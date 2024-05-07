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Труд и занятость в Швейцарии

Общественные СМИ Швейцарии покидают «Твиттер»

С момента перехода платформы Х под контроль Элона Маска в октябре 2022 года здесь резко сократились масштабы модерации контента, что способствовало, как считают некоторые эксперты, взрывному увеличению численности постов, содержащих дезинформацию и ненависть.
С момента перехода платформы Х под контроль Элона Маска в октябре 2022 года здесь резко сократились масштабы модерации контента, что способствовало, как считают некоторые эксперты, взрывному увеличению численности постов, содержащих дезинформацию и ненависть. KEYSTONE

Швейцарская телерадиовещательная корпорация SRG SSR сообщила, что с середины мая 2024 года в социальной сети X у неё будет не 13 каналов, как сейчас, а только два.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Каково официальное объяснение такого шага? «В последнее время SRF не очень-то удавалось охватить целевую аудиторию на большинстве своих X-каналов». Таковы слова пресс-секретаря этого немецкоязычного телеканала (видеоматериалы, как правило, выходят на нём на цюрихском диалекте немецкого с субтитрами на литературном немецком языке).

«Компания SRF постоянно наблюдает за тем, какие социальные платформы использует немецкоговорящее население Швейцарии и как пользователи взаимодействуют с контентом SRF и потребляют его, с учетом того, что общественный медиахолдинг SRG SSR (финансируемый на 70% взносами народа, на 30% за счет рекламы, прим. ред.) обязан эффективно использовать имеющиеся медиа ресурсы».

В связи с этим корпоративная стратегия развития SRF на 2024 год и далее предусматривает акцент на продвижении собственных каналов коммуникации, таких как новостная программа-приложение SRF. С середины мая на платформе Х у канала SRF останутся только два канала, один с новостями, другой с корпоративным контентом компании SRF.

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SBC director-general Gilles Marchand

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Гендиректор швейцарских общественных медиа уйдет в отставку

Этот контент был опубликован на Глава швейцарской общественной телерадиокомпании SRG SSR Жиль Маршан досрочно покинет свою должность в 2025 году.

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Франкоязычный швейцарский общественный телеканал RTS заявил, что с тех пор, как в 2022 году X перешел под контроль Элона Маска, он больше не соответствует журналистским ценностям компании. «Диалог с нашими подписчиками больше невозможен [на платформе X], потому что там они в всё большей степени становятся заложниками троллей и ботов, подвергаясь кампаниям ненависти и клевете», — заявил представитель телеканала Марко Феррара швейцарскому новостному агентству Keystone-SDA.

В ближайшие несколько месяцев компания начнет закрывать свои каналы на этой платформе, в настоящее время у RTS на платформе Х насчитывается 15 аккаунтов. «Мы сохраним здесь присутствие с корпоративным аккаунтом @RadioTeleSuisse, с тем чтобы следить за происходящим и иметь возможность вмешиваться, например, в случае кражи персональных данных», — добавил он.

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Телеканал продолжит предоставлять пользователям свою информацию посредством собственных платформ, включая новостное приложение «RTS Info». Корпоративная коммуникация будет осуществляться через портал rts.ch и социальную сеть LinkedIn. С момента перехода платформы Х под контроль Элона Маска в октябре 2022 года здесь резко сократились масштабы модерации контента, что способствовало, как считают некоторые эксперты, взрывному увеличению численности постов, содержащих дезинформацию и ненависть.

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Swissinfo-Journalist bei der Arbeit

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Портал SWI swissinfo.ch снова получил оценку «отлично»

Этот контент был опубликован на Мы снова получили «сертификат доверия» по линии международной Journalism Trust Initiative, а также высокий балл по итогам оценки качества контента.

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В состав общественной телерадиовещательной корпорации SRG SSR входят немецкоязычная телекомпания SRF, ее франкоязычный аналог RTS, италоязычная телерадиокомпания RSI, вещатель на ретороманском языке RTR и портал швейцарского иновещания на 10 языках SWI swissinfo.ch. В Швейцарии, как известно, есть только частные и общественные СМИ, государственных СМИ в стране нет. О том, как на самом деле функционируют массмедиа в Швейцарии, можно узнать из материала ниже.

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Новости

«Наличие в ноже лезвий ведет к тому, что на некоторых рынках наша продукция рассматривается прежде всего именно в качестве оружия»

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Компания Victorinox будет резать без ножа

Этот контент был опубликован на Знаменитый производитель швейцарских карманных многофункциональных ножей Victorinox выпустит на рынок модель без лезвий.

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Коммерческое выращивание и продажа каннабиса (марихуаны) должны быть легализованы. Таково требование народной законодательной инициативы, которая была запущена во вторник 30 апреля 2024 года.

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В Швейцарии предлагают легализовать выращивание и продажу каннабиса 

Этот контент был опубликован на С этой целью был создан гражданский комитет, который начал сбор подписей под соответствующей народной законодательной инициативой.

Читать далее В Швейцарии предлагают легализовать выращивание и продажу каннабиса 
Спустя семь лет после смерти швейцарского альпиниста Ули Штека его материальное наследие перешло в собственность Альпийского музея в Берне.

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Наследием Ули Штека будет владеть Альпийский музей в Берне

Этот контент был опубликован на Спустя семь лет после смерти швейцарского альпиниста-рекордсмена Ули Штека его материальное наследие отойдет Альпийскому музею в Берне.

Читать далее Наследием Ули Штека будет владеть Альпийский музей в Берне
«Благодаря Совету Европы 75 лет назад в Европе были восстановлены демократия, права человека и верховенство права».

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Президент Швейцарии: «Совет Европы остро необходим»

Этот контент был опубликован на Министр обороны Швейцарии Виола Амхерд, она же президент Швейцарии в 2024 году, подчеркнула важность Совета Европы, которому в мае 2024 года исполнилось 75 лет.

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Сегодня во втором (и последнем в Швейцарии) кантоне, Гларус, прошел законодательный народный сход (Landsgemeinde). Каждый год голосовательные бюллетени имеют в Гларусе другой цвет: в этом году – зелёный.

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Народный сход в Гларусе: велодорожки и социальная помощь

Этот контент был опубликован на Сегодня в швейцарском кантоне Гларус прошел законодательный народный сход (Landsgemeinde).

Читать далее Народный сход в Гларусе: велодорожки и социальная помощь
Вдова Алексея Навального приняла участие в «Симпозиуме студентов Университета города Санкт-Галлен».

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Юлия Навальная посетила Университет Санкт-Галлена

Этот контент был опубликован на Вдова Алексея Навального приняла участие в «Симпозиуме студентов Университета города Санкт-Галлен».

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Президент Швейцарии Виола Амхерд (слева) и премьер-министр Италии Джорджия Мелони в Риме, пятница, 3 мая 2024 года.

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Джорджия Мелони примет участие в конференции по Украине в Швейцарии

Этот контент был опубликован на Президент Швейцарии Виола Амхерд провела в Риме консультации с президентом Италии Серджио Маттареллой и премьер-министром Джорджией Мелони.

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Берн пригласил на летний саммит по Украине 160 делегаций, Россия «на данном этапе» в это число не входит.

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Швейцария пригласила на саммит по Украине 160 делегаций

Этот контент был опубликован на Берн пригласил на летний саммит по Украине 160 делегаций, Россия «на данном этапе» в это число не входит.

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Швейцарская Федерация профсоюзов (Schweizerischer Gewerkschaftsbund, SGB) опубликовала новую статистику, демонстрирующую динамику развития доходов и тренды в области налоговой политики.

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В Швейцарии увеличивается разрыв в оплате труда

Этот контент был опубликован на Самые высокие зарплаты продолжают увеличиваться, доходы на среднем и низком уровне переживают фазу стагнации: таково мнение профсоюзов.

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Швейцария смотрит в мир: наше новое мобильное приложение

Этот контент был опубликован на Наш сайт: это международная панорама самых актуальных тем глобального значения, но всегда со швейцарского ракурса

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«Нетфликс» и другие потоковые сервисы будут платить в Швейцарии налог

Этот контент был опубликован на По итоговым подсчетам в пользу соответствующих законодательных поправок свои голоса отдали 58,4% избирателей.

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Вопрос бюджетной поддержки СМИ на референдуме в Швейцарии

Этот контент был опубликован на Стоит ли поддержать СМИ за счет средств бюджета? Об этом пойдет речь на референдуме в феврале 2022 года.

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Швейцарское ТВ расследует случаи сексуальных домогательств

Этот контент был опубликован на К делу подключилась медиа-министр Швейцарии Симонетта Соммаруга, газету Le Temps ожидает иск.

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Общественные СМИ Швейцарии сократят 250 рабочих мест

Этот контент был опубликован на Доходы от рекламы и лицензионных сборов продолжают падать, а потому сокращение рабочих мест неизбежно.

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