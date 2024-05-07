Общественные СМИ Швейцарии покидают «Твиттер»

С момента перехода платформы Х под контроль Элона Маска в октябре 2022 года здесь резко сократились масштабы модерации контента, что способствовало, как считают некоторые эксперты, взрывному увеличению численности постов, содержащих дезинформацию и ненависть. KEYSTONE

Швейцарская телерадиовещательная корпорация SRG SSR сообщила, что с середины мая 2024 года в социальной сети X у неё будет не 13 каналов, как сейчас, а только два.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 1 другом языке English en Swiss public broadcasters withdraw from X/Twitter Оригинал Читать далее Swiss public broadcasters withdraw from X/Twitter

Каково официальное объяснение такого шага? «В последнее время SRF не очень-то удавалось охватить целевую аудиторию на большинстве своих X-каналов». Таковы слова пресс-секретаря этого немецкоязычного телеканала (видеоматериалы, как правило, выходят на нём на цюрихском диалекте немецкого с субтитрами на литературном немецком языке).

«Компания SRF постоянно наблюдает за тем, какие социальные платформы использует немецкоговорящее население Швейцарии и как пользователи взаимодействуют с контентом SRF и потребляют его, с учетом того, что общественный медиахолдинг SRG SSR (финансируемый на 70% взносами народа, на 30% за счет рекламы, прим. ред.) обязан эффективно использовать имеющиеся медиа ресурсы».

В связи с этим корпоративная стратегия развития SRF на 2024 год и далее предусматривает акцент на продвижении собственных каналов коммуникации, таких как новостная программа-приложение SRF. С середины мая на платформе Х у канала SRF останутся только два канала, один с новостями, другой с корпоративным контентом компании SRF.

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Франкоязычный швейцарский общественный телеканал RTS заявил, что с тех пор, как в 2022 году X перешел под контроль Элона Маска, он больше не соответствует журналистским ценностям компании. «Диалог с нашими подписчиками больше невозможен [на платформе X], потому что там они в всё большей степени становятся заложниками троллей и ботов, подвергаясь кампаниям ненависти и клевете», — заявил представитель телеканала Марко Феррара швейцарскому новостному агентству Keystone-SDA.

В ближайшие несколько месяцев компания начнет закрывать свои каналы на этой платформе, в настоящее время у RTS на платформе Х насчитывается 15 аккаунтов. «Мы сохраним здесь присутствие с корпоративным аккаунтом @RadioTeleSuisse, с тем чтобы следить за происходящим и иметь возможность вмешиваться, например, в случае кражи персональных данных», — добавил он.

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Телеканал продолжит предоставлять пользователям свою информацию посредством собственных платформ, включая новостное приложение «RTS Info». Корпоративная коммуникация будет осуществляться через портал rts.ch и социальную сеть LinkedIn. С момента перехода платформы Х под контроль Элона Маска в октябре 2022 года здесь резко сократились масштабы модерации контента, что способствовало, как считают некоторые эксперты, взрывному увеличению численности постов, содержащих дезинформацию и ненависть.

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В состав общественной телерадиовещательной корпорации SRG SSR входят немецкоязычная телекомпания SRF, ее франкоязычный аналог RTS, италоязычная телерадиокомпания RSI, вещатель на ретороманском языке RTR и портал швейцарского иновещания на 10 языках SWI swissinfo.ch. В Швейцарии, как известно, есть только частные и общественные СМИ, государственных СМИ в стране нет. О том, как на самом деле функционируют массмедиа в Швейцарии, можно узнать из материала ниже.

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