps e YouTube all’epoca non esistevano e gli smartphone e il cloud computing erano ancora ampiamente sconosciuti, ricorda la società in un comunicato odierno. Col passare del tempo le tecnologie si sono sviluppate rapidamente grazie alla stretta collaborazione con svariate istituzioni nel campo dell’innovazione.

Oggi l’attenzione dell’azienda si rivolge in particolare alla ricerca nel settore dell’intelligenza artificiale (IA), che offre nuove opportunità per la società e l’economia. Su questo punto si sono dichiarati concordi le personalità del mondo economico e della ricerca così come i rappresentanti di Google riunitisi per celebrare l’anniversario presso la sede dell’impresa. I convenuti hanno anche discusso di potenzialità, collaborazioni e innovazioni nell’ambito dell’ecosistema locale, che in questi anni è stato ampiamente stimolato: ad oggi sono 115 le aziende fondate da ex collaboratori di Google Svizzera, per un’offerta complessiva di oltre 1700 posti di lavoro.

La direttrice di Economiesuisse Monika Rühl ha ricordato lo studio, commissionato quest’anno da Google e realizzato con il sostegno della federazione delle imprese svizzere, che stima come nel prossimo decennio l’impiego dell’IA generativa possa aumentare il prodotto interno lordo del paese di 80-85 miliardi di franchi all’anno, quindi con una progressione fino all’11%.

Il Politecnico federale di Zurigo (ETH) – fa sapere Google – rappresenta uno dei motivi più importanti per cui due decenni or sono la società ha scelto la Svizzera come sede di sviluppo. Da allora, l’azienda ha mantenuto uno stretto scambio con l’ETH e anche con l’analoga struttura federale di Losanna.

“Google ha intrecciato forti legami con la Svizzera”, riassume la direttrice della filiale elvetica, Christine Antlanger-Winter, citata nella nota. “Il tessuto innovativo locale ha ispirato Google da sempre. La stretta collaborazione e l’interazione con i nostri partner del mondo scientifico, della formazione e dell’industria sono fondamentali per noi”, aggiunge la manager austriaca con diploma di ingegnere in software conseguito in una scuola universitaria professionale a Hagenberg (A). “L’innovazione è scritta nel DNA della Svizzera tanto quanto in quello di Google”.

Oggi Google Svizzera conta circa 5000 dipendenti. Nell’ultimo anno la società ha peraltro tagliato l’organico anche a Zurigo, come nel resto del mondo. Quanti impieghi siano andati persi in riva alla Limmat non è noto: i media hanno parlato di centinaia di esuberi, ma Google non ha mai fornito cifre di dettaglio al riguardo.