Швейцарские зарплаты растут, но их рост съедает инфляция

Зарплаты в Швейцарии в прошлом 2023 году в номинальном выражении увеличились, однако рост цен свел это повышение на нет. KEYSTONE/KEYSTONE/GAETAN BALLY

Зарплаты в Швейцарии в прошлом 2023 году в номинальном выражении увеличились, в среднем на 1,7%. Информацию об этом предоставило на прошлой неделе Федеральное статистическое ведомство страны (BfS). Ранее экономисты прогнозировали увеличение зарплат на 1,8%.

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Однако для многих работников повышение доходов было «съедено» повышением цен. Учитывая же среднегодовую инфляцию в 2,1% в 2023 году реальная заработная плата снизилась в среднем на 0,4%. Примерно то же самое наблюдалось и в 2022 году.

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Показать больше Инфляция сводит на нет повышение зарплаты в Швейцарии Этот контент был опубликован на В 2022 году из-за инфляции реальная заработная плата в Швейцарии сократилась на 1,9%. Читать далее Инфляция сводит на нет повышение зарплаты в Швейцарии

Номинальная заработная плата увеличилась тогда на 0,9%, но резко упала — на 1,9% — в реальном исчислении, в основном из-за инфляции, которая достигала показателя в 2,8%. Официально чиновники BfS оценивают ситуацию с доходами на ежеквартальной основе. Их данные основаны на совокупных цифрах, отражающих динамику доходов с учетом выплаты 13-й заработной платы.

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