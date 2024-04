Inflação corrói aumento de salários na Suíça

Para muitos trabalhadores, os aumentos salariais foram consumidos pela inflação, e os salários reais caíram 0,4% em média. KEYSTONE/KEYSTONE/GAETAN BALLY

Embora os salários na Suíça tenham aumentado no ano passado, os benefícios foram mais uma vez anulados pelo aumento dos preços.

Os salários nominais no país aumentaram em uma média de 1,7% em 2023, anunciou o Departamento Federal de Estatística (FSO) na quinta-feira. Anteriormente, havia sido previsto um aumento de 1,8%.

Para muitos trabalhadores, entretanto, os aumentos salariais foram consumidos pela inflação. Levando em conta a inflação média anual de 2,1%, os salários reais caíram 0,4% em média, de acordo com o FSO.

Os salários aumentaram 0,9% em termos nominais em 2022, mas caíram acentuadamente, em 1,9%, em termos reais, principalmente devido a um índice de inflação de 2,8%.

O FSO estima o aumento dos salários nominais em uma base trimestral. O número baseia-se em dados cumulativos sobre o aumento do salário bruto e inclui pagamentos de 13º salário. O número pode mudar com as estimativas subsequentes.

