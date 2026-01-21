Швейцарское исследование: коровы могут быть умнее, чем кажется

Пора пересмотреть устоявшиеся представления о скромных ментальных возможностях крупного рогатого скота? На фото: корова Вероника. Keystone / Antonio J. Osuna

Исследование, профинансированное швейцарским фондом Messerli Foundation (поддерживает научные проекты в области когнитивных способностей, этики и благополучия животных), ставит под сомнение наши привычные представления о ментальных возможностях крупного рогатого скота.

Учёные из Венского института исследований отношений человека и животных (Messerli Forschungsinstitut für Mensch-Tier-BeziehungВнешняя ссылка) пришли к выводу, что коровы способны использовать материальные предметы в качестве инструментов. Работа с итогами исследования опубликована в журнале Current Biology.

«Долгое время мы почти автоматически исходили из того, что коровы — просто глупые животные», — рассказала руководительница исследования Алиса Ауэрсперг (Alice Auersperg) в интервью швейцарскому агентству Keystone-SDA. По её словам, результаты ее исследования ставят под сомнение устойчивый образ «тупой коровы», который часто используется еще и как форма вербальной насмешки в отношениях между людьми.

Поводом для переоценки умственных способностей коров стал неожиданный видеоролик, присланный в адрес Алисы Ауэрсперг после выхода её книги, посвященной интеллекту животных. На этой записи корова по кличке Вероника (Veronika) использует деревянную палку, чтобы почесать себе спину. «К подобным записям мы всегда относимся осторожно. В эпоху дипфейков никогда не знаешь наверняка, настоящая ли эта видеозапись», — пояснила исследовательница.

Чтобы проверить её достоверность, Алиса Ауэрсперг вместе со своим докторантом Антонио Осуна-Маскаро (Antonio Osuna-Mascaro) отправилась в небольшую горную общину в Каринтии (юг Австрии), где живёт Вероника. «Мы думали, что нам потребуется день или два, чтобы реально зафиксировать поведение, показанное на видео. Но стоило нам выйти к ней на пастбище, как буквально через несколько секунд Вероника сама подхватила палку пастью и начала чесаться ею — именно так, как было показано на видеозаписи», — рассказала Алиса Ауэрсперг.

В ходе дальнейших экспериментов учёные зафиксировали у Вероники поразительную поведенческую гибкость. В одном случае ей дали в качестве инструмента метлу. Жёсткой щетиной она чесала участки с толстой кожей, например, спину. А гладкой частью рукоятки она обрабатывала более чувствительные зоны, такие как вымя или складки на животе. Такой выбор инструментария в зависимости от поставленной задачи ученые классифицировали в качестве «многофункционального использования инструментов» (multi-purpose tool use).

Коровы — любимый объект фотографов-любителей. Thomas Kern / swissinfo.ch

До сих пор такое поведение стабильно наблюдалось только у человекообразных обезьян, таких как шимпанзе. Как уточнила Алиса Ауэрсперг, действия, направленные на собственное тело, такие как у Вероники, считаются с когнитивной точки зрения менее сложными, чем, например, использование обезьянами палочек для добычи термитов. Однако «гибкость и степень точности» действий этой коровы, по её словам, «весьма нетривиальны». Корова Вероника относится к породе Braunvieh, одной из самых распространённых в Швейцарии и альпийских регионах.

Ей 13 лет, и она живёт не как сельскохозяйственное животное, а как домашний питомец. По словам хозяина, впервые она начала подбирать упавшие ветки и чесаться ими в возрасте трёх-четырёх лет. Хотя случай Вероники и не означает, что все коровы способны на подобное поведение, он указывает на то, что у крупного рогатого скота вполне могут быть когнитивные предпосылки для осознанного использования материальных предметов. В условиях промышленного животноводства, однако, этот потенциал, вероятно, остаётся как правило незамеченным и нереализованным.

Изучая видеозаписи из социальных сетей, учёные обнаружили и другие случаи, когда коровы использовали палки для чесания. Причём это происходило как у европейских домашних коров (Bos taurus), так и у зебу (Bos indicus). Это, по мнению авторов, указывает на то, что способность к «инструментальному поведению» может иметь древние эволюционные корни, заложенные ещё у общих предков рода Bos.

Сейчас ученые ищут и других животных с подобными поведенческими особенностями. «Мы просим сообщать нам, если кто-то видит похожее поведение у коров, или же у свиней, овец и других сельскохозяйственных животных. Удивительно, что мы так долго проявляли столь мало научного интереса к животным, с которыми живём бок о бок».

Помимо научной новизны, такое исследование имеет ещё и этическое измерение: считается, что интеллектуально более развитые животные предъявляют более высокие требования к условиям своей жизни. Результаты исследования могут оказаться важными и в рамках дискуссии о том, насколько среда обитания соответствует природным потребностям сельскохозяйственных животных.

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

